Lễ hội tâm linh lớn nhất của người Pa Kô đón quyết định công nhận di sản

Tối 27.7, UBND xã Tà Rụt (Quảng Trị) đã tổ chức Lễ hội Ariêu Piing (lễ bốc mả) và đón nhận quyết định của Bộ VH-TT-DL công nhận lễ hội này là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thừa ủy nhiệm trao quyết định của Bộ VH-TT-DL công nhận Lễ hội Ariêu Piing là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ẢNH: B.H

Dịp này, các xã La Lay, A Dơi, Lìa cũng đón nhận quyết định công bố Lễ hội Ariêu Piing của người Pa Kô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa đặc sắc được cộng đồng gìn giữ, bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ, tiếp tục khẳng định trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản trong giai đoạn mới.

Lễ hội Ariêu Piing là di sản văn hóa đặc sắc, đồng thời là lễ hội lớn nhất trong đời sống tinh thần của người Pa Kô (Tà Ôi). Lễ hội gồm hệ thống nghi lễ tâm linh thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, người đã khuất, đồng thời gửi gắm ước nguyện về cuộc sống bình yên, mùa màng bội thu và cộng đồng no đủ. Trải qua nhiều thế hệ, Ariêu Piing đã trở thành một phần quan trọng trong tín ngưỡng, đời sống tinh thần và quan niệm của người Pa Kô về sự gắn kết giữa người đang sống với tổ tiên.

Qua nhiều thế hệ, lễ hội này đã gắn với tín ngưỡng, đời sống tinh thần của bà con người Pa Kô ẢNH: B.H

Lễ hội không chỉ được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ mà còn là dịp gắn kết bản làng, giáo dục truyền thống và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc với màn diễu hành của các đoàn Rzook (Rờ-dóoc), trình diễn nhạc cụ truyền thống, tái hiện hình tượng thần rừng, cây nêu cùng nhiều nghi thức đặc trưng của đồng bào Pa Kô.

Du khách được chiêm ngưỡng trang phục, nhạc cụ và hình ảnh đặc sắc của người Pa Kô ẢNH: B.H

Trước đó, năm 2023, Bộ VH-TT-DL đã đưa Lễ hội Ariêu Piing của người Pa Kô tại hai huyện Hướng Hóa và Đakrông (tỉnh Quảng Trị cũ) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị di sản, các xã Tà Rụt, La Lay, A Dơi và Lìa (thuộc địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đakrông trước đây) đã tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận Lễ hội Ariêu Piing là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.