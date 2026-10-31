Lê Huỳnh rơi nước mắt khi đón con chào đời ở tuổi 62

Tổ ấm của danh hài Lê Huỳnh cùng Mỹ Linh có thêm thành viên mới sau 11 năm chung sống Ảnh: NVCC

Bật khóc khi chứng kiến vợ vượt cạn

Lê Huỳnh cho biết, vợ anh là diễn viên Mỹ Linh vừa sinh con cách đây vài ngày tại Mỹ. Khoảnh khắc chứng kiến con cất tiếng khóc chào đời khiến anh không giấu được xúc động. Chia sẻ về giây phút đặc biệt này, Lê Huỳnh cho biết tại Mỹ, người chồng được yêu cầu có mặt bên cạnh vợ trong quá trình sinh nở. Nhờ vậy, anh có cơ hội chứng kiến hành trình vượt cạn của bà xã, từ lúc cô đau đớn cho đến khi em bé chào đời.

Với nam nghệ sĩ, đó là trải nghiệm thiêng liêng khó có thể diễn tả trọn vẹn bằng lời. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, anh cũng bật khóc vì xúc động. "Lúc em bé cất tiếng khóc, tôi cũng khóc theo. Nước mắt cứ trào ra, cảm xúc không thể diễn tả được", anh bộc bạch.

Với nam nghệ sĩ 6X, niềm vui ấy càng đặc biệt bởi anh và vợ đã trải qua 11 năm chung sống, từng nhiều lần mong có con nhưng chưa thành. Anh biết ơn bạn đời đã nỗ lực vượt cạn, cùng mình đón thiên thần nhỏ sau thời gian dài chờ đợi. Sau khi bà xã xuất viện, Lê Huỳnh đưa cô về nhà để tiện chăm sóc. Do con mới sinh, cứ khoảng 1 - 2 tiếng bé lại khóc một lần. Mỹ Linh đảm nhận việc cho con bú và dỗ dành em bé, còn nam nghệ sĩ ở bên hỗ trợ vợ trong khả năng của mình.

Theo Lê Huỳnh, cuộc sống tại Mỹ không có nhiều người thân bên cạnh nên vợ chồng anh chủ yếu tự xoay xở. Thỉnh thoảng, một số người quen sống gần nhà ghé thăm, giúp đỡ khi cần đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Dù có thêm những vất vả trong sinh hoạt, Lê Huỳnh cho biết điều anh quan tâm nhất lúc này là sức khỏe của bà xã và sự phát triển của con.

Vợ chồng Lê Huỳnh hiện sống tại quận Cam, bang California (Mỹ). Nam nghệ sĩ dự tính mở lại tiệm mì gia truyền tại một khu chợ có đông người Việt để duy trì việc kinh doanh, đồng thời tiếp tục theo đuổi công việc nghệ thuật. Theo Lê Huỳnh, khoản tích lũy sau nhiều năm làm nghề cùng lối sống giản dị giúp gia đình có thể trang trải cuộc sống. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, anh muốn tập trung cho những điều quan trọng nhất, đó là giúp bà xã sớm hồi phục sức khỏe và cùng vợ chăm sóc thành viên mới.

Hạnh phúc khi làm cha ở tuổi 62

Ở tuổi ngoài 60, Lê Huỳnh mong muốn dành thời gian chăm sóc vợ con, đồng thời tiếp tục công việc kinh doanh và nghệ thuật Ảnh: NVCC

Ở tuổi 62, Lê Huỳnh thừa nhận bản thân đôi lúc lo lắng khi nghĩ đến chặng đường phía trước. Tuy nhiên, anh cũng nhìn nhận việc có thêm con là niềm hạnh phúc lớn, giúp cuộc sống gia đình thêm gắn kết. So với lần đầu làm cha, anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn và mong muốn nuôi dạy con theo hướng tự lập, phù hợp với điều kiện của gia đình.

Nam nghệ sĩ hiểu rằng việc chăm sóc trẻ sơ sinh ở tuổi ngoài 60 sẽ có những khó khăn riêng. Bên cạnh niềm vui được nhìn con lớn lên, anh cũng không tránh khỏi những lo lắng về sức khỏe, tuổi tác và hành trình nuôi dạy con trong những năm tới. Dẫu vậy, sự xuất hiện của em bé mang đến cho anh thêm động lực để cố gắng vun vén gia đình.

Lê Huỳnh hy vọng khi con lớn hơn, hai vợ chồng vẫn có thể thu xếp việc chăm sóc con song song với công việc kinh doanh và nghệ thuật. Dù biết hành trình phía trước không tránh khỏi những nhọc nhằn, anh vẫn đón nhận mọi thứ bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn sau những trải nghiệm của cuộc đời.

"Dù đã 62 tuổi, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui làm cha như ngày nào. Có con thì vui lắm, gia đình vui cửa vui nhà, chỉ có điều sẽ cực hơn một chút. Nhưng cái cực đó, ở tuổi của tôi, tôi nghĩ mình vẫn chịu đựng được. Tôi mới 62 tuổi thôi, người ta vẫn nói 70 tuổi chưa hẳn đã già, nên tôi nghĩ mình vẫn còn sức để chăm sóc con và lo cho gia đình", Lê Huỳnh bộc bạch.