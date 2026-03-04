Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lê Lộc - Tuấn Dũng trước khi đón tin vui

An Hạ
An Hạ
04/03/2026 15:28 GMT+7

Từ lần xuất hiện gây chú ý trên sóng truyền hình đến khi mang thai con đầu lòng, câu chuyện tình cảm của Lê Lộc và Tuấn Dũng nhận được sự quan tâm của công chúng trong nhiều năm qua.

Ngày 3.3, diễn viên Lê Lộc thông báo tin vui đến người hâm mộ. Thông qua trang cá nhân với khoảng 159.000 lượt theo dõi, cô đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên Tuấn Dũng, cho biết đang mang thai con đầu lòng. “Vì chúng em cũng có lý do nên bây giờ mới dám chia sẻ. Thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe được ổn định, thứ hai là cũng có rất nhiều sự kiện quan trọng, được sự quan tâm trọn vẹn của quý khán giả chắc chắn tuyệt vời hơn, nên chúng em quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên”.

Thông tin này được nhiều người quan tâm. Một số khán giả gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình gắn bó của bộ đôi đến từ sân khấu kịch Hồng Vân.

Hành trình yêu của Lê Lộc - Tuấn Dũng

Lê Lộc - Tuấn Dũng trước khi đón tin vui - Ảnh 1.

Lê Lộc và Tuấn Dũng là những diễn viên trẻ triển vọng tại sân khấu kịch Hồng Vân. Cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong các vở diễn. Tuấn Dũng được đồng nghiệp mô tả là người luôn âm thầm chăm sóc Lê Lộc ở hậu trường

Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.

Năm 2019, tại chương trình Người ấy là ai, Tuấn Dũng đã lấy hết can đảm đứng trước khán giả để bày tỏ tình cảm với Lê Lộc. Tuy nhiên, nữ diễn viên 9X từ chối trao hoa cho anh. Cô bật khóc chia sẻ rằng mình quá trân trọng tình bạn giữa cả hai và sợ rằng nếu tình yêu không thành, cô sẽ mất đi người tri kỷ duy nhất

Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Khoảnh khắc Tuấn Dũng ra về nhưng vẫn quay lại mỉm cười an ủi Lê Lộc từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhưng sau chương trình, cặp đôi vẫn xuất hiện cùng nhau trong nhiều gameshow. Dù chưa chính thức công khai, nhưng sự hiện diện liên tục của Tuấn Dũng bên cạnh Lê Lộc trong các sự kiện cá nhân và công việc đã khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Đến giữa năm 2021 trong một livestream, nghệ sĩ Lê Giang - mẹ của Lê Lộc - lên tiếng xác nhận Lê Lộc và Tuấn Dũng đang hẹn hò và cho biết gia đình tôn trọng lựa chọn của cô. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Lê Giang thường xuyên chia sẻ hình ảnh Tuấn Dũng trong các bữa ăn gia đình và công khai gọi anh là con rể

Ảnh: FBNV

- Ảnh 5.

Từ năm 2022 đến nay, Lê Lộc và Tuấn Dũng đã hoàn toàn thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường và các dự án chung. Cả hai không ngại công khai xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và dành cho nhau cử chỉ thân mật khiến nhiều người thích thú

Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Nữ diễn viên từng nhận xét Tuấn Dũng là người khéo léo, có nhiều tài lẻ. Tuấn Dũng không chỉ đồng hành cùng Lê Lộc trong sự nghiệp mà còn góp mặt trong hầu hết các chuyến du lịch và sự kiện quan trọng của gia đình cô

Ảnh: FBNV

- Ảnh 7.

Trong một sự kiện cuối năm 2024 khi nói về kế hoạch kết hôn, diễn viên 9X cho biết cô không quan trọng việc đám cưới. Đối với Lê Lộc, việc cả hai đối xử với nhau như thế nào mỗi ngày, đó là điều hạnh phúc nên cô quan niệm đám cưới cũng chỉ là một hình thức

Ảnh: FBNV

Tin liên quan

Diễn viên Lê Lộc đón tin vui bên Tuấn Dũng

Diễn viên Lê Lộc đón tin vui bên Tuấn Dũng

Diễn viên Lê Lộc chia sẻ niềm vui khi sắp cùng Tuấn Dũng đón con đầu lòng. Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả cùng nhiều lời chúc mừng.

Khám phá thêm chủ đề

Lê Lộc diễn viên Lê Lộc Tuấn Dũng Diễn viên Tuấn Dũng Con gái Lê Giang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận