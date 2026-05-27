Màn 'lột xác' của Lê Khánh ở tuổi 45

Vốn được yêu mến bởi những vai diễn mang tính cách hài hước, nhưng khi đến với Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ, nữ nghệ sĩ có màn lột xác khi hóa thân thành thầy cúng với chuyển biến tâm lý phức tạp, khi đứng giữa ranh giới của tình thương và sự tội lỗi. Chia sẻ về dự án lần này, vợ Tuấn Khải cho biết đây là cú chuyển mình của cô trong điện ảnh.

Vai diễn khác lạ của Lê Khánh

Nữ nghệ sĩ thừa nhận vai bà Tánh trong Ma xó là một trải nghiệm mới mẻ, một nhân vật có chiều sâu bi kịch mà cô chưa từng thể hiện trước đây. “Khán giả thường nhớ đến tôi qua các vai hài, nhưng với bà Tánh, đó là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ tâm lý nhân vật để từng bước chuyển biến từ sự cam chịu sang những hành động cực đoan một cách hợp lý nhất”, sao nữ 8X bày tỏ.

Tạo hình của diễn viên Lê Khánh trong phim kinh dị Ma xó Ảnh: NSX

Lê Khánh chia sẻ thêm khi cầm kịch bản trên tay, điều khiến cô dừng lại suy nghĩ không phải là yếu tố kinh dị, mà là cách biên kịch xây dựng động cơ rất rõ cho từng nhân vật. “Tôi thấy kịch bản này không làm cho các nhân vật sợ một cách vô cớ. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Vai diễn của tôi cũng có bí mật. Đây là một vai diễn kinh dị, nặng tâm lý mà lần đầu tiên tôi thử sức”, cô nói.

Đảm nhận vai bà Tánh với một công việc đặc biệt chưa từng trải nghiệm, Lê Khánh đã phải dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quay hình. Với cô, đây không chỉ là đóng phim, mà là sự nghiêm túc cho hành trình nhập vai. “Bà Tánh thương Thảo (Tín Nguyễn thủ vai) thật lòng, sự đồng cảm giữa hai người phụ nữ là có thật. Và nhân vật này cũng phải đứng trước những lựa chọn khắc nghiệt của cuộc sống”, cô bật mí.

Rời xa những vai diễn nhẹ nhàng, Lê Khánh đã trải qua những ngày quay đêm liên tục với cường độ cao. Cô nhớ lại những kỷ niệm "dở khóc dở cười" khi phải thức trắng đêm khiến đôi mắt sưng húp, đỏ ửng - một trải nghiệm thực tế giúp bản thân nhập vai chân thực mà không cần quá nhiều kỹ xảo.

Lê Khánh dành lời khen ngợi cho màn lăn xả của Tín Nguyễn khi hợp tác chung Ảnh: NSX

Nói thêm về việc đóng phim cùng Tín Nguyễn, nữ nghệ sĩ cho biết sự kết hợp này đã tạo nên nguồn năng lượng mới mẻ. Bên cạnh đó, vợ Tuấn Khải dành sự tôn trọng cho sự lăn xả của đàn em trong quá trình quay phim. Là một người mẹ ngoài đời, Lê Khánh thừa nhận trải nghiệm cá nhân giúp cô hiểu sâu hơn tâm lý của nhân vật do Tín Nguyễn đảm nhận.

“Khi đã làm mẹ, mình biết cảm giác chỉ cần con bệnh một chút thôi là tim đã thắt lại. Trong phim, nhân vật không chỉ lo con bệnh, mà lo con có thể không giữ được. Khi nỗi sợ đó đi cùng với nghèo khó và áp lực xung quanh, mình sẽ hiểu vì sao cô ấy bước tiếp con đường mình chọn”. Đồng thời, nữ nghệ sĩ nói thêm: “Người mẹ trong hoàn cảnh đó đâu phải lúc nào cũng gào khóc. Có khi chỉ là sự mệt mỏi kéo dài, là cảm giác bất lực vì không đủ điều kiện bảo vệ con. Những điều nhỏ như vậy mới khó diễn”.

Ma xó là phim kinh dị tâm linh dự kiến khởi chiếu vào ngày 5.6. Tác phẩm này trở thành phim Việt đầu tiên được Tập đoàn giải trí CJ ENM định vị là một trong những IP (tài sản trí tuệ) có giá trị cốt lõi, trọng điểm trong danh mục phát triển nội dung kinh dị ở thị trường châu Á của tập đoàn. Đơn vị này chọn sản xuất và phát triển dự án tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.