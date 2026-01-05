Lệ phí cấp biển số ô tô tại Hà Nội, TP.HCM giảm còn 14 triệu đồng

Những thay đổi từ chính sách từ năm 2026 đang giúp người mua ô tô hưởng lợi. Theo đó, sau khi Chính phủ ban hành chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô hybrid tự sạc (HEV), mới đây Bộ Tài chính cũng vừa ban hành Thông tư 155/2025/TT-BTC (Thông tư 155/2025) quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông. Trong đó, đáng chú ý có việc áp dụng mức lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký, biển số ô tô tại khu vực I, theo hướng giảm so với trước đây.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1.1.2026 (thời điểm Thông tư 155/2025 chính thức có hiệu lực) các địa phương thuộc khu vực I (gồm Hà Nội, TP.HCM) áp dụng mức thu lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký, biển số đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe bán tải pick-up) là 14 triệu đồng.

Từ ngày 1.1.2026 người mua và đăng ký cấp biển số với ô tô mới tại Hà Nội, TP.HCM chỉ giảm đóng 14 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

Như vậy, so với trước đây phải đóng tới 20 triệu đồng, từ năm 2026 người mua và đăng ký cấp biển số với ô tô mới tại Hà Nội, TP.HCM chỉ giảm đóng 14 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng, tương đương mức giảm khoảng 30%. Điều này giúp người mua ô tô và đăng ký mới tại Hà Nội, TP.HCM tiết kiệm chi phí khi làm thủ tục cho xe lăn bánh. Trong khi đó, tại khu vực II, gồm các tỉnh và thành phố còn lại, lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký, biển số ô tô chỉ 140.000 đồng.

Tại TP.HCM, sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, các khu vực trước đây thuộc nhóm II như Vũng Tàu, Bình Dương hiện được xếp vào khu vực I (TP.HCM) do đó phải đóng lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký, biển số ô tô ở mức 14 triệu đồng.

Như vậy, sau nhiều năm liên tiếp áp dụng mức thu lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký, biển số ô tô ở mức 20 triệu đồng, đến nay mức lệ phí này tại Hà Nội, TP.HCM đã giảm đáng kể.

Biểu mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông

Bên cạnh ô tô, lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký, biển số các loại xe cơ giới khác cũng được điều chỉnh giảm từ ngày 1.1.2026. Cụ thể, tại khu vực I xe máy có trị giá trên 40 triệu đồng được áp dụng mức lệ phí 2,8 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với trước đây. Lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký, biển số mô tô, xe máy trị giá từ 15 - 40 triệu đồng tại khu vực I giảm còn 1,4 triệu đồng, trong khi xe máy dưới 15 triệu đồng là 700.000 đồng. Tuy nhiên, tại khu vực II, lệ phí cấp biển số xe máy áp dụng ở mức 105.000 đồng, không phân biệt giá trị xe.

Ngoài ra, lệ phí cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời, biển số xe tạm thời bằng giấy áp dụng thống nhất 35.000 đồng và bằng kim loại là 105.000 đồng.

Lệ phí cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời, biển số xe tạm thời bằng giấy áp dụng thống nhất 35.000 đồng và bằng kim loại là 105.000 đồng Ảnh: Đ.L

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như VinFast và TC Motor, tính đến hết tháng 11.2025, đã bán ra thị trường hơn 520.000 xe ô tô mới các loại, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng tiêu thụ mô tô xe máy mới tại Việt Nam năm 2025 được dự báo đạt trên 2,1 triệu chiếc.