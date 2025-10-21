Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lê Thanh Thảo và thế hệ thứ 5 của gia tộc Minh Tơ

Hoàng Kim
Hoàng Kim
21/10/2025 18:26 GMT+7

Đại gia tộc Minh Tơ đã sinh ra những nghệ sĩ nổi tiếng làm rạng danh cải lương. Và Lê Thanh Thảo thuộc thế hệ thứ 5, đang là thế hệ chín muồi, vững vàng trên sân khấu.

Đêm 18.10, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chương trình Tâm hoa nghiệp Tổ đánh dấu chặng đường 35 năm bền bỉ với nghệ thuật của nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, để lại nhiều dư âm sâu sắc trong lòng khán giả ái mộ. Chương trình dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Quốc Kiệt và tổng đạo diễn Vũ Trần, không chỉ là một liveshow cá nhân mà còn là không gian hội tụ của những thế hệ trong gia tộc cải lương tuồng cổ lừng danh.

Sinh ra trong chiếc nôi nghệ thuật, là con gái út của cặp nghệ sĩ tài năng NSƯT Trường Sơn - NSƯT Thanh Loan, Lê Thanh Thảo sớm bộc lộ năng khiếu và được người thầy đầu tiên, NSƯT Bạch Long, dìu dắt tại đoàn Đồng Ấu Bạch Long. 35 năm không phải là chặng đường ngắn, từ một cô bé chập chững lên sân khấu, Lê Thanh Thảo đã trưởng thành, trở thành một nghệ sĩ đa năng, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn và nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng. Đêm diễn Tâm hoa nghiệp Tổ chính là đóa hoa thơm cô kính dâng lên Tổ nghiệp, là lời tri ân sâu sắc đến gia đình, thầy cô và khán giả.

Lê Thanh Thảo và thế hệ thứ 5 của gia tộc Minh Tơ- Ảnh 1.

NSƯT Tú Sương vai Lương Sơn Bá (trái), Thanh Thảo vai Chúc Anh Đài

ẢNH: H.K

Xuyên suốt chương trình, Lê Thanh Thảo đã đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc với các vai diễn ghi dấu ấn sự nghiệp. Từ ca cảnh Những vai diễn đầu đời đến trích đoạn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, nơi cô diễn cùng người thầy NSƯT Bạch Long, hay những lớp diễn kinh điển trong Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ, Tờ huyết thệ, Thanh Xà - Bạch Xà..., mỗi tiết mục đều được đầu tư công phu, hoành tráng.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là sự trở lại của NSƯT Trường Sơn. Ở tuổi 75, ông vẫn cháy hết mình trên sân khấu để ủng hộ con gái trong vai Lý Đạo Thành của trích đoạn Câu thơ yên ngựa. Dù tuổi cao, có lúc loạng choạng, người nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ vững phong độ, giọng ca vẫn sang sảng, mạnh mẽ, thể hiện nội lực phi thường và ngọn lửa nghề chưa bao giờ tắt.

Lê Thanh Thảo và thế hệ thứ 5 của gia tộc Minh Tơ- Ảnh 2.

NSƯT Trường Sơn vai Lý Đạo Thành, Thanh Thảo vai Thượng Dương Hoàng hậu trong trích đoạn Câu thơ yên ngựa

ẢNH: H.K

Đêm diễn còn là minh chứng cho tình cảm gia tộc sâu đậm. Các nghệ sĩ của gia tộc Minh Tơ như NSND Quế Trân, NSƯT Trinh Trinh, NSƯT Tú Sương, Ngọc Nga, Điền Trung, Công Minh, Lê Nguyễn Trường Giang... đã cùng hội tụ. Đặc biệt, Hồng Quyên, Tú Quyên, Kim Thư thuộc thế hệ thứ 6, cho thấy gia tộc Minh Tơ lực lượng thật hùng hậu và có người kế thừa nối tiếp. Chưa kể, nghệ sĩ Bình Tinh thuộc gia tộc Huỳnh Long cũng có mặt, chính là "cô bé" năm xưa cùng học chung với Thanh Thảo tại Đồng Ấu Bạch Long, thường giả trai đóng cặp với Thanh Thảo, và cùng trưởng thành, cùng yêu nghề, gắn bó với bạn suốt 35 năm không thay đổi.

Có một tình tiết bất ngờ nhưng khán giả lại thấy thú vị. Đó là sự cố của NSƯT Tú Sương, cô bị cảm trước đó hai ngày, tắt tiếng, thuốc men gì cũng không khỏi, nhưng không thể bỏ vai. Thế là suốt mấy trích đoạn, Tú Sương đều xuất hiện với giọng thoại hơi khàn khàn, còn khi ca thì… trong veo, lảnh lót. Khi giao lưu, Tú Sương "thú thật" là mình phải nhép theo giọng của NSƯT Trinh Trinh "chi viện" sau hậu trường. Và khán giả hoàn toàn thông cảm.

