Trần Kim Hải: Nhờ 'Lật mặt' của Lý Hải, tôi có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp

Diễn viên Trần Kim Hải trải lòng về hành trình theo đuổi nghệ thuật đầy thăng trầm Ảnh: FBNV

Được chọn vai chính trong phim điện ảnh là ước mơ

* Xin chào diễn viên Trần Kim Hải! Cảm xúc của anh như thế nào khi nhận được vai chính Y Đức trong phim Phá đám sinh nhật mẹ?

- Diễn viên Trần Kim Hải: Đây là vai chính điện ảnh đầu tiên của tôi, nên cảm xúc khi được nhận vai có thể nói là vỡ òa. Được đảm nhận một vai chính trong phim điện ảnh là ước mơ từ lâu của tôi, nên khi điều đó trở thành hiện thực, cảm giác hạnh phúc là điều không thể diễn tả hết. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc, từ cuộc gọi thông báo trúng vai, lúc đọc kịch bản, ngày đầu tiên bước lên phim trường… và đặc biệt là khi nhìn thấy poster có hình ảnh nhân vật mình thủ vai. Khi ấy, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ to xác trước ba mẹ vì quá xúc động.

Nhân vật Y Đức là một bác sĩ trẻ, được mẹ kỳ vọng nối nghiệp ông ngoại làm nghề y. Nhưng rồi, anh nhận ra đó không phải con đường mình mong muốn, và bắt đầu hành trình đi tìm lại ước mơ thực sự. Chính điều này đã tạo nên xung đột và nhiều tổn thương trong mối quan hệ gia đình. Đây không phải là một vai quá khó, nhưng đòi hỏi nhiều trải nghiệm, sự thấu cảm và nghiên cứu chuyên môn để có thể nhập vai một cách chân thật. Cá tính của Y Đức khác xa tôi ngoài đời, nên tôi phải học cách nhìn nhận nhân vật bằng con mắt đồng cảm. May mắn là tôi nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các tiền bối, đồng nghiệp và ê kíp. Nhờ vậy mà tôi có thể tự tin hoàn thành vai diễn.

* Dàn diễn viên trong phim đều là những gương mặt gạo cội. Anh có sợ bị lép vế khi đóng chung?

- Thay vì áp lực, tôi lại cảm thấy may mắn. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người thầy, người cô của tôi. Trước đây khi mới tốt nghiệp trường sân khấu, tôi có khoảng thời gian gắn bó ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, được cô Ái Như, thầy Thành Hội, chị Hồng Ánh chỉ dạy rất nhiều. Vì vậy, khi có cơ hội đóng cùng các thầy, cô trong một dự án điện ảnh, tôi như được có thêm động lực và sự an tâm. Trong quá trình đóng chung, tôi lúc nào cũng đi theo các thầy cô, nhờ mọi người chỉ dạy, góp ý thêm để hoàn thành tốt vai diễn. Với tôi, được đứng chung sân khấu hay khung hình với các thầy cô đã là một cơ hội quý giá.

Trần Kim Hải và nghệ sĩ Ái Như vào vai hai mẹ con trong Phá đám sinh nhật mẹ Ảnh: FBNV

* Anh kỳ vọng gì cho vai chính điện ảnh đầu tiên?

- Tôi và cả ê kíp đều dành nhiều tâm huyết cho dự án này. Được chọn cho vai chính đã là một may mắn, và tôi mong khán giả sẽ cảm nhận được sự nỗ lực của tôi trong từng cảnh quay. Với Phá đám sinh nhật mẹ, tôi mong muốn được khán giả công nhận và có sự bứt phá trong sự nghiệp. Là một diễn viên, ai cũng mong muốn mình được nổi tiếng, khán giả biết đến và yêu mến. Nhưng sau tất cả, sự đánh giá và công nhận phải đến từ chính họ.

Ngoài niềm hạnh phúc được đảm nhận vai chính, tôi cũng có chút lo lắng và áp lực. Tôi hiểu rằng nếu mình làm tốt, đó sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp, còn nếu chưa đủ trọn vẹn, khán giả cũng sẽ nhìn ra. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn còn một chặng đường dài để rút kinh nghiệm, trau dồi, học hỏi để làm tốt hơn. Vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng hết sức cho vai diễn, kết quả ra sao thì hãy để khán giả và giới chuyên môn đánh giá.

Nam diễn viên mong được khán giả công nhận và có sự bứt phá trong sự nghiệp Ảnh: FBNV

Từng mưu sinh bằng nghề giữ xe, sửa điện thoại, pha chế

* Anh từng chia sẻ chặng đường làm nghề của mình trải qua nhiều khó khăn. Cụ thể như thế nào?

- Tôi nghĩ bất kỳ ai bước chân vào nghệ thuật cũng phải trải qua một giai đoạn chông gai. Ngay từ lúc thi vào trường sân khấu, tôi đã trầy trật khi thi đến lần thứ ba mới đậu. Trong khoảng thời gian đó, tôi phải mưu sinh bằng đủ nghề như giữ xe, sửa điện thoại, pha chế... để chờ cơ hội thi lại. Khi đậu, tôi quyết tâm theo nghề, nhưng ra trường lại đối diện với thất nghiệp, với những ngày dài mông lung, chán nản. Có lúc tôi ở nhà cả mấy tháng trời, bất lực vì không biết ngày mai mình sẽ làm gì. Tôi áp lực khi có vợ con nhưng kinh tế chưa ổn định. Tới năm thứ 8 theo nghề, nhờ cơ hội từ phim Lật mặt 6, tôi mới bắt đầu có những cơ hội lớn hơn. Nhưng những khó khăn đã qua, và tôi luôn thấy trân trọng khoảng thời gian đó. Chính những chông gai đầu đời đã rèn cho tôi sự kiên nhẫn, sự mạnh mẽ và bản lĩnh để bám trụ tới hôm nay.

