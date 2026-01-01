Lê Huỳnh kể hôn nhân với vợ kém 30 tuổi: Tôi không ghen hay kiểm soát vợ

Diễn viên Lê Huỳnh hạnh phúc khi nhắc về tổ ấm bên bà xã Mỹ Linh Ảnh: FBNV

Diễn viên Lê Huỳnh sinh năm 1964, ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt tiểu phẩm như Bói quẻ đầu năm, Ngày họp mặt, Tây Thi… Thời đỉnh cao, Lê Huỳnh đắt show diễn ở hải ngoại, tiền bạc dư dả. Nam diễn viên cũng từng trải qua thăng trầm, biến cố trong cuộc sống khiến anh dần sống kín tiếng hơn. Những năm gần đây, Lê Huỳnh thường về Việt Nam hoạt động, tham gia đóng phim điện ảnh, quay quảng cáo.

Người nghệ sĩ sợ nhất là đến lúc không còn ai nhớ mình

Chia sẻ với Thanh Niên về việc liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh thời gian gần đây, Lê Huỳnh cho biết đó phần nhiều là "duyên nghề". Hiện nam diễn viên vẫn đi về giữa Việt Nam và Mỹ vài lần mỗi năm. Ở Mỹ, anh có công việc kinh doanh, được đội ngũ quản lý hỗ trợ, nên không bị phân tâm khi về Việt Nam làm nghệ thuật.

Khi không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, Lê Huỳnh xem nghệ thuật như một niềm vui tinh thần. Việc tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật giúp nam diễn viên vơi bớt nỗi nhớ nghề, đồng thời duy trì sự hiện diện trước công chúng để khán giả vẫn còn nhớ đến mình. "Thực ra, người nghệ sĩ hay diễn viên nào cũng mong được khán giả nhớ tới, nhiều hay ít cũng được, nhưng nhất định phải còn dấu ấn. Bởi nghề này có một nỗi sợ rất lớn, đó là đến lúc hết thời thì không còn ai nhớ đến nữa. Người ta vẫn hay nói đời nghệ sĩ "bạc", chính là ở chỗ đó. Vì vậy, chỉ cần còn được làm nghệ thuật, còn được đóng phim để khán giả nhận ra và nhớ tới mình, với tôi đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi", anh nói.

Lê Huỳnh cho biết hiện anh làm nghề vì niềm vui, không còn đặt nặng chuyện danh vọng hay áp lực cơm áo

Ảnh: FBNV

Dù vậy, nam diễn viên 6X chia sẻ bản thân không chọn cách bon chen hay tìm mọi cách để khẳng định vị trí trong nghệ thuật. Khi còn được khán giả yêu thương, anh trân trọng và đáp lại tình cảm ấy, còn nếu không, anh sẵn sàng lùi về cuộc sống bình thường, không níu kéo hào quang cũ. Lý giải việc lựa chọn cuộc sống kín tiếng những năm qua, Lê Huỳnh cho biết điều này xuất phát từ những va vấp trong hành trình sống và làm nghề. Khi đã trải qua thăng trầm, Lê Huỳnh thừa nhận chính những lần "ngã" trong cuộc đời khiến anh học được cách buông bỏ, không còn đặt nặng việc hơn thua hay so sánh bản thân với người khác.

Theo anh, nếu cứ nhìn sang cuộc sống của người khác để sống thì sẽ không bao giờ thấy đủ, và cũng không bao giờ có được sự bình yên. Ở thời điểm hiện tại, Lê Huỳnh cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, xem đó là điều may mắn mà cuộc đời. Chính vì vậy, anh không còn đặt nặng chuyện có phim hay không, có xuất hiện nhiều hay ít. Với Lê Huỳnh, được gặp lại anh chị em nghệ sĩ, được trò chuyện, chia sẻ với những người từng gắn bó trong nghề đã là niềm vui. Anh chọn sống chậm, sống vừa đủ và giữ cho mình một không gian riêng, thay vì phải tìm đến những cuộc gặp gỡ hay sự xuất hiện chỉ để lấp đầy cảm giác trống trải.

