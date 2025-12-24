Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt

Lạc Xuân
Lạc Xuân
24/12/2025 12:26 GMT+7

Nhiều sao Việt như Phương Thanh, Thanh Bạch, Lê Huỳnh, Trung Lùn... dành thời gian đến chúc mừng phim điện ảnh 'Nhà hai chủ' của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu.

Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt- Ảnh 1.

Đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu (bìa phải) cùng dàn diễn viên góp mặt trong Nhà hai chủ

ẢNH: ĐPCC

Loạt diễn viên 'Lật mặt' hội ngộ 

Sự kiện ra mắt phim điện ảnh Nhà hai chủ được tổ chức tối 23.12 tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham dự. Ngoài sự tham gia của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu, dàn diễn viên trong phim như NSƯT Kim Phương, Trâm Anh, Trần Kim Hải, Tạ Lâm, bé Shine... thảm đỏ còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Bạch, Lê Huỳnh, ca sĩ Phương Thanh, Lãnh Thanh, Võ Cảnh…

Để đón chào các khách mời, Nhà hai chủ đã có màn ra mắt ca khúc nhạc phim Mẹ của con do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bên cạnh đó, sự kiện thảm đỏ còn chứng kiến màn tái hợp thú vị khi những diễn viên góp mặt trong Nhà hai chủ đều từng xuất hiện trong loạt phim Lật mặt. Trâm Anh, Trần Kim Hải, Tạ Lâm từng đóng Lật mặt 7: Một điều ước, còn NSƯT Kim Phương góp mặt trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt- Ảnh 2.

Ca sĩ Phương Thanh có màn trình diễn cảm xúc, giọng hát nội lực khi thể hiện ca khúc nhạc phim Mẹ của con tại buổi công chiếu

ẢNH: ĐPCC

Chia sẻ về màn hội ngộ này, diễn viên Trần Kim Hải cho biết: "Thật ra việc diễn viên từng đóng chung và tái hợp với nhau trong cùng bộ phim không phải là điều khó gặp, nhưng đây là lần hiếm hoi mà tôi có gặp lại tất cả những người từng góp mặt trong "một vũ trụ" tại cùng một bộ phim. Cảm xúc khi gặp lại mọi người tại Nhà hai chủ vừa thích thú vừa quen thuộc, giống như những người bạn thân lâu ngày không gặp vậy".

Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt- Ảnh 3.

Các diễn viên từng tham gia phim Lật mặt như Trần Kim Hải, Tạ Tâm, NSƯT Kim Phương và Trâm Anh cùng góp mặt trong Nhà hai chủ

ẢNH: ĐPCC

'Nhà hai chủ' lấy cảm hứng từ truyền thuyết ngày tam nương

Nhà hai chủ thuộc thể loại kinh dị, xoay quanh câu chuyện của hai vợ chồng Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải). Trong khi đau đầu tìm kiếm một ngôi nhà để có thể dọn đến sau khi chuyển lên Sài Gòn, họ may mắn được giới thiệu một ngôi nhà khá rộng rãi và được bán với mức giá cực hời. Tuy nhiên, khi Mai đến tham quan ngôi nhà, dì Bảy (NSƯT Kim Phương) đã đưa ra lời cảnh báo rằng ngôi nhà này được xây dựng vào ngày tam nương sát chủ, những người đến đây đều không thể ở được. Hơn nữa, ngôi nhà đã trải qua 2 đời chủ mà có tận 3 người chết nên âm khí trong nhà càng trở nên nặng nề.

Thế nhưng, với niềm tin tín ngưỡng của mình, Mai hoàn toàn không tin vào lời của dì Bảy. Ngược lại, Mai cảm thấy vui mừng vì cuối cùng gia đình mình cũng đã có chỗ an cư lạc nghiệp. Và chính việc phớt lờ những lời răn dạy, thậm chí, khi dọn đến, Mai cũng bỏ qua việc "chào hỏi" những người chủ âm của ngôi nhà, tất cả khiến gia đình Mai phải đối mặt với hàng loạt tai ương liên tiếp đổ ập đến, bẻ gãy niềm tin tín ngưỡng của Mai và khiến cô phải trả giá.

Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Lê Huỳnh diện trang phục đơn giản, dành thời gian đến ủng hộ ê kíp đoàn phim

ẢNH: ĐPCC

Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt- Ảnh 5.

Đạo diễn Trung Lùn đến ủng hộ phim của đồng nghiệp được ra mắt. Anh tiết lộ bản thân cũng đang thực hiện dự án điện ảnh, dự kiến phát hành trong năm 2026

ẢNH: ĐPCC

Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt- Ảnh 6.

Diễn viên Võ Cảnh lịch lãm tham dự sự kiện. Thời gian qua, chuyện tình cảm của anh được cộng đồng mạng quan tâm

ẢNH: ĐPCC

Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt- Ảnh 7.

Lãnh Thanh vui vẻ tạo dáng khi chụp ảnh cùng diễn viên nhí tại sự kiện. Nhà hai chủ khởi chiếu toàn quốc từ ngày 26.12

ẢNH: ĐPCC

Lê Huỳnh, Phương Thanh đến mừng phim kinh dị 'Nhà hai chủ' ra mắt- Ảnh 8.

Diễn viên Lê Thu cũng có mặt tại buổi ra mắt phim để chúc mừng các đồng nghiệp từng đóng chung Lật mặt 7

ẢNH: ĐPCC


