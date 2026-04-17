Lê Khánh và Avin Lu lần đầu đóng phim kinh dị

Trong poster vừa được nhà sản xuất hé lộ, sự xuất hiện của Lê Khánh gây chú ý. Khác với hình ảnh hài hước, duyên dáng quen thuộc, trong lần đầu đóng phim kinh dị, nữ diễn viên mang đến cảm giác tò mò khi xuất hiện trong không gian của một nghi lễ tâm linh.

Chia sẻ về vai diễn, Lê Khánh cho hay: "Khi nhận được kịch bản, tôi đọc liền trong một buổi vì bị cuốn hút vào câu chuyện và nhân vật. Sau đó tôi nhận lời tham gia dự án vì thấy được đây là hình mẫu nhân vật mà mình muốn hóa thân vào từ trước tới nay nhưng chưa có cơ hội thử sức".

Tạo hình của Lê Khánh trong phim Ma xó ẢNH: NSX

Ngoài Lê Khánh, phim Ma xó còn có sự góp mặt của Tín Nguyễn. Trong khi đó, Avin Lu xuất hiện trong poster với hình ảnh khắc khổ, được nhận xét là "lột xác" so với những vai diễn "chàng thơ" trước đó.

Nhà sản xuất cho biết đã nghiên cứu các truyền thuyết và quan niệm tâm linh trong đời sống người Việt, đặc biệt là khu vực Nam bộ để xây dựng thế giới phim một cách có chọn lọc và tôn trọng, từ đó hướng đến phản ánh bi kịch con người trong hoàn cảnh bế tắc. Phim dự kiến ra rạp tháng 6.2026.