Lê Khánh nói về sức khỏe ở tuổi 45, tiết lộ hậu phương vững chắc

Ở tuổi 45, Lê Khánh xuất hiện nhiều trong các dự án điện ảnh như Chị dâu, Cục vàng của ngoại, Đại tiệc trăng máu 8 và gần nhất là phim kinh dị Ma xó. Với lịch trình dày đặc, sao nữ 8X tự trấn an bản thân rằng đây là công việc, và những cảm xúc trên màn ảnh cũng chỉ là của nhân vật. Lê Khánh khẳng định cô luôn tách bạch để cảm xúc không bị lẫn lộn giữa vai diễn và cuộc sống đời thường. Giữa các cảnh quay, cô chọn nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng để bản thân đỡ căng thẳng, áp lực.

Lê Khánh tại sự kiện ra mắt phim Ma xó. Gần đây, cô liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh với những vai diễn quan trọng Ảnh: NSX

Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, Lê Khánh cho biết chứng rối loạn lo âu của cô dần ổn định sau khi dùng thuốc được vài tháng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho biết căn bệnh này không hết hẳn mà có thể tái lại, tùy vào môi trường sống và cách tiếp nhận thông tin. Do đó, cô tự cố gắng chấp nhận khi nó đến.

Lê Khánh nói về người bạn đời

Trong Ma xó, Lê Khánh tiếp tục có dịp làm việc với chồng là diễn viên Tuấn Khải. Cùng tham gia dự án, cả hai thấy may mắn khi có gia đình hai bên hỗ trợ trong việc chăm sóc các bé. Nhờ vậy, họ mới có thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn. “Ông bà trông nom các cháu, quán xuyến mọi việc trong nhà để chúng tôi đi làm”, cô bày tỏ.

Khi được hỏi về sự chăm sóc của chồng trong những ngày điều trị rối loạn lo âu, Lê Khánh chia sẻ không riêng giai đoạn này mà trong cuộc sống đời thường, cả hai lúc nào cũng quan tâm, yêu thương nhau. Cô thấy bản thân may mắn khi có một người bạn đời chu đáo, sẵn sàng đưa đón mình đi làm hay chia sẻ về hành trình làm việc, góp ý cách thể hiện nhân vật. “Nhìn chung, tôi vui khi cả hai đồng hành cùng nhau trong công việc”, sao nữ 8X chia sẻ.

Lê Khánh vui khi cô và chồng được đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc Ảnh: NVCC

Riêng trong giai đoạn điều trị, Tuấn Khải luôn bên cạnh hỗ trợ, động viên và phân tích cho Lê Khánh hiểu rằng đây là triệu chứng, chứ bản thân hoàn toàn khỏe mạnh. “Người chồng phải rất tâm lý thì mới giúp tôi yên tâm và tỉnh táo hơn trước những cảm xúc mà bệnh mang tới. Chồng đã giúp tôi rất nhiều”, diễn viên Cục vàng của ngoại nói về người bạn đời.

Khác với vẻ sôi nổi hay những vai diễn mang màu sắc duyên dáng, hài hước, Lê Khánh thừa nhận bản thân ở nhà là một người trầm tính, ít nói hơn. Cô hài hước tiết lộ bản thân tuy hướng nội nhưng lại chọn làm diễn viên, đồng thời bộc bạch: “Có thể do Tổ thương, chứ tôi cũng không biết vì sao mình đến với nghề - đây là môi trường tôi thấy rất lạ so với bản thân. Nhưng may mắn khi tôi có nhiều cơ hội, đến bây giờ vẫn được làm nghề, đó là niềm hạnh phúc rất lớn”.

Ở tuổi 45, Lê Khánh không ngại chuyện học hỏi, đặc biệt là những gì bản thân yêu thích. Điển hình như thời gian gần đây, cô học luyện thanh, học vẽ và duy trì tập luyện yoga để cân bằng cảm xúc, lấy lại vóc dáng. “Bên cạnh đó, tôi đang phát triển kênh YouTube, tạo thói quen thực hiện những clip để gửi đến khán giả trong những lúc chưa có sản phẩm mới”, sao nữ 8X bật mí.