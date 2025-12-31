Lệ Quyên chia sẻ chuyện tình 6 năm với Lâm Bảo Châu

Lệ Quyên hạnh phúc Lâm Bảo Châu

Vào ngày cuối cùng của năm 2025, Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên người yêu kém tuổi Lâm Bảo Châu nhân kỷ niệm 6 năm. Khác với những hình ảnh lộng lẫy, sang chảnh thường thấy, giọng ca Bên em là biển rộng chỉ đăng tải khoảnh khắc giản dị cùng chiếc bánh kem đánh dấu chặng đường 6 năm.

Lệ Quyên từng cho biết bạn trai là một người hướng nội nên để chia sẻ được những điều như thế trước đám đông là một sự cố gắng. Tuy vậy khi ở nhà, người yêu lại là người hoàn toàn khác, cởi mở và nói nhiều hơn Ảnh: FBNV

Lệ Quyên tâm sự: "Đã từng trải qua những dở dang, gãy đổ nên tình yêu của người trưởng thành không dệt mộng hão huyền cũng chẳng cần thề hứa. Chỉ cần bên nhau đường đường chính chính, tôn trọng, thủy chung, thấu hiểu, nỗ lực để mỗi ngày qua đi hạnh phúc bền chặt hơn. Như thế là quá đủ rồi. Cùng đón chào năm mới, mong thật nhiều sức khoẻ, luôn bình an bên nhau và gia đình nhỏ viên mãn như ý". Bên cạnh đó, Lệ Quyên nhận được nhiều lời chúc phúc và ngưỡng mộ từ đồng nghiệp, bạn bè như Văn Mai Hương, Phan Đinh Tùng, nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú...

Trong 6 năm yêu nhau, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu từng đối diện với nhiều tin đồn tiêu cực Ảnh: FBNV

Trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên, Lệ Quyên cho biết cách cư xử trong tình yêu của cô có nhiều sự thay đổi so với ngày xưa. Bây giờ, nếu cô không thích điều gì thì sẽ thẳng thắn giãi bày thay vì giữ trong lòng, giận hờn. Từ khi thay đổi suy nghĩ, Lệ Quyên cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn.

Sau khi ly hôn chồng cũ, Lệ Quyên bắt đầu hẹn hò với Lâm Bảo Châu vào 2020. Thời điểm đó, ngoài sự ủng hộ thì cũng xuất hiện những lời đàm tiếu xoay quanh mối quan hệ của cả hai vì khoảng cách tuổi tác. Vượt qua những sóng gió, Lệ Quyên và bạn trai vẫn giữ mối quan hệ bền chặt, đồng hành với nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí, Lệ Quyên không ít lần lên tiếng bảo vệ bạn trai trước những lời bình luận hay tin đồn ác ý. Đến thời điểm hiện tại, cặp đôi thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh tình tứ lên mạng xã hội. Ngoài ra, Lâm Bảo Châu giữ mối quan hệ tốt với con trai riêng của Lệ Quyên.