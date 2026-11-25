Chung kết Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra tại Nhật Bản, với màn tranh tài của hơn 70 thí sinh. Lê Phương Khánh Như là người đẹp Việt dự thi đấu trường nhan sắc này. Cô sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM và hoạt động ở vai trò MC song ngữ.

Khánh Như gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, khả năng ăn nói lưu loát. Cô sở hữu chiều cao 1,69 m, cùng số đo ba vòng 85-59-95. Trước khi đến với đấu trường Hoa hậu Quốc tế, người đẹp 22 tuổi từng giành danh hiệu á hậu 1 tại cuộc thi Miss World Vietnam 2025.

Khánh Như thể hiện ra sao ở chung kết Hoa hậu Quốc tế?

Lê Phương Khánh Như trong các hoạt động thuộc khuôn khổ Hoa hậu Quốc tế 2026 Ảnh: NVCC

Mở đầu đêm chung kết, dàn ứng viên xuất hiện trong thiết kế trang phục dân tộc, mang đến không khí nhiều màu sắc cho đêm thi. Là một trong những thí sinh xuất hiện ở cuối màn trình diễn, Lê Phương Khánh Như diện thiết kế Vũ điệu Đông Hồ, tự tin hô vang hai tiếng Việt Nam trong sự cổ vũ của mọi người.

Sau đó, người đẹp 22 tuổi cùng các thí sinh khoe dáng trong thiết kế trang phục thể thao và lắng nghe kết quả top 20 chung cuộc. Với phần thể hiện tự tin trên sân khấu, Khánh Như ghi tên mình vào danh sách này, cùng với dàn người đẹp đến từ Zambia, Indonesia, Cộng hòa Czech, Mexico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Nigeria, Vương quốc Anh, Myanmar, Puerto Rico, Cộng hòa Dominica, Tanzania, Moldova, Ấn Độ, Kenya, Cuba, Đài Loan, Campuchia, Philippines, Venezuela.

Khánh Như tự tin hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu chung kết Ảnh: NVCC

Top 20 của Hoa hậu Quốc tế bước vào phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Lê Phương Khánh Như chọn chiếc váy của nhà thiết kế Lê Thắng, giúp tôn nhan sắc ngọt ngào và đường cong nóng bỏng. Người đẹp tiếp tục ghi tên mình vào top 10 chung cuộc cùng với các ứng viên đến từ Indonesia, Moldova, Vương quốc Anh, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica, Ấn Độ, Campuchia, Venezuela và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Bước vào phần thuyết trình trong top 10, Lê Phương Khánh Như có dịp chia sẻ về dự án Digital Wings mà cô theo đuổi, giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua giáo dục và công nghệ. “Tôi cũng tin rằng phát triển bền vững không chỉ được đo bằng việc nhân loại có thể tiến xa đến đâu, mà còn ở chỗ chúng ta đưa được bao nhiêu người cùng đồng hành trên chặng đường ấy”, người đẹp bày tỏ.

Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào, Khánh Như được khen ngợi bởi khả năng ăn nói vì từng làm MC song ngữ Ảnh: NVCC

Là một người dẫn chương trình song ngữ, Khánh Như cho biết cô không chỉ dùng giọng nói của mình để dẫn dắt một sự kiện. Có mặt tại Hoa hậu Quốc tế, người đẹp 22 tuổi gửi lời cảm ơn ban tổ chức đã trao cho mình cơ hội để cất lên tiếng nói, biến nhận thức thành hành động và biến lòng trắc ẩn thành những hoạt động ý nghĩa.

“Tôi biết rằng từng cá nhân không thể tự mình đạt được tất cả 17 mục tiêu phát triển bền vững, nhưng mỗi chúng ta đều có thể hành động để góp phần tạo nên một giải pháp toàn cầu”, cô chia sẻ.

Phần ứng xử đầy tự tin bằng tiếng Anh giúp người đẹp Việt tiếp tục ghi tên mình vào top 5 của Hoa hậu Quốc tế cùng với người đẹp đến từ Vương quốc Anh, Moldova, Indonesia và Cộng hòa Czech.

Tại vòng tranh tài cuối cùng, Khánh Như nhận được câu hỏi: “Nếu chỉ được lựa chọn một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, bạn nghĩ mình có thể thực hiện được điều gì trên cương vị Miss International?”.

Khánh Như tự tin trong phần thi ứng xử Ảnh: Cắt từ Miss International

Lê Phương Khánh Như chọn mục tiêu số 4 - Giáo dục có chất lượng. Cô nói bản thân lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng cha mẹ chưa bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi trong việc học tập. Chính điều đó đã giúp cô nhận ra giá trị to lớn của giáo dục và thôi thúc cô khởi xướng dự án Digital Wings.

Thông qua dự án này, người đẹp mong muốn mang những chiếc máy tính đến với trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở ra những cánh cửa mới và mở rộng chân trời tri thức trong kỷ nguyên số ngày nay.

“Tôi tin rằng, ở thời điểm hiện tại, giáo dục chính là mục tiêu mà tôi muốn dành trọn tâm huyết để theo đuổi. Nhưng trong tương lai, nếu có cơ hội trở thành Miss International, tôi sẽ không dừng lại ở một mục tiêu duy nhất, mà tiếp tục sứ mệnh đóng góp cho cả 17 mục tiêu phát triển bền vững”, Khánh Như chia sẻ.

Với phần thể hiện tự tin trên sân khấu, Lê Phương Khánh Như được gọi tên cho danh hiệu á hậu 4 chung cuộc. Đây là thành tích cao thứ 3 của các người đẹp Việt tại sân chơi Hoa hậu Quốc tế, sau chiến thắng của Thanh Thủy vào năm 2024 và danh hiệu á hậu 3 của Thúy Vân vào năm 2015.