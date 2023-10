Vì sao thí sinh nhỏ tuổi nhất Lâm Châu khiến Thanh Hằng ‘nóng mặt’?

Thử thách đầu tiên của top 10 ở tập 9 The New Mentor là xuất hiện trong không gian vô cùng đặc biệt và hóa thân thành những nhân vật trong phòng thí nghiệm để thực hiện bộ ảnh The Future Science trong bộ sưu tập The Legacy Of The New Mentor 2023.

4 thí sinh vào vòng loại trong tập 9 The New Mentor

Nhưng ấn tượng và căng thẳng hơn ở The New Mentor tập 9 chính là ở thử thách tiếp theo khi các đội sẽ thực hiện video quảng bá ẩm thực vùng miền Việt Nam mang tính thời trang thông qua sự tương phản giữa bối cảnh với tạo hình của người mẫu, cùng sự tham gia hỗ trợ của các khách mời được chương trình chỉ định.

Kết quả của thử thách thứ hai này, đội của Hồ Ngọc Hà đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội của Hương Giang với số vote 2-1 và đội Lan Khuê đứng cuối phải cử 2 người mẫu còn lại vào phòng loại.

Lâm Châu đã loại thí sinh của đội Thanh Hằng là Tường Vân

Về phía Hương Giang, cô đã chọn Trà My, Thanh Hằng, cử Tường Vân vào vòng loại và đội của Lan Khuê là 2 người mẫu cuối cùng Pông Chuẩn và Lê Thu Trang cùng bước vào vòng loại để đối mặt với Dược sĩ Tiến và Hồ Ngọc Hà cùng Lâm Châu - thí sinh nhỏ tuổi nhất thuộc đội của Hồ Ngọc Hà. Nhờ chiến thắng ở thử thách thực hiện video quảng bá ẩm thực của đội mình mà Lâm Châu có cơ hội xuất hiện trong vòng loại và có quyền loại 1 người mẫu.

Như vậy với 4 người mẫu của các đội Lan Khuê, Thanh Hằng, Hương Giang vào vòng loại thì đội của Lan Khuê là gặp bất lợi nhất vì nếu bị loại cả Pông Chuẩn và Lê Thu Trang thì sẽ không còn thí sinh nào. Nên không khí ở phòng loại căng thẳng hơn khi Lâm Châu đặt câu hỏi: "Ngoài kỹ năng catwalk, chụp ảnh, mỗi người qua chương trình The New Mentor có điểm đặc biệt gì để cống hiến cho ngành thời trang Việt Nam?". Cả 4 thí sinh đều bị nhận xét là trả lời lan man. Và một lần nữa Dược sĩ Tiến "cứu thua" cho đội của Hương Giang khi chọn Trà My ở lại. Còn Lâm Châu với đặc quyền loại 1 thí sinh thì cô đã loại Tường Vân của đội Thanh Hằng. Như vậy Lan Khuê vẫn giữ lại được Pông Chuẩn và Lê Thu Trang.

Còn lại 1 thí sinh, liệu đội của Thanh Hằng có bất lợi trong đêm chung kết?

Khi biết Lâm Châu loại thí sinh của mình, Thanh Hằng đã phản ứng: "Tập trước chị vừa cứu em, tập này em loại thí sinh chị, em quá tuyệt vời, cảm ơn em". Còn với Dược sĩ Tiến, Thanh Hằng cũng không quên "đá xoáy" rằng việc anh chọn Trà My của Hương Giang là mâu thuẫn với những gì Tiến từng tuyên bố: "Luật của Tiến đưa ra rất mơ hồ. Tiến là người tạo ra luật nhưng Tiến đã quên một cái luật là luật nhân quả đó em".