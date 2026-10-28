Hôn nhân của Lê Huỳnh bên bà xã diễn viên

Lê Huỳnh và bà xã Mỹ Linh đón tin vui sau hơn 10 năm chung sống Ảnh: H.T

Diễn viên Lê Huỳnh sinh năm 1964, ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều tiểu phẩm hài như Bói quẻ đầu năm, Ngày họp mặt, Tây Thi… Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân với diễn viên Mỹ Linh, kém anh 30 tuổi. Kết hôn năm 2015, cả hai vẫn giữ gìn tổ ấm êm ấm dù có khoảng cách lớn về tuổi tác. Hiện vợ chồng Lê Huỳnh vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để duy trì công việc nghệ thuật cùng kinh doanh.

Sau hơn một thập niên chung sống, tổ ấm của Lê Huỳnh và Mỹ Linh chuẩn bị đón thêm thành viên mới khi nữ diễn viên đang mang thai, dự kiến sinh con vào tháng tới. Chia sẻ về tin vui này, nam nghệ sĩ cho biết cả hai hoàn toàn không hay biết chuyện mang thai khi từ Việt Nam sang Mỹ cách đây khoảng 4 tháng. Chỉ đến khi Mỹ Linh đi khám sức khỏe tại Mỹ, bác sĩ mới thông báo tin vui. Với vợ chồng anh, đây là niềm hạnh phúc bất ngờ, mở ra một chặng đường mới trong cuộc sống gia đình.

Diễn viên Cải mả cho biết sức khỏe của bà xã hiện ổn định, tinh thần vui vẻ trong những tháng cuối thai kỳ. Ở tuổi ngoài 60, anh không giấu được niềm háo hức xen lẫn những trăn trở khi chuẩn bị làm cha một lần nữa. "Khi biết tin vợ có thai, tôi mừng và xúc động nhưng cũng lo lắm. Tôi không nghĩ ở tuổi này mình vẫn còn có con. Tôi mừng nhưng cũng lo, vì mình phải có trách nhiệm với con cái, gia đình", anh chia sẻ.

Để dành thời gian chăm sóc vợ trong giai đoạn cuối thai kỳ và sau khi sinh, Lê Huỳnh quyết định tạm ngừng kinh doanh tiệm mì tại Mỹ một thời gian. Với nam nghệ sĩ, việc đồng hành cùng bà xã trong thời điểm quan trọng này cần được ưu tiên. Anh muốn toàn tâm chăm sóc vợ khi sinh nở, trong thời gian ở cữ và chỉ tính chuyện mở cửa kinh doanh trở lại sau đó.

Lê Huỳnh chia sẻ về hôn nhân

Nam nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ kém 30 tuổi Ảnh: FBNV

Khi nói về cuộc sống hôn nhân, Lê Huỳnh cho biết vợ chồng anh duy trì nhịp sống nhẹ nhàng, tận hưởng sự bình yên. Sau khi kết hôn, cả hai cùng đóng góp, vun vén cho tổ ấm. Khi Mỹ Linh đi làm, anh ở nhà dọn dẹp, nấu nướng và quán xuyến việc gia đình. Hai vợ chồng thường dành thời gian bên nhau vào buổi tối, cùng ăn uống, xem phim, trò chuyện trước khi nghỉ ngơi. Với anh, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản đơn như thế.

Theo nghệ sĩ 6X, sự tin tưởng và tôn trọng là nền tảng giúp vợ chồng duy trì mối quan hệ bền chặt. Anh hiểu bà xã còn trẻ, trong khi bản thân đã ở tuổi ngoài 60, vì vậy cả hai cần có không gian riêng thay vì lúc nào cũng ở cạnh nhau. Nam nghệ sĩ cho rằng việc tạo sự thoải mái cho đối phương cũng là cách giữ gìn tình cảm, để cuộc sống chung không trở nên nhàm chán.

Ở tuổi 62, Lê Huỳnh cho biết anh không quá áp lực về kinh tế nhờ vẫn có nguồn thu từ công việc kinh doanh tại Mỹ. Với nam nghệ sĩ, sự đủ đầy không nằm ở việc so sánh cuộc sống của mình với người khác, mà ở khả năng trân trọng những gì đang có. Anh quan niệm nếu cứ nhìn vào cuộc sống của người xung quanh để cân đo, con người sẽ khó tìm được cảm giác đủ đầy và bình yên. Ở thời điểm hiện tại, khi chuẩn bị đón thêm thành viên mới, Lê Huỳnh cảm thấy hài lòng với cuộc sống và xem niềm vui gia đình là một may mắn mà mình có được.