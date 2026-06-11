Vì sao phim kinh dị 'Ma xó' có Lê Khánh gây sốt?

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với các vai diễn hài, tâm lý và gia đình, Lê Khánh lần đầu thử sức với thể loại kinh dị trong Ma xó. Với Tín Nguyễn, đây là lần đầu nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong một tác phẩm kinh dị dân gian.

Không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của Lê Khánh và Tín Nguyễn, Ma xó còn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Sỹ Hậu, Avin Lu, Hạnh Thúy cùng nhiều gương mặt trẻ. Mỗi nhân vật đều góp phần hoàn thiện bức tranh về một gia đình bị cuốn vào những biến cố liên tiếp sau khi đặt niềm tin vào các nghi thức tâm linh bí ẩn.

Phim xoay quanh Thảo (Tín Nguyễn) và Phú (Avin Lu), cặp vợ chồng trẻ đang khao khát có con sau biến cố mất mát. Khi những tai họa liên tiếp ập đến, họ dần tìm đến những niềm tin vượt ngoài lý trí. Trong hành trình ấy, nhân vật do Lê Khánh đảm nhận xuất hiện như một mắt xích quan trọng, dẫn dắt câu chuyện đi sâu vào những bí mật liên quan đến nghi thức nuôi vong và những hệ lụy khó lường.

Tín Nguyễn và Avin Lu vào vai cặp vợ chồng trẻ khao khát có con, bị cuốn vào vòng xoáy của niềm tin tâm linh và những biến cố liên tiếp trong phim Ma xó Ảnh: NSX

Khi con người ở trung tâm nỗi sợ

Điểm đáng ghi nhận của Ma xó là không xem yếu tố ma quỷ hay hù dọa là trọng tâm. Đằng sau lớp vỏ kinh dị, bộ phim khai thác tâm lý của những con người đang phải đối diện với mất mát, nỗi đau và khát vọng níu giữ hạnh phúc.

Đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết điều khiến anh bị thu hút bởi dự án là câu chuyện về những người mẹ, thay vì chỉ đơn thuần là một tác phẩm kinh dị. Theo anh, kịch bản vừa mang yếu tố giật gân vừa chứa đựng thông điệp nhân văn về tình thân và những lựa chọn của con người.

Tư duy đó giúp Ma xó có phần khác biệt so với nhiều phim kinh dị Việt gần đây. Các tình tiết tâm linh được sử dụng để thúc đẩy diễn biến tâm lý nhân vật, thay vì chỉ phục vụ những màn hù dọa. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến tích cực dành cho cách bộ phim xây dựng không khí căng thẳng. Một khán giả thậm chí cho rằng Ma xó khiến họ phải "rút lại nhận định phim ma Việt chỉ biết hù dọa bằng những màn jumpscare", bởi tác phẩm tập trung nhiều hơn vào cảm giác bất an và câu chuyện tâm lý của nhân vật.

Bộ phim cũng xây dựng khá rõ các quy tắc liên quan đến nghi thức nuôi vong, giúp câu chuyện có tính liên kết và tạo được sự tò mò xuyên suốt thời lượng. Bối cảnh miền Tây được khai thác hiệu quả với những căn nhà cũ, không gian làng quê và các yếu tố tín ngưỡng dân gian. Đây là chất liệu giúp tác phẩm tạo được bản sắc riêng trong bối cảnh dòng phim kinh dị Việt ngày càng cạnh tranh.

Lê Khánh lột xác, Tín Nguyễn gây bất ngờ

Diễn xuất của diễn viên được cho là điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Trong lần đầu góp mặt ở dòng phim kinh dị, Lê Khánh mang đến màu sắc mới so với hình ảnh quen thuộc của mình trên màn ảnh. Nữ diễn viên tiết chế nét diễn giàu năng lượng thường thấy để hóa thân thành một nhân vật nhiều bí ẩn, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối và mở ra những mắt xích then chốt của câu chuyện. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bất ngờ trước màn "lột xác" của Lê Khánh ở thể loại kinh dị. Một tài khoản nhận xét nữ diễn viên vốn quen thuộc với những vai hài nhưng trong Ma xó lại mang đến hình ảnh hoàn toàn khác, đủ sức tạo bất ngờ và được xem là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của cô trong nhiều năm qua.

Lê Khánh trong vai người phụ nữ gắn với những nghi thức tâm linh bí ẩn. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên thử sức với thể loại kinh dị sau nhiều năm ghi dấu ấn ở các vai hài và tâm lý gia đình Ảnh: NSX

Ở tuyến nhân vật trung tâm, Tín Nguyễn cũng nhận được nhiều lời khen cho vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên đã có sự chuyển biến rõ rệt khi rời khỏi hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội để hóa thân thành người phụ nữ luôn bị ám ảnh bởi khát khao làm mẹ. Hành trình tâm lý của nhân vật được đánh giá có sức thuyết phục, giúp người xem đồng cảm với những quyết định sai lầm nhưng xuất phát từ nỗi đau và sự tuyệt vọng. Từ cảm giác hoang mang, bất lực đến những khoảnh khắc bị chi phối bởi sự ích kỷ và nỗi sợ hãi, nữ diễn viên cho thấy nỗ lực trong việc xử lý các cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trong khi đó, Avin Lu tạo được thiện cảm với hình ảnh một người đàn ông quê mùa, vụng về nhưng luôn mang trên vai gánh nặng mưu sinh. Anh thể hiện khá tự nhiên nét chất phác của nhân vật đậm chất miền Tây. Một số phân đoạn cao trào ở hồi cuối chưa thực sự tạo được sức nặng cảm xúc, song nhìn tổng thể đây vẫn là vai diễn ổn định của Avin Lu.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, NSƯT Hạnh Thúy tiếp tục phát huy thế mạnh ở những vai diễn giàu chiều sâu nội tâm. Dù không xuất hiện quá nhiều, nhân vật bà Thuận vẫn góp phần tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc, tăng thêm chiều sâu bi kịch cho câu chuyện.

Về mặt kỹ thuật, Ma xó ghi điểm nhờ phần hình ảnh được đầu tư, thiết kế mỹ thuật chỉn chu và bầu không khí rùng rợn được xây dựng bằng ánh sáng, âm thanh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các cảnh hù dọa. Đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết ê kíp đặc biệt chú trọng việc tạo cảm giác bất an từ chính không gian sống của nhân vật, để khán giả cảm nhận được nỗi sợ ngay cả khi không có sự xuất hiện của các yếu tố siêu nhiên.

Tuy nhiên, phim vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục ở phần cao trào. Một số nhân vật phụ chưa được khai thác đủ sâu, kịch bản có phần dễ đoán với khán giả thường xuyên theo dõi dòng phim kinh dị. Kỹ xảo ở một số phân đoạn cũng chưa thật sự đồng đều.

Dẫu vậy, Ma xó vẫn là một trong những tác phẩm kinh dị Việt đáng chú ý nhờ nỗ lực cân bằng giữa yếu tố giải trí và chiều sâu nội dung. Thông điệp về nhân quả, niềm tin và trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân được lồng ghép tương đối khéo léo, giúp bộ phim vượt khỏi khuôn khổ của một tác phẩm chỉ đơn thuần tìm cách hù dọa khán giả.