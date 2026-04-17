Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Lê Khánh và Avin Lu lần đầu đóng phim kinh dị

Thạch Anh
17/04/2026 07:14 GMT+7

Diễn viên Lê Khánh xác nhận góp mặt trong tác phẩm điện ảnh Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ, do 856 Pictures và CJ HK Entertainment đồng sản xuất. Dự án tiếp cận đề tài kinh dị từ bi kịch trong gia đình, đồng thời cho thấy sự bế tắc, tuyệt vọng của con người khi bị đẩy đến đường cùng.

Trong poster vừa được nhà sản xuất hé lộ, sự xuất hiện của Lê Khánh gây chú ý. Khác với hình ảnh hài hước, duyên dáng quen thuộc, trong lần đầu đóng phim kinh dị, nữ diễn viên mang đến cảm giác tò mò khi xuất hiện trong không gian của một nghi lễ tâm linh.

Chia sẻ về vai diễn, Lê Khánh cho hay: "Khi nhận được kịch bản, tôi đọc liền trong một buổi vì bị cuốn hút vào câu chuyện và nhân vật. Sau đó tôi nhận lời tham gia dự án vì thấy được đây là hình mẫu nhân vật mà mình muốn hóa thân vào từ trước tới nay nhưng chưa có cơ hội thử sức".

Lê Khánh và Avin Lu lần đầu đóng phim kinh dị - Ảnh 1.

Tạo hình của Lê Khánh trong phim Ma xó

ẢNH: NSX

Ngoài Lê Khánh, phim Ma xó còn có sự góp mặt của Tín Nguyễn. Trong khi đó, Avin Lu xuất hiện trong poster với hình ảnh khắc khổ, được nhận xét là "lột xác" so với những vai diễn "chàng thơ" trước đó.

Nhà sản xuất cho biết đã nghiên cứu các truyền thuyết và quan niệm tâm linh trong đời sống người Việt, đặc biệt là khu vực Nam bộ để xây dựng thế giới phim một cách có chọn lọc và tôn trọng, từ đó hướng đến phản ánh bi kịch con người trong hoàn cảnh bế tắc. Phim dự kiến ra rạp tháng 6.2026.

Tin liên quan

Lê Khánh, Quốc Trường đóng phim mới của đạo diễn Vũ Thành Vinh

Sau Hai Muối, đạo diễn Vũ Thành Vinh vừa giới thiệu dự án điện ảnh mới mang tên Chị ngã em nâng. Sự kiện được tổ chức tại phim trường Truyền thông Khang (Q.Gò Vấp, TP.HCM), có sự tham gia của 4 diễn viên chính gồm: Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn và Uyển Ân.

Lê Khánh Avin Lu Phim kinh dị Ma xó
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận