Lê Lộc - Tuấn Dũng trước khi đón tin vui

Từ lần xuất hiện gây chú ý trên sóng truyền hình đến khi mang thai con đầu lòng, câu chuyện tình cảm của Lê Lộc và Tuấn Dũng nhận được sự quan tâm của công chúng trong nhiều năm qua.
Ngày 3.3, diễn viên Lê Lộc thông báo tin vui đến người hâm mộ. Thông qua trang cá nhân với khoảng 159.000 lượt theo dõi, cô đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên Tuấn Dũng, cho biết đang mang thai con đầu lòng. “Vì chúng em cũng có lý do nên bây giờ mới dám chia sẻ. Thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe được ổn định, thứ hai là cũng có rất nhiều sự kiện quan trọng, được sự quan tâm trọn vẹn của quý khán giả chắc chắn tuyệt vời hơn, nên chúng em quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên”.
Thông tin này được nhiều người quan tâm. Một số khán giả gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình gắn bó của bộ đôi đến từ sân khấu kịch Hồng Vân.
