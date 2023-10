Lễ trao giải MTV EMA bị hủy do xung đột Israel - Dải Gaza

Lễ trao giải MTV EMA 2023 dự kiến truyền hình trực tiếp, có sự tham gia của Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bad Bunny và Foo Fighters, được tổ chức vào ngày 5.11 tại Paris, theo Reuters.

Lễ trao giải MTV EMA 2022 được tổ chức ở Duesseldorf (Đức) ROLLING STONE

"Trước sự biến động của các sự kiện thế giới, chúng tôi đã quyết định không tiếp tục tổ chức MTV EMA 2023 vì hết sức thận trọng đối với tính mạng của hàng nghìn nhân viên, thành viên ban tổ chức, nghệ sĩ, người hâm mộ và đối tác đi từ khắp nơi trên thế giới đến đây.

MTV EMA là lễ trao giải âm nhạc toàn cầu thường niên. Tuy nhiên khi những sự kiện tàn khốc ở Israel và Dải Gaza tiếp tục diễn ra, đây không phải là thời điểm để tổ chức. Với hàng nghìn người đã thiệt mạng, đây là khoảnh khắc đau buồn, tang tóc. Chúng tôi mong muốn được tổ chức MTV EMA một lần nữa vào tháng 11.2024", một phát ngôn viên tuyên bố.

Pháp đang trong tình trạng báo động cao nhất sau vụ một giáo viên bị sát hại ngày 13.10 trong một vụ tấn công bị nghi ngờ là của người Hồi giáo.

Tổng cục hàng không dân dụng Pháp (DGAC) cho biết hôm 18.10, 8 sân bay của Pháp phải đối mặt với cảnh báo an ninh và một số sân bay khác được sơ tán để kiểm tra, đồng thời Cung điện Versailles đóng cửa do lo ngại an ninh lần thứ ba trong 5 ngày.

Taylor Swift dẫn đầu các đề cử MTV EMA năm nay với 7 đề cử BILLBOARD

Giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu diễn ra hằng năm, được tổ chức ở mỗi thành phố khác nhau. Sự kiện năm ngoái diễn ra ở Duesseldorf, miền tây nước Đức.

Taylor Swift dẫn đầu các đề cử MTV EMA năm nay với 7 đề cử, bao gồm nghệ sĩ xuất sắc nhất, bài hát hay nhất và video hay nhất cho bản hit Anti-Hero.

Những đề cử khác bao gồm Jung Kook, thành viên nhóm nhạc K-pop BTS, người cũng dự kiến sẽ biểu diễn tại sự kiện.

Lễ trao giải MTV EMA được tổ chức lần cuối tại Paris vào năm 1995.