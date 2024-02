Mũi Ba Làng An còn có tên gọi khác là Ba Tân Gân (tên thời chống Pháp). Thời xưa, ở đây có 3 làng cùng có tên là An, gồm: An Hải (xã Bình Châu, H.Bình Sơn); An Vĩnh, An Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi) mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc với những bãi đá núi lửa rất độc đáo.