Lệ phí cấp biển số ô tô ở Hà Nội, TP.HCM có thể giảm xuống còn 14 triệu

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Lệ phí cấp biển số ô tô tại Hà Nội và TP.HCM được đề xuất giảm từ 20 xuống còn 14 triệu đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Lệ phí cấp biển số tại Hà Nội, TP.HCM chỉ còn 14 triệu

Theo quy định hiện hành, việc xác định mức lệ phí được chia thành 2 khu vực, dựa trên địa giới hành chính.

Khu vực I gồm TP.Hà Nội và TP.HCM, bao gồm tất cả các xã, phường trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.

Khu vực II gồm đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, thành phố còn lại.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, dành cho cả 2 khu vực. Cụ thể như sau:

Với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up), mức lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 14 triệu đồng (khu vực I), từ 200.000 đồng xuống 140.000 đồng (khu vực II).

Với xe máy có giá trị đến 15 triệu đồng, mức lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký xe kèm theo biển số xe giảm từ 1 triệu đồng xuống còn 700.000 đồng (khu vực I), từ 150.000 đồng xuống 105.000 đồng (khu vực II).

Xe máy có giá trị trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng sẽ được giảm từ 2 triệu đồng xuống còn 1,4 triệu đồng (khu vực I), từ 150.000 đồng xuống 105.000 đồng (khu vực II).

Xe máy có giá trị trên 40 triệu đồng sẽ được giảm từ 4 triệu đồng xuống còn 2,8 triệu đồng (khu vực I) và từ 150.000 đồng xuống 105.000 đồng (khu vực II).

Các mức lệ phí sau khi giảm 30% theo đề xuất của Bộ Tài chính ẢNH: CMH

Vì sao đề xuất giảm 30%?

Lý giải về đề xuất giảm 30% mức lệ phí, Bộ Tài chính cho biết việc này nhằm thực hiện phương án ban hành kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-TTg của Thủ tướng về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Theo đó, một trong các lĩnh vực được yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính là giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi có quyết định nêu trên, Bộ Công an đã có công văn đề xuất cụ thể mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông theo hướng giảm 30% so với mức thu hiện hành, riêng với mức thu lệ phí cấp đổi biển số không đề nghị sửa đổi.

Căn cứ đề nghị của Bộ Công an, nay Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi mức thu lệ phí với các thủ tục như đã đề cập.

Theo Nghị quyết 60-NQ/TW, TP.HCM hiện nay được hợp nhất từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM cũ. Trong khi đó, Hà Nội là một trong 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sáp nhập.

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong năm 2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 340.142 xe ô tô các loại, tăng 38.153 xe tương đương 12,6% so với năm 2023.

Kết quả này, cộng với 67.168 xe ô tô Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối ra thị trường, tổng lượng ô tô sử dụng động cơ đốt trong, cũng như hybrid và Plug-in hybrid… tiêu thụ tại Việt Nam năm 2024 đạt 407.310 xe.

Nếu tính luôn cả doanh số bán ô tô điện của VinFast (đạt hơn 87.000 xe), trong năm 2024 người Việt đã mua sắm khoảng 500.000 xe ô tô mới các loại.