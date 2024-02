Lễ hội đua thuyền ở Quảng Ngãi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Chiều 22.2, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL yêu cầu chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán năm 2023 C.T.V

Ngày hội đua thuyền ở xã Tịnh Long là nét văn hóa độc đáo của người dân vùng sông nước sống dọc hai bên sông Trà Khúc, tồn tại hàng trăm năm nay và mang ý nghĩa văn hóa tín ngưỡng sâu sắc.

Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long được tổ chức 2 năm 1 lần vào dịp Tết Nguyên đán. Mỗi lần diễn ra đua thuyền thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Xã Tịnh Long có 4 thôn, gồm: Tăng Long, An Đạo, An Lộc và Gia Hòa đại diện cho 4 đội Long, Lân, Quy, Phụng. Trước khi đua thuyền, các thôn, làng sẽ thực hiện nghi lễ cúng thần cầu mưa thuận gió hòa, được mùa, cuộc sống bình an.