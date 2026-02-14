Lễ Tình nhân 14.2: Tác dụng bất ngờ của sô cô la với tim mạch, huyết áp

Bà Elvira de Mejia, giáo sư khoa học thực phẩm tại Khoa Nông nghiệp, Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ), cho biết sô cô la chứa nhiều hợp chất phenolic - đặc biệt là flavonoid như catechin và epicatechin - có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh trong cơ thể.

Trong khi đó, stress oxy hóa và phản ứng viêm kéo dài được xem là 2 cơ chế nền tảng thúc đẩy nhiều bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim mạch. Các thành phần có trong ca cao - nguyên liệu chính tạo nên sô cô la - có vai trò điều hòa 2 quá trình này, theo News Medical (Úc).

Không phải loại sô cô la nào cũng tốt cho sức khỏe

Sô cô la là sản phẩm được tạo ra từ sự kết hợp giữa ca cao cô đặc (cocoa liquor), bơ ca cao (cocoa butter) và đường. Hàm lượng ca cao càng cao, lượng flavin trong sô cô la càng nhiều.

Chuyên gia dinh dưỡng Sabina Valentine, Đại học Alberta (Canada) cho biết một số nghiên cứu ghi nhận việc tiêu thụ sô cô la có liên quan đến chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn, chức năng nhận thức được cải thiện ở người cao tuổi và thậm chí giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nhưng điều quan trọng là cần kết hợp sô cô la với chế độ dinh dưỡng điều độ, cân bằng, theo Mirage News (Úc).

Không phải loại sô cô la nào cũng tốt cho sức khỏe ẢNH MINH HỌA: AI

Tại Mỹ, loại được tiêu thụ phổ biến nhất là sô cô la sữa, thường chỉ chứa khoảng 10-12% ca cao nguyên chất. Các loại sô cô la ngọt đậm, bán đắng hoặc sô cô la đen cần có ít nhất 35% ca cao nguyên chất mới bắt đầu mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, sô cô la trắng chỉ chứa bơ ca cao (chiếm ít nhất 20% khối lượng), nhưng không có ca cao nguyên chất, do vậy ít được khuyến nghị sử dụng hơn các loại khác.

Cần ăn bao nhiêu sô cô la để thấy lợi ích?



Nhiều nghiên cứu cho thấy sô cô la còn có thể mang lại lợi ích đối với sức khỏe chuyển hóa và tim mạch, bao gồm hỗ trợ kiểm soát tiểu đường, cải thiện đáp ứng miễn dịch, giảm tăng huyết áp và hạn chế tiến triển xơ vữa động mạch.

Các nghiên cứu khác cho rằng dùng từ 1-3 khẩu phần sô cô la mỗi tháng, hoặc 1-2 khẩu phần mỗi tuần, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện do suy tim hoặc tử vong so với những người không ăn sô cô la. Tuy vậy, hiện nay vẫn chưa có khuyến nghị chính thức về lượng sô cô la nên tiêu thụ.

Điều quan trọng là người dùng cần lưu ý đến hàm lượng đường và bơ ca cao trong sản phẩm khi ăn, vì chúng cung cấp nhiều calo và chất béo bão hòa. Các sản phẩm từ sữa được thêm vào sô cô la cũng có thể làm giảm khả năng hấp thu các hợp chất có lợi, do sự tương tác giữa protein và các hợp chất phenolic.

Tóm lại, mọi người vẫn có thể thưởng thức sô cô la trong dịp Lễ Tình nhân 14.2, nhưng nên dùng với lượng nhỏ trong một chế độ ăn cân bằng. Hạn chế sô cô la trắng hoặc sô cô la sữa, ưu tiên sô cô la đen khi có thể để vừa tận hưởng không khí ngày lễ, vừa nhận được một phần lợi ích cho sức khỏe.