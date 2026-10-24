Lê Nhân đến mừng Lan Ngọc tái xuất, tiết lộ cuộc sống ở tuổi 35

Buổi ra mắt phim điện ảnh Chị chị em em 3 diễn ra chiều 23.10, quy tụ nhiều nghệ sĩ và khách mời. Phim có sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh cùng nhiều diễn viên khác. Có mặt tại sự kiện, diễn viên Lê Nhân bày tỏ sự mong đợi dành cho lần trở lại màn ảnh rộng của đàn chị. “Tôi rất trông chờ vai diễn lần này của chị Ngọc. Mỗi lần chị xuất hiện đều tạo được sức hút riêng, từ Cô ba Sài Gòn đến Gái già lắm chiêu. Tôi nghĩ lần trở lại này của chị cũng sẽ tiếp tục thu hút khán giả”, Lê Nhân chia sẻ.

Theo nam diễn viên, Chị chị em em 3 còn có lợi thế khi quy tụ nhiều gương mặt đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Anh kỳ vọng bộ phim đạt doanh thu cao và được khán giả yêu mến.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng với vai Thị Liễu trong Chị chị em em 3 Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về định hướng nghề nghiệp, Lê Nhân cho biết anh luôn sẵn sàng thử sức với điện ảnh nhưng vẫn đang chờ đợi một cơ hội phù hợp.

“Lúc nào tôi cũng sẵn sàng với dự định chuyển sang điện ảnh, nhưng chưa có đạo diễn nào nhìn ra nét đẹp tiềm ẩn của tôi. Chắc càng tìm càng ẩn rồi”, anh nói vui.

Dù vậy, nếu có cơ hội được thử sức với điện ảnh, anh muốn hóa thân thành nhân vật phản diện. “Tôi nghĩ vai phản diện sẽ có chiều sâu tâm lý. Mình phải thể hiện được người đó đã trải qua những gì, bị biến đổi như thế nào mới dẫn đến những hành động như vậy”, nam diễn viên chia sẻ.

Nhìn lại quá trình làm nghề, Lê Nhân thừa nhận không phải vai diễn nào cũng đạt được kỳ vọng của bản thân. “Có nhiều tình huống sau khi diễn xong, xem lại tôi cảm thấy chưa được như kỳ vọng. Quan trọng là mình biết rút ra bài học gì sau những lần đó để không lặp lại sai lầm trong những lần sau”, anh nói.

Nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn tham gia thêm các khóa học diễn xuất để trau dồi kỹ năng. Anh cho biết đang cân nhắc việc học tại trung tâm nhưng chưa có cơ hội sắp xếp thời gian.

Cuộc sống bận rộn của Lê Nhân ở tuổi 35

Diễn viên Lê Nhân xuất hiện tại buổi ra mắt Chị chị em em 3, hội ngộ ca sĩ Quân A.P. Nam diễn viên bày tỏ sự hào hứng trước màn tái xuất của đàn chị Ninh Dương Lan Ngọc Ảnh: A.H

Ở tuổi 35, ngoài diễn xuất, Lê Nhân còn làm công việc dựng phim. Theo nam diễn viên, hai công việc này chiếm phần lớn quỹ thời gian, khiến anh không có nhiều thời gian dành cho những hoạt động cá nhân.

“Cả hai công việc gần như đã chiếm mất quỹ thời gian của tôi. Cho nên khi rảnh, tôi chỉ muốn ngủ và nghỉ ngơi. Khi có nhiều thời gian hơn, tôi mới nghĩ đến chuyện đi du lịch hoặc làm những việc khác”, Lê Nhân chia sẻ.

Bên cạnh công việc, nấu ăn là sở thích giúp nam diễn viên giải tỏa căng thẳng. Anh cho biết niềm đam mê này bắt đầu từ thời gian học tập tại TP.HCM, sau đó dần hình thành khi trở về quê ở Bình Dương.

“Mỗi lần về quê, khi nấu ăn, tôi cảm giác mình được xả stress. Từ đó, sở thích này dần trở thành đam mê”, anh kể.

Lê Nhân thường chia sẻ các clip nấu ăn trên mạng xã hội, đồng thời tự tay chuẩn bị món ăn tặng đồng nghiệp. “Tôi nghĩ khi mình thật sự đam mê một việc gì đó, những gì mình làm ra sẽ chứa đựng tâm tư, tình cảm của mình. Vì vậy, tôi làm đồ ăn tặng các anh chị đồng nghiệp cũng xuất phát từ niềm đam mê ấy”, nam diễn viên nói.