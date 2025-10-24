Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương (tên khai sinh Vũ Văn Dung), sinh năm 1927; quê quán xã Xuân Dục, H.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là P.Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).

Lễ tang cấp nhà nước nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương ẢNH: NHẬT BẮC

Ông tham gia hoạt động cách mạng tháng 9.1943; vào Đảng tháng 9.1945. Ông nguyên là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khoá IV; Ủy viên T.Ư Đảng khoá V; Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công thương); Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; đại biểu Quốc hội khoá VII.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 6 giờ 2, ngày 18.10.2025 (tức ngày 27 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, hưởng thọ 98 tuổi.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng ẢNH: NHẬT BẮC

Trong 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Lễ viếng ông Trần Phương được tổ chức trọng thể vào hồi 9 giờ 30 đến 12 giờ ngày 24.10 (tức ngày 4.9 năm Ất Tỵ) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội.

Đoàn đại biểu Ban chấp hành T.Ư Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn vào viếng.

Thủ tướng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Phương ẢNH: NHẬT BẮC

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Quốc hội do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn vào viếng...

Ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Đồng chí Trần Phương là người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng trong rèn luyện và phấn đấu. Suốt đời công tác, trải qua nhiều cương vị quan trọng, đồng chí luôn trăn trở, sâu sát, hành động quyết liệt, mang hết trí tuệ, tâm huyết và tinh thần sáng tạo; dám nghĩ, dám nói, dám làm, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác; được đồng chí, đồng đội và nhân dân tin yêu, quý trọng!".



