Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt

Loạt diễn viên 'Lật mặt' hội ngộ
Sự kiện ra mắt phim điện ảnh Nhà hai chủ được tổ chức tối 23.12 tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham dự. Ngoài sự tham gia của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu, dàn diễn viên trong phim như NSƯT Kim Phương, Trâm Anh, Trần Kim Hải, Tạ Lâm, bé Shine... thảm đỏ còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Bạch, Lê Huỳnh, ca sĩ Phương Thanh, Lãnh Thanh, Võ Cảnh…
Để đón chào các khách mời, Nhà hai chủ đã có màn ra mắt ca khúc nhạc phim Mẹ của con do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bên cạnh đó, sự kiện thảm đỏ còn chứng kiến màn tái hợp thú vị khi những diễn viên góp mặt trong Nhà hai chủ đều từng xuất hiện trong loạt phim Lật mặt. Trâm Anh, Trần Kim Hải, Tạ Lâm từng đóng Lật mặt 7: Một điều ước, còn NSƯT Kim Phương góp mặt trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng.
Chia sẻ về màn hội ngộ này, diễn viên Trần Kim Hải cho biết: "Thật ra việc diễn viên từng đóng chung và tái hợp với nhau trong cùng bộ phim không phải là điều khó gặp, nhưng đây là lần hiếm hoi mà tôi có gặp lại tất cả những người từng góp mặt trong "một vũ trụ" tại cùng một bộ phim. Cảm xúc khi gặp lại mọi người tại Nhà hai chủ vừa thích thú vừa quen thuộc, giống như những người bạn thân lâu ngày không gặp vậy".
'Nhà hai chủ' lấy cảm hứng từ truyền thuyết ngày tam nương
Nhà hai chủ thuộc thể loại kinh dị, xoay quanh câu chuyện của hai vợ chồng Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải). Trong khi đau đầu tìm kiếm một ngôi nhà để có thể dọn đến sau khi chuyển lên Sài Gòn, họ may mắn được giới thiệu một ngôi nhà khá rộng rãi và được bán với mức giá cực hời. Tuy nhiên, khi Mai đến tham quan ngôi nhà, dì Bảy (NSƯT Kim Phương) đã đưa ra lời cảnh báo rằng ngôi nhà này được xây dựng vào ngày tam nương sát chủ, những người đến đây đều không thể ở được. Hơn nữa, ngôi nhà đã trải qua 2 đời chủ mà có tận 3 người chết nên âm khí trong nhà càng trở nên nặng nề.
Thế nhưng, với niềm tin tín ngưỡng của mình, Mai hoàn toàn không tin vào lời của dì Bảy. Ngược lại, Mai cảm thấy vui mừng vì cuối cùng gia đình mình cũng đã có chỗ an cư lạc nghiệp. Và chính việc phớt lờ những lời răn dạy, thậm chí, khi dọn đến, Mai cũng bỏ qua việc "chào hỏi" những người chủ âm của ngôi nhà, tất cả khiến gia đình Mai phải đối mặt với hàng loạt tai ương liên tiếp đổ ập đến, bẻ gãy niềm tin tín ngưỡng của Mai và khiến cô phải trả giá.
Bình luận (0)