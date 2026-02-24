Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết

Thạch Anh
Thạch Anh
24/02/2026 07:00 GMT+7

Ở tuổi 18, Đoàn Minh Anh gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng nhan sắc được nhận xét 'xinh như hoa hậu'. Mới đây, cô góp mặt trong dự án điện ảnh 'Nhà ba tôi một phòng' do Trường Giang làm đạo diễn.

Ra rạp vào thời điểm tết Nguyên đán, phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang hiện thu về hơn 82,7 tỉ đồng. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu trong ngày 23.2 của tác phẩm này đạt 5,1 tỉ đồng (tính đến 14 giờ). Trong đó, doanh thu 3 ngày cuối tuần của phim 41,7 tỉ đồng, tương đương với hơn 412.000 vé bán ra.

Bên cạnh những bàn luận về nội dung phim hay sự trở lại màn ảnh của Trường Giang sau 5 năm vắng bóng thì sự góp mặt của Đoàn Minh Anh - nữ diễn viên 18 tuổi đảm nhận vai An cũng được nhiều người chú ý.

Sắc vóc 'con gái màn ảnh' của Trường Giang

Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết- Ảnh 1.

Đoàn Minh Anh sinh năm 2008, từng gây chú ý khi tham gia Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Ngoài ra, cô còn tham gia các dự án quảng cáo, đồng thời làm người mẫu trong nhiều show thời trang. Trước đó, nữ diễn viên từng giành á khôi tại cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019

Ảnh: FBNV

Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết- Ảnh 2.

Ở tuổi 18, Đoàn Minh Anh gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi. Cô còn sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m, vóc dáng cân đối nên có thể cân nhiều phong cách khác nhau. Khi xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên 10X chuộng trang phục nữ tính. Còn trong loạt ảnh đời thường, cô ưu tiên các thiết kế năng động, phù hợp với lứa tuổi

Ảnh: FBNV

Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết- Ảnh 3.

Về trải nghiệm đóng vai con gái Trường Giang trong Nhà ba tôi một phòng, Minh Anh chia sẻ nhân vật mà đạo diễn mong muốn sẽ đi theo hành trình tâm lý tự nhiên nhất có thể. Trong quá trình quay, cô nhận được sự hỗ trợ của Trường Giang - Nhã Phương và ê kíp để hoàn thành các phân đoạn khó. “Mọi người luôn ở bên cạnh, giúp tôi hiểu thêm về những điều muốn đặt để vào nhân vật An”, cô chia sẻ

Ảnh: FBNV

Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết- Ảnh 4.

Theo Minh Anh, làm việc với Trường Giang mang đến cho cô nhiều trải nghiệm đáng nhớ. “Khi làm đạo diễn, ba (cách gọi thân mật với Trường Giang) rất nghiêm khắc, thậm chí nhiều lúc làm tôi khóc luôn. Nhưng ba đã dùng những kinh nghiệm làm nghề để chia sẻ cho tôi, đặc biệt là cách lấy cảm xúc. Còn ở vai trò diễn viên, ba rất tỉ mỉ, chăm sóc, tạo nên sự kết nối giữa hai nhân vật”, cô bộc bạch

Ảnh: FBNV

Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết- Ảnh 5.

Để vào vai An, nữ diễn viên cho biết bản thân phải cố gắng năng động, hồn nhiên hơn để phù hợp với tính cách nhân vật. “Hình ảnh của An và tôi cũng có sự khác nhau, nhưng cũng trùng khớp ở một vài điểm. Do đó, tôi cũng lấy cảm xúc từ chính bản thân mình, những câu chuyện mình đã được trải nghiệm và nhờ sự hỗ trợ của mẹ để hoàn thành vai diễn này”, cô bày tỏ

Ảnh: FBNV

Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết- Ảnh 6.

Minh Anh cũng thừa nhận bản thân không tránh khỏi những áp lực khi tham gia một dự án. Diễn viên 10X quan niệm mỗi vai diễn đều là cơ hội và thử thách. Song chính sự áp lực đó giúp “con gái Trường Giang” cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện mình trong con đường làm nghề

Ảnh: FBNV

Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết- Ảnh 7.
Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết- Ảnh 8.

Thử sức ở nhiều lĩnh vực, Minh Anh nói cô vẫn ưu tiên cho công việc diễn xuất. Về chuyện trải nghiệm tại một cuộc thi nhan sắc, nữ diễn viên bộc bạch: “Nếu có duyên tới, tôi vẫn sẵn sàng tham gia. Vì tôi cũng là một người rất thích thử thách. Nhưng trước mắt, tôi vẫn muốn được tập trung cho con đường diễn xuất mà mình theo đuổi”

Ảnh: FBNV

Tin liên quan

Trường Giang gây tranh cãi vì chọn Jack hát nhạc phim

Trường Giang gây tranh cãi vì chọn Jack hát nhạc phim

Việc lựa chọn Jack thể hiện nhạc phim 'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Trường Giang Minh Anh Đoàn Minh Anh phim Tết Nhà ba tôi một phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận