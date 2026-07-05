Lê Khánh tiết lộ điều chưa làm được cho Tuấn Khải

Lê Khánh thừa nhận 'ế show' ở mảng truyền hình

Trở lại với chương trình The Khang Show, Lê Khánh hào hứng chia sẻ rằng thời gian qua cô hoạt động năng xuất khi xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh như Đại tiệc trăng máu 8, Nhà ba tôi một phòng, Cục vàng của ngoại... Đặc biệt, vai diễn bá Tánh trong phim kinh dị Ma xó trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp nghệ thuật của nữ diễn viên 8X.

MC Nguyên Khang liên tục bị Lê Khánh "bắt bẻ" trong buổi trò chuyện Ảnh: BTC CUNG CẤP

Lê Khánh cho biết cô là người rất sợ ma nên mỗi lúc lên phim trường cô đều chọn những nơi đông người để ngồi. Tuy nhiên khi đã hóa thân vào nhân vật, bà xã của diễn viên Tuấn Khải gạt bỏ những lo âu để làm tốt công việc của mình.

Dẫu trở thành một trong những cái tên sáng giá ở lĩnh vực điện ảnh nhưng Lê Khánh không ngại thừa nhận mình "ế show" ở mảng truyền hình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Đại tiệc trăng máu 8 nhấn mạnh đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp để mình trở lại với sân khấu sau một năm rời sân khấu kịch Thiên Đăng.

Lê Khánh ngưỡng mộ chồng trong công việc kinh doanh Ảnh: BTC CUNG CẤP

Bên cạnh đó, Lê Khánh biết ơn Tuấn Khải luôn đồng hành với cô trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí, anh chấp nhận lui về phía sau, quán xuyến công việc kinh doanh để bà xã yên tâm phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên 8X cho biết điều mình chưa làm được cho bạn đời là sinh một cô con gái. Tuy nhiên, cô cảm thấy ở thời điểm hiện tại gia đình có 2 bé trai là đủ vì sức khỏe, tuổi tác của cô cũng không thích hợp để cô tiếp tục mang thai.

Trong chương trình, Lê Khánh xác nhận cô mắc chứng rối loạn lo âu. Người đẹp 45 tuổi cho biết chứng bệnh này không khỏi hẳn mà lặp lại theo nhịp sống, mỗi khi căng thẳng hay bất ổn thì cảm giác lo âu lại quay về. Lúc đó, cô tự ý thức nhắc nhở bản thân để vượt qua, chỉ khi cô không tự kiềm chế được mới phải dùng thuốc.