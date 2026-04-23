Người đẹp Khánh Hòa thi Hoa hậu Quốc tế 2026 là ai?

Không phải Ý Nhi mà là Khánh Như được chọn thi Hoa hậu Quốc tế 2026

Sau nhiều lời đồn đoán, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Lê Phương Khánh Như chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026. Đây cũng được xem là điều bất ngờ vì trước đó nhiều fan sắc đẹp dự đoán Ý Nhi là người tham gia đấu trường quốc tế này.

Á hậu Khánh Như sở hữu chiều cao 1,69m với số đo 3 vòng 85-59-95cm Ảnh: BTC

Chia sẻ về trọng trách mới, Khánh Như cho biết: "Có lẽ điều thú vị nhất với tôi lúc này là cảm giác bắt đầu lại. Một hành trình mới, một sân chơi mới lớn hơn và rất nhiều thử thách mới. Thật ra khi nhận được cơ hội này, điều đầu tiên tôi nghĩ tới không phải là áp lực, mà là sự biết ơn. Biết ơn vì mình được tin tưởng, và cũng biết ơn vì hành trình trước đó đã cho Như đủ trải nghiệm để thêm vững khi bước ra thế giới. Tôi biết mình vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện, và chính điều đó khiến mình háo hức với hành trình này. Tôi chắc chắn mình sẽ không đi thi một mình, mà mang theo rất nhiều niềm tin và kỳ vọng của những người đã đồng hành cùng mình".

Á hậu Khánh Như có khoảng 7 tháng để chuẩn bị các kỹ năng cần thiết trước khi tranh tài ở "đấu trường" Hoa hậu Quốc tế 2026 vào tháng 11 tại Tokyo, Nhật Bản.

Khánh Như sẵn sàng thử sức với đấu trường nhan sắc quốc tế Ảnh: BTC

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đang là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Trong học tập và hoạt động sinh viên, cô ghi dấu với nhiều thành tích như quán quân cuộc thi MC song ngữ Én Vàng UEF 2024, Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Top 10 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023... Bên cạnh đó, người đẹp 22 tuổi còn từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM cũng như nhiều thương hiệu lớn.

Trước Á hậu Khánh Như, Hoa hậu Thanh Thủy là mỹ nhân Việt đầu tiên chiến thắng tại Hoa hậu Quốc tế 2024. Bên cạnh đó, những người đẹp khác như Á hậu Thúy Vân, Tường San, Phương Nhi... cũng là gương mặt nổi bật từng giành thành tích cao tại cuộc thi này.