Lê Huỳnh không cần vợ lúc nào cũng ở cạnh hay phải phục vụ mình

Lê Huỳnh cũng chia sẻ hiện tại anh đang rất hạnh phúc với người vợ kém 30 tuổi là diễn viên Mỹ Linh. Không ồn ào, cuộc sống vợ chồng của anh diễn ra nhẹ nhàng, tận hưởng nhịp sống chậm, yên tĩnh. Ngoài là diễn viên, bà xã Lê Huỳnh còn làm chủ một tiệm nail (làm móng). Những khi vợ đi làm, anh ở nhà dọn dẹp, nấu nướng và lo việc nhà. Hai vợ chồng chỉ quây quần bên nhau vào buổi tối, cùng ăn uống, xem phim, trò chuyện đơn giản trước khi nghỉ ngơi.

Nam diễn viên nói anh hài lòng với những gì mình đang có: một mái ấm, một người vợ đồng hành và thỉnh thoảng được quay lại phim trường Ảnh: FBNV

Với Lê Huỳnh, việc vợ có công việc, có thu nhập và sự độc lập là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. "Tôi không cần vợ lúc nào cũng ở cạnh hay phục vụ mình. Với tôi, điều đó không cần thiết. Thấy vợ có công việc ổn định, tự làm ra tiền để lo chi tiêu cá nhân, phụ giúp gia đình, chăm lo cho mẹ và các em là tôi vui rồi. Cô ấy được làm chủ công việc của mình, được sống thoải mái với lựa chọn riêng. Tôi thì không can thiệp hay đụng chạm đến tiền bạc của vợ, để cô ấy toàn quyền quyết định cuộc sống của mình", anh nói.

Theo nam diễn viên Cải mả, sự tin tưởng và tôn trọng chính là cách vợ chồng anh giữ gìn hôn nhân. Lê Huỳnh cho rằng bà xã Mỹ Linh còn trẻ, trong khi bản thân lớn tuổi hơn. Nếu lúc nào cũng ở cạnh nhau suốt ngày, anh nghĩ đôi khi sẽ khiến người trẻ cảm thấy nhàm chán. Vì vậy, Lê Huỳnh chọn cách tạo cho nhau không gian riêng để mối quan hệ luôn mới mẻ.

"Từ trước đến nay, bà xã muốn đi đâu, làm gì đều thoải mái. Tôi chỉ yêu cầu là không về quá 12 giờ đêm. Trường hợp đi xem phim hay gặp gỡ bạn bè mà lỡ trễ hơn thì chỉ cần gọi điện báo để tôi yên tâm. Có khi vợ gọi nói còn vui quá, bạn bè chưa cho về, tôi chỉ dặn cứ chơi nhưng nhớ đừng uống say quá là được. Tôi không ghen hay kiểm soát vợ. Ngược lại thì cô ấy thì có chút kiểm soát tôi. Trước đây, mỗi lần tôi đi đâu là cô ấy gọi liên tục. Sau này, mỗi lần đi đâu, tôi sẽ chủ động gọi điện, mở camera cho vợ xem mình đang ở đâu, đi với ai rồi báo khi về. Với tôi, sự tin tưởng là cách giữ gìn hạnh phúc gia đình".

Lê Huỳnh không mưu cầu cao sang và luôn ý thức tiết kiệm để lo cho tương lai Ảnh: FBNV

Ở tuổi 61, Lê Huỳnh chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe, ăn uống điều độ, khám định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh. Anh cho rằng hạnh phúc hiện tại không nằm ở danh vọng hay sự nổi tiếng, mà ở sự bình an. "Tôi có nhà, có vợ, có thu nhập riêng, lâu lâu còn được mời đi phim. Với tôi, vậy là hạnh phúc rồi, không mong gì hơn nữa", anh khẳng định.



