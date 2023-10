Lê Thu Trang quỳ gối cảm ơn khán giả khi giành quán quân 'The New Mentor'

Học trò Lan Khuê nghẹn ngào trong nước mắt, quỳ gối cảm ơn khán giả khi đăng quang quán quân The New Mentor Nhật Thịnh

Chung kết The New Mentor 2023 diễn ra tối 15.10 tại TP.HCM, với màn tranh tài của 9 thí sinh Mai Ngô - Kim Phương - Bùi Lý Thiên Hương (đội Thanh Hằng), Vũ Thúy Quỳnh - Trà My - Đỗ Hương Giang (đội Hương Giang), Như Vân - Lâm Châu (đội Hồ Ngọc Hà) và Lê Thu Trang (đội Lan Khuê).

Đêm thi được tổ chức như format của một cuộc thi hoa hậu khi có các phần thi thuyết trình, trình diễn thời trang, trao các giải thưởng phụ, công bố top và các danh hiệu. Ở phần thi đầu tiên, các thí sinh thuyết trình trực tiếp trên sân khấu thông qua video giới thiệu quê hương của mình. Trong đó có một số gương mặt nổi bật như Lê Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân... có phần thuyết trình tốt, nhận được sự ủng hộ của khán giả. Đặc biệt, thí sinh Lâm Châu bật khóc ngay trong phần thi, cô gửi lời xin lỗi đến các huấn luyện viên cũng như khán giả sau ồn ào bị chỉ trích vô lễ.

Người mẫu Lâm Châu bật khóc và gửi lời xin lỗi sau khi vấp phải những ý kiến trái chiều vì thái độ không tốt Nhật Thịnh

Sau đó, ban giám khảo nhận xét và công bố top 5 người mẫu được đi tiếp gồm Thúy Quỳnh, Như Vân, Đỗ Hương Giang, Mai Ngô và Lê Thu Trang. Việc Lâm Châu (đội Hồ Ngọc Hà) phải dừng lại ở cuộc thi khiến nhiều người tiếc nuối bởi dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng cô được đánh giá cao về kỹ năng thuyết trình và tư duy nhạy bén.

5 người mẫu được ban giám khảo lựa chọn tiếp tục "chinh chiến" trong đêm chung kết The New Mentor 2023 Nhật Thịnh

Tiếp tục đêm thi, các người mẫu đến từ đội của huấn luyện viên Thanh Hằng cùng diện đầm đỏ, có màn đồng diễn, catwalk ấn tượng trên nền nhạc violin và dàn đồng ca Nhật Thịnh

Đội của huấn luyện viên Hương Giang khiến khán giả "đứng ngồi không yên" trước màn trình diễn ca khúc Hót hòn họt cực cuốn trong đêm chung kết

Nhật Thịnh

Lan Khuê cùng các học trò trình diễn catwalk ấn tượng trên sân khấu, đặc biệt có sự góp mặt hỗ trợ của hai siêu mẫu Minh Tú và Vũ Thu Phương Nhật Thịnh

Hồ Ngọc Hà khoe vũ đạo sôi động cùng màn trình diễn nóng bỏng với ca khúc Theo chân em bước Nhật Thịnh

Đặc biệt, sự xuất hiện của Kim Lý khi "bắn rap" trong tiết mục trình diễn của bà xã Hồ Ngọc Hà khiến khán giả reo hò cổ vũ Nhật Thịnh

Tiếp tục đêm thi, top 5 tham gia trình diễn thời trang để thể hiện khả năng catwalk và tạo dáng của mình. Sau đó, ban giám khảo trao các giải thưởng phụ cho các thí sinh gồm: giải Catwalk đẹp nhất cho người mẫu Kim Phương, giải Chụp ảnh đẹp nhất thuộc về người mẫu Ngọc Ánh. Người mẫu Trà My được nhận giải Quay hình đẹp nhất, thí sinh Lâm Châu được trao giải Truyền đạt tốt nhất và giải Người mẫu thân thiện thuộc về Pông Chuẩn.

Trải qua nhiều phần thi, người mẫu Lê Thu Trang là học trò của Lan Khuê trở thành quán quân The New Mentor 2023. Giành danh hiệu quán quân, cô nhận được giải thưởng 1 tỉ đồng tiền mặt. Lê Thu Trang sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 86-63-98. Tuy nhiên, kết quả này khiến khán giả tranh cãi bởi trong suốt 9 tập truyền hình thực tế, người đẹp sinh năm 1997 được đánh giá là có phần thể hiện chưa thực sự ấn tượng. Các danh hiệu á quân lần lượt thuộc về Như Vân - Mai Ngô (đồng giải á quân 1), Đỗ Hương Giang (á quân 2) và Thúy Quỳnh (á quân 3).