Nhan sắc diễn viên 18 tuổi cao 1,75m vào vai con gái Trường Giang trong phim tết

Ở tuổi 18, Đoàn Minh Anh gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng nhan sắc được nhận xét 'xinh như hoa hậu'. Mới đây, cô góp mặt trong dự án điện ảnh 'Nhà ba tôi một phòng' do Trường Giang làm đạo diễn.
Ra rạp vào thời điểm tết Nguyên đán, phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang hiện thu về hơn 82,7 tỉ đồng. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu trong ngày 23.2 của tác phẩm này đạt 5,1 tỉ đồng (tính đến 14 giờ). Trong đó, doanh thu 3 ngày cuối tuần của phim 41,7 tỉ đồng, tương đương với hơn 412.000 vé bán ra.
Bên cạnh những bàn luận về nội dung phim hay sự trở lại màn ảnh của Trường Giang sau 5 năm vắng bóng thì sự góp mặt của Đoàn Minh Anh - nữ diễn viên 18 tuổi đảm nhận vai An cũng được nhiều người chú ý.
Sắc vóc 'con gái màn ảnh' của Trường Giang
Thử sức ở nhiều lĩnh vực, Minh Anh nói cô vẫn ưu tiên cho công việc diễn xuất. Về chuyện trải nghiệm tại một cuộc thi nhan sắc, nữ diễn viên bộc bạch: “Nếu có duyên tới, tôi vẫn sẵn sàng tham gia. Vì tôi cũng là một người rất thích thử thách. Nhưng trước mắt, tôi vẫn muốn được tập trung cho con đường diễn xuất mà mình theo đuổi”
