Nữ diễn viên cao 1,75m đóng chính phim kinh dị là ai?

Sau thành công của phim
điện ảnh Nhà ba tôi một phòng, Đoàn Minh Anh tiếp tục được giao vai chính trong dự án phim kinh dị Phí phông, sánh vai cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Diệp Bảo Ngọc và sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan. Việc liên tiếp đảm nhận vai nữ chính trong hai dự án điện ảnh cho thấy sự tin tưởng mà ê kíp dành cho nữ diễn viên trẻ. Đoàn Minh Anh là ai?
Đoàn Minh Anh sinh năm 2008, từng gây chú ý khi tham gia
Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, gần đây nhất là Nhà ba tôi một phòng. Ngoài ra, cô còn tham gia các dự án quảng cáo, đồng thời làm người mẫu trong nhiều show thời trang. Trước đó, nữ diễn viên từng giành á khôi tại cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019
Đoàn Minh Anh gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi. Cô còn sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m, vóc dáng cân đối nên có thể cân nhiều phong cách khác nhau. Khi xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên 10X chuộng trang phục nữ tính. Còn trong loạt ảnh đời thường, cô ưu tiên các thiết kế năng động, phù hợp với lứa tuổi
Chia sẻ về việc làm việc cùng các nghệ sĩ tên tuổi, Minh Anh cho biết cô không đặt nặng áp lực “lép vế”. “Mỗi vai diễn đều là một mảnh ghép cần thiết để tạo nên tổng thể bộ phim. Với tôi, vai Dương trong
Phí phông là cơ hội để học hỏi và trải nghiệm”, cô bày tỏ quan điểm. Nữ diễn viên nhìn nhận quá trình hợp tác với các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm mang lại nhiều giá trị nghề nghiệp, đồng thời giúp cô hoàn thiện kỹ năng diễn xuất
Theo Minh Anh, một trong những yếu tố quan trọng của bộ phim là sự kết nối giữa các diễn viên. “Việc tạo nên sự tương tác không đến từ một hay hai cá nhân mà là kết quả của sự phối hợp từ cả tập thể. Đây là dự án được đầu tư nhiều tâm huyết, khi các thành viên trong ê kíp đều nỗ lực để dung hòa ý tưởng và cảm xúc”, diễn viên 10X chia sẻ
Để hóa thân vào vai diễn mang màu sắc tâm linh - kinh dị, Minh Anh cho biết cô đã phải tìm hiểu sâu nhiều khía cạnh khác nhau. “Tôi tìm hiểu từ tôn giáo, luật pháp cho đến những yếu tố đặc thù liên quan đến câu chuyện. Có những khái niệm nghe khá lạ nhưng lại rất quan trọng để hiểu được nhân vật”, nữ diễn viên tiết lộ. Quá trình chuẩn bị này không chỉ giúp cô nhập vai tốt hơn mà còn mở rộng góc nhìn về đời sống
Không chỉ thử thách về mặt tâm lý, điều kiện quay phim cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với nữ diễn viên. Cô kể lại những ngày ghi hình với thời tiết khắc nghiệt: sáng sớm lạnh buốt, trưa nắng gắt, rồi lại bất ngờ chuyển lạnh. “Thời tiết thay đổi liên tục khiến sức khỏe bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng nhìn lại, đó cũng là những kỷ niệm khiến tôi trưởng thành hơn và nghiêm túc hơn với nghề”, Minh Anh bộc bạch
Với Minh Anh, điều đọng lại sau
Phí phông không chỉ là một vai diễn mà còn là hành trình trưởng thành. “Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt, từ cảm giác lạnh lạ thường đến những thử thách trên phim trường. Tất cả khiến tôi nhớ mãi”, nữ diễn viên bộc bạch
Ở tuổi 18, Đoàn Minh Anh đang từng bước khẳng định mình bằng sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Vai nữ chính trong một dự án kinh dị không chỉ là cơ hội mà còn là phép thử để cô chứng minh năng lực, trước khi nghĩ đến những bước tiến dài hơn trong tương lai
