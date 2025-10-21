Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lễ hội Katê rực rỡ dưới chân tháp PôSahInư: Hồn văn hóa xưa hồi sinh

Quế Hà
21/10/2025 12:47 GMT+7

Lễ hội Katê 2025 diễn ra dưới chân tháp PôSahInư, nơi đồng bào Chăm cùng du khách hòa mình trong không gian linh thiêng, tái hiện nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ.

Sáng 21.10, tại tháp PôSahInư, P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (P.Phú Hài, TP.Phan Thiết cũ), Lễ hội Katê năm 2025 chính thức khai mạc trong tiếng trống Paranưng rộn rã, tiếng kèn saranai và sắc phục truyền thống rực rỡ.

Katê là lễ hội dân gian có từ ngàn đời của người Chăm theo đạo Bàlamôn - một trong những lễ hội đặc sắc nhất, biểu trưng cho tinh thần tôn kính thần linh, tưởng nhớ tổ tiên, tri ân công đức các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Lễ hội Katê rực rỡ dưới chân tháp PôSahInư: Hồn văn hóa xưa hồi sinh- Ảnh 1.

Chuẩn bị rước y thần lên tháp

ẢNH: QUẾ HÀ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gửi lời chúc mừng đến đồng bào Chăm trong tỉnh, mong bà con đón mùa Katê đoàn kết, vui tươi, lành mạnh.

Lễ hội Katê rực rỡ dưới chân tháp PôSahInư: Hồn văn hóa xưa hồi sinh- Ảnh 2.

Ông Đinh Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ hội Katê năm nay

ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Tuấn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng luôn tin tưởng vào sự gắn bó, đồng hành của đồng bào Chăm trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Phúc - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Phó chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng quà, chúc mừng đến các vị chức sắc Chăm, bày tỏ sự trân trọng với di sản tinh thần quý báu mà cộng đồng này đang gìn giữ.

Lễ hội Katê rực rỡ dưới chân tháp PôSahInư: Hồn văn hóa xưa hồi sinh- Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Phúc – Phó bí thư Tỉnh ủy (bìa phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Nguyễn Thị Thuận Bích – Phó chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) trao tặng quà, chúc mừng bà con người Chăm

ẢNH: QUẾ HÀ

Từ trưa 20.10, bà con Chăm từ khắp các xã trong tỉnh đã tề tựu về tháp PôSahInư, cùng nhau dọn dẹp, dựng trại, chuẩn bị lễ vật cho ngày hội lớn. Sau phần khai mạc, các chức sắc tiến hành nghi thức nghinh rước y trang Nữ thần PôSahInư – phần lễ thiêng liêng nhất của lễ hội Katê. Dòng người trong trang phục truyền thống, tay nâng lễ vật, chậm rãi bước qua sân lễ hướng lên tháp chính, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu giữa nắng thu miền biển.

Lễ hội Katê rực rỡ dưới chân tháp PôSahInư: Hồn văn hóa xưa hồi sinh- Ảnh 4.

Quang cảnh lễ hội Katê bên tháp Chăm PôSahInư

ẢNH: QUẾ HÀ

Tiếp đó là chuỗi nghi lễ cổ truyền: mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga – Yoni, mặc trang phục và cử hành đại lễ cúng mừng Katê tại tháp chính. Khi phần lễ kết thúc, không khí lễ hội bừng lên với tiếng nhạc Chăm và những trò chơi dân gian như giã gạo, bịt mắt đập niêu, múa quạt, múa trống...

Lễ hội Katê rực rỡ dưới chân tháp PôSahInư: Hồn văn hóa xưa hồi sinh- Ảnh 5.

Rước y thần lên tháp PôSahInư

ẢNH: QUẾ HÀ

Katê không chỉ là dịp giao hòa giữa con người và thần linh, mà còn là không gian để người Chăm gửi gắm niềm tin, niềm tự hào dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa riêng biệt của mình.

Ngày nay, Lễ hội Katê còn thu hút đông đảo du khách và giới trẻ đến tìm hiểu, khám phá văn hóa Chăm – một mạch nguồn di sản góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Lâm Đồng.

Lễ hội Katê rực rỡ dưới chân tháp PôSahInư: Hồn văn hóa xưa hồi sinh- Ảnh 6.

Điệu múa quạt truyền thống của các thiếu nữ Chăm

ẢNH: QUẾ HÀ

Từ tháng 4.2022, Lễ hội Katê của người Chăm ở Bình Thuận đã được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – minh chứng sống động cho sức bền của một nền văn hóa đã trường tồn cùng thời gian.

Lễ hội Katê rực rỡ dưới chân tháp PôSahInư: Hồn văn hóa xưa hồi sinh- Ảnh 7.

Du khách nước ngoài tham quan lễ hội

ẢNH: QUẾ HÀ

Sắc màu lễ rước y trang của đồng bào Chăm tại lễ hội Katê 2025

Sắc màu lễ rước y trang của đồng bào Chăm tại lễ hội Katê 2025

Cộng đồng người Chăm làng Hữu Đức (xã Phước Hữu, Khánh Hòa) trang trọng đón y trang từ người anh em Raglai trong nghi lễ truyền thống tại lễ hội Katê 2025.

