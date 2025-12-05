Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lễ hội nghệ thuật đường phố Be Vietnam tại Bưu điện TP.HCM

Thiên Anh
Thiên Anh
05/12/2025 06:20 GMT+7

Lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên Saigon Urban Street Fest năm nay có chủ đề Be Vietnam, diễn ra từ ngày 5 - 7.12 tại Bưu điện TP.HCM.

Theo ban tổ chức, Be Vietnam là nơi di sản hòa nhịp cùng hơi thở hiện đại, khắc họa hình ảnh một VN trẻ trung, năng động và sáng tạo. Năm nay, lễ hội có thêm artLIVE Breaking Championship, sân chơi được kỳ vọng mang đến những trận battle chuẩn mực dành cho cộng đồng dancer đường phố, là cơ hội để người tham gia được gặp gỡ và giao lưu với những tên tuổi lớn trong bộ môn street dance.

"Tôi nhận lời đồng hành với cuộc thi vì tin vào giá trị tinh thần đóng góp và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Đây không đơn thuần là một cuộc battle mà là một dự án mang ý nghĩa hỗ trợ và nâng tầm cộng đồng một cách chân thực", giám khảo Alexander Tú cho biết.

Trong 3 ngày diễn ra, tại không gian trước Bưu điện TP.HCM sẽ có các hoạt động như: khu vực Urban Zone - nơi nghệ thuật hòa cùng trải nghiệm ẩm thực; Spotify Wrapped mang đến loạt trải nghiệm tương tác; Urban Stage - nơi diễn ra những trận đấu nảy lửa của các thí sinh, khách tham dự có thể tham gia những trò chơi dân gian như cờ người, kéo co, thưởng thức màn trình diễn âm nhạc từ các nghệ sĩ; Check-in - khu "sống ảo" với nhiều góc chụp độc đáo. Ngoài ra, còn có bức graffiti khổ lớn chủ đề Be Vietnam do nghệ sĩ Nguyễn Công Danh, quán quân artLIVE Graffiti Championship 2024, thực hiện.

Sau sự kiện, tác phẩm sẽ được đưa vào đấu giá và toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp cho dự án Draw Your Dream - Vẽ giấc mơ em, nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp VN thông qua các hoạt động nghệ thuật và sự kiện.

Lễ hội nghệ thuật đường phố Be Vietnam tại Bưu điện TP.HCM- Ảnh 1.

Các giám khảo cuộc thi nhảy đường phố: Alexander Tú, Khánh Thi, Choco Liu và MC Buck (từ trái sang)

ẢNH: artLIVE

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
