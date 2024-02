Sự kiện năm 2022 và 2023 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức có hơn 80.000 lượt khách đến tham dự lễ hội, đã vinh dự được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) bình chọn là "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2022" (Asia's Best Culinary Festival 2022), "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2023" (Asia's Best Culinary Festival 2023) và đặc biệt lần đầu tiên đại diện lễ hội ẩm thực Việt Nam nhận giải thưởng "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới 2023" (World's Best Culinary Festival 2023) được trao giải tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất vào tháng 10.2023.

"Bên cạnh mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP.HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group còn được định hướng trở thành sự kiện mang tầm quốc tế, khi sự kiện này đã nhanh chóng khẳng định thông qua các giải thưởng quốc tế danh giá. Trong lần thứ ba trở lại với công chúng, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động tương tác dành cho khách tham dự, ví dụ như tham gia bình chọn các món ngon được yêu thích nhất tại lễ hội, học làm bánh dân gian cùng các nghệ nhân, sẽ có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống hình thức rong diễn tương tác với khách và nhiều hoạt động hấp dẫn khác", ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group, trưởng ban chỉ đạo chương trình sự kiện - chia sẻ.

Trong lần trở lại với quy mô lớn hơn và ấn tượng hơn cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024 tiếp tục là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực ba miền, được trình diễn và phục vụ bởi đại diện các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc Saigontourist Group tại TP.HCM và các địa phương. Lễ hội còn tích hợp thêm nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, tái hiện sinh hoạt các làng nghề truyền thống. Đây sẽ là điểm hẹn văn hóa ẩm thực không thể bỏ qua dành cho du khách trong và ngoài nước cùng bà con Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới.

Đến với Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024, các đầu bếp giàu kinh nghiệm từ hơn 40 đơn vị thành viên thuộc hệ thống Saigontourist Group sẽ giới thiệu với công chúng hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền tại hơn 40 gian hàng ẩm thực được bố trí thành 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia của các thương hiệu ẩm thực đến từ các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh, các đối tác của Saigontourist Group như Vietnam Airlines, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra),... Về quy mô lễ hội năm nay, Ban tổ chức cho biết có thể phục vụ cùng lúc trên 12.000 khách.

Thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn được chế biến từ các đầu bếp khách sạn 5 sao như Caravelle Sài Gòn, New World Sài Gòn, Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn; các khách sạn cao cấp Continental Sài Gòn, Đệ Nhất, Kim Đô, Oscar, Thiên Hồng, Đồng Khánh, Làng du lịch Bình Quới, Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Cần Giờ, hay các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp của Saigontourist Group tại các tỉnh, thành phố như Sài Gòn - Hạ Long, Majestic Móng Cái, Sài Gòn - Phú Thọ, Sài Gòn - Kim Liên, Sài Gòn - Quảng Bình, Sài Gòn - Đông Hà, Saigontourane, Sài Gòn - Phú Quốc, Sài Gòn - Rạch Giá, Sài Gòn - Vĩnh Long, Sài Gòn - Đà Lạt, Sài Gòn - Mũi Né, Sài Gòn - Morin, Sài Gòn - Ninh Chữ, Sài Gòn - Phú Yên, Sài Gòn - Ban Mê, Sài Gòn - Côn Đảo…

Trong khi đó, đại diện tỉnh Tây Ninh sẽ giới thiệu các món đặc sản của địa phương, như bò tơ Tây Ninh và các loại bánh tráng, muối Tây Ninh. Bến Tre mang đến lễ hội những món ngon đặc sản xứ dừa. Vietnam Airlines phục vụ các suất ăn hàng không. Còn Satra sẽ phục vụ các món ăn chế biến nhanh. Đặc biệt, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của thực khách từ sự kiện năm trước, lễ hội năm nay tiếp tục phục vụ cà phê vợt, phong cách thưởng thức cà phê độc đáo của người Sài Gòn xưa, do Làng Du lịch Bình Quới đảm trách. Ngoài việc sử dụng món ăn thức uống tại chỗ, khách có nhu cầu có thể mang về nhà sử dụng hoặc tặng cho người thân, bạn bè.

Phục vụ cho nhu cầu giải trí, trải nghiệm văn hóa truyền thống dành cho khách thưởng ngoạn, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024 tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, tái hiện sinh hoạt các làng nghề truyền thống. Các tiết mục biểu diễn quan họ, hô bài chòi, ca Huế, hát bội, đờn ca tài tử, múa trống Chhay-dăm Tây Ninh - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia… sẽ có các tiết mục rong diễn tương tác với khách, biến không gian của lễ hội thêm rộn ràng, đa sắc thái văn hóa các vùng miền.

Hòa vào không khí hội hè là những trò chơi dân gian gợi lại cả miền ký ức tuổi thơ. Khách đi cùng gia đình, các em nhỏ chắc chắn sẽ vô cùng hào hứng khi hòa mình vào các trò bịt mắt đập heo, đá cá, thắt lá dừa, thả banh, thảy banh, phóng phi tiêu, thảy vòng cổ chai, thảy đồng xu. Người lớn có thể tham gia chơi lô tô, cờ tướng, cờ vua, lắc bầu cua... Lễ hội năm nay sẽ bố trí bảy làng nghề thủ công truyền thống, tiêu biểu như làm bún, các loại bánh dân gian, đan tre, chằm nón, dệt chiếu cói, làm gốm…

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024 sẽ mở cửa phục vụ từ 16g-22g hàng ngày liên tục trong bốn ngày 28, 29, 30, 31.3.2024. Tham gia lễ hội, khách mua vé vào cổng có đính kèm coupon để sử dụng dịch vụ, với giá vé trọn gói vẫn giữ nguyên như các lần trước là 200.000 đồng/người lớn, trẻ em đi cùng sẽ được miễn phí. Ban tổ chức áp dụng ưu đãi hấp dẫn, giảm 10% cho khách mua vé trước 17g00 ngày 26.3.2024. Thông tin chi tiết, liên hệ số hotline: 0901 889 709 - 0868 769 064.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Chị Đỗ Thụy Bích Vân - Chuyên viên Phòng Kinh doanh & Tiếp thị Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn 23 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM, ĐT: 093 391 77 99

Email: van.do@saigontourist.com.vn