* Có giai đoạn nào anh muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất? Điều gì giữ anh lại với nghệ thuật thay vì chuyển hướng sang lĩnh vực khác?

- Tôi đã nhiều lần rơi vào trạng thái mơ hồ, không nhìn thấy con đường phía trước. Thậm chí, tôi từng kinh doanh, làm công việc văn phòng, về phụ giúp gia đình… nhưng cuối cùng nhận ra chỉ có diễn xuất mới là nơi trái tim mình thuộc về. Tôi loay hoay không có lối đi và từng nảy sinh suy nghĩ từ bỏ. Nhưng rồi tôi tìm thấy điểm tựa nơi gia đình và đồng nghiệp. Ba mẹ tôi, dù ban đầu phản đối khi con theo nghệ thuật, sau này lại là những người động viên lớn nhất. Vợ con cũng luôn bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Ngoài ra, còn có những đồng nghiệp, những tiền bối đã đưa tay giúp để tôi vượt qua. Chính tất cả họ đã kéo tôi ra khỏi cảm giác lạc lõng để cố gắng. Nhờ vậy, tôi mới có thể tiếp tục đi đến hôm nay, và càng ngày càng trân trọng những ngày mình còn được đi diễn.

Diễn viên Lật mặt 6 từng có khoảng thời gian thất nghiệp, chán nản vì không có hướng đi trong nghề Ảnh: FBNV

* Sau hai dự án Lật mặt cùng đạo diễn Lý Hải, anh có nghĩ đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp?

- Chắc chắn rồi. Sau vai diễn trong Lật mặt 6 của đạo diễn Lý Hải giúp tôi có sự thay đổi tích cực hơn về nghề. Khi có cơ hội lớn, tôi trân trọng điều đó và biết chọn lọc, chắt chiu, không còn để bản thân bị cuốn vào áp lực thất nghiệp như trước. Cuộc sống nhờ vậy cũng dễ thở hơn, tinh thần lạc quan hơn. Với tôi, đó đúng là một cột mốc thay đổi nhiều điều.

* Anh nghĩ phần thưởng lớn nhất mà mình nhận được sau khoảng thời gian theo nghệ thuật là gì?

- Với tôi, phần thưởng lớn nhất là sự đón nhận của đồng nghiệp và khán giả dành cho mình. Mỗi lần được ai đó nhớ tên, xin chụp hình, xin chữ ký, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó không chỉ là sự yêu mến mà còn là nguồn động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Với tôi, phần thưởng mà nghề này đem lại không chỉ nằm ở danh tiếng hay thu nhập, mà chính là sự đồng hành và ủng hộ của khán giả. Tôi cũng mong sự đón nhận đó luôn tiếp diễn. Hiện tại, tôi vẫn luôn đi tìm cơ hội mới cho mình, để tiếp tục chinh phục khán giả.

* Anh có thấy mình phải đánh đổi gì để có sự nghiệp hôm nay?

- Tôi không nghĩ là mình phải đánh đổi điều gì cả. Tôi cũng không thích dùng từ "hy sinh" bởi đó không phải là mất mát. Với tôi, mọi thứ đều là được và do mình lựa chọn. Mình có thể không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nhưng nếu không đi làm thì làm sao có kinh tế. Với tôi đó là lựa chọn và tự mình phải biết cân bằng. Nghệ thuật cho tôi niềm tự hào sau mỗi dự án, cho tôi những người bạn, đồng nghiệp đáng quý. Trước đây, tôi hay tự trách bản thân khi chưa làm đủ tốt, nhưng sau này tôi học cách chấp nhận sự chưa hoàn hảo. Tôi coi đó là phiên bản cũ của mình, để từ đó phấn đấu trở thành phiên bản tốt hơn.

Trần Kim Hải cho biết gia đình là điểm tựa tinh thần giúp anh vượt qua những khó khăn Ảnh: FBNV

* Trong tương lai anh có định hướng gì cho sự nghiệp?

- Tôi muốn được tiếp tục thử thách bản thân với nhiều dạng vai khác nhau, không để mình bị đóng khung. Thành tựu của tôi hiện tại chưa nhiều, nên tôi vẫn cần phải nỗ lực để được khán giả đón nhận. Tôi mong được khán giả và đồng nghiệp nhìn thấy tôi là một người diễn viên tử tế, nghiêm túc và hết mình với nghề. Đó là con đường tôi chọn, và tôi sẽ kiên định đi tới cùng.

Ngoài điện ảnh, tôi cũng đam mê ca hát. Tôi thích hát và hy vọng sẽ có dịp tham gia một chương trình hay cuộc thi ca hát nào đó. Nhưng trước hết, tôi vẫn muốn khẳng định bản thân qua những vai diễn và không ngừng tìm kiếm cơ hội mới để trưởng thành hơn.

* Xin cảm ơn Trần Kim Hải về những chia sẻ!