Lê Lộc - Tuấn Dũng trước khi đón tin vui

Ngày 3.3, diễn viên Lê Lộc thông báo tin vui đến người hâm mộ. Thông qua trang cá nhân với khoảng 159.000 lượt theo dõi, cô đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên Tuấn Dũng, cho biết đang mang thai con đầu lòng. “Vì chúng em cũng có lý do nên bây giờ mới dám chia sẻ. Thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe được ổn định, thứ hai là cũng có rất nhiều sự kiện quan trọng, được sự quan tâm trọn vẹn của quý khán giả chắc chắn tuyệt vời hơn, nên chúng em quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên”.

Thông tin này được nhiều người quan tâm. Một số khán giả gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình gắn bó của bộ đôi đến từ sân khấu kịch Hồng Vân.

Hành trình yêu của Lê Lộc - Tuấn Dũng

Lê Lộc và Tuấn Dũng là những diễn viên trẻ triển vọng tại sân khấu kịch Hồng Vân. Cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong các vở diễn. Tuấn Dũng được đồng nghiệp mô tả là người luôn âm thầm chăm sóc Lê Lộc ở hậu trường Ảnh: FBNV

Năm 2019, tại chương trình Người ấy là ai, Tuấn Dũng đã lấy hết can đảm đứng trước khán giả để bày tỏ tình cảm với Lê Lộc. Tuy nhiên, nữ diễn viên 9X từ chối trao hoa cho anh. Cô bật khóc chia sẻ rằng mình quá trân trọng tình bạn giữa cả hai và sợ rằng nếu tình yêu không thành, cô sẽ mất đi người tri kỷ duy nhất Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Tuấn Dũng ra về nhưng vẫn quay lại mỉm cười an ủi Lê Lộc từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhưng sau chương trình, cặp đôi vẫn xuất hiện cùng nhau trong nhiều gameshow. Dù chưa chính thức công khai, nhưng sự hiện diện liên tục của Tuấn Dũng bên cạnh Lê Lộc trong các sự kiện cá nhân và công việc đã khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn Ảnh: FBNV

Đến giữa năm 2021 trong một livestream, nghệ sĩ Lê Giang - mẹ của Lê Lộc - lên tiếng xác nhận Lê Lộc và Tuấn Dũng đang hẹn hò và cho biết gia đình tôn trọng lựa chọn của cô. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Lê Giang thường xuyên chia sẻ hình ảnh Tuấn Dũng trong các bữa ăn gia đình và công khai gọi anh là con rể Ảnh: FBNV

Từ năm 2022 đến nay, Lê Lộc và Tuấn Dũng đã hoàn toàn thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường và các dự án chung. Cả hai không ngại công khai xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và dành cho nhau cử chỉ thân mật khiến nhiều người thích thú Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên từng nhận xét Tuấn Dũng là người khéo léo, có nhiều tài lẻ. Tuấn Dũng không chỉ đồng hành cùng Lê Lộc trong sự nghiệp mà còn góp mặt trong hầu hết các chuyến du lịch và sự kiện quan trọng của gia đình cô Ảnh: FBNV