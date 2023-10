Taylor Swift dẫn đầu đề cử giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu 2023

Một số đề cử ở hạng mục chính năm nay:

Bài hát xuất sắc nhất: Paint The Town Red (Doja Cat), Seven (Jung Kook feat. Latto), Flowers (Miley Cyrus), vampire (Olivia Rodrigo), Kill Bill (SZA), Anti-Hero (Taylor Swift), Calm Down (Rema, Selena Gomez).

Video xuất sắc nhất: Bongos (Cardi B feat. Megan Thee Stallion), Paint The Town Red (Doja Cat), Gorilla (Little Simz), Flowers (Miley Cyrus), vampire (Olivia Rodrigo), Kill Bill (SZA), Anti-Hero (Taylor Swift).

Nghệ sĩ xuất sắc nhất: Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, SZA, Taylor Swift.

Nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc nhất: Billie Eilish, Dua Lipa, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Taylor Swift.

Nhóm nhạc xuất sắc nhất: aespa, FLO, Jonas Brothers, Måneskin, NewJeans, OneRepublic, SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER.

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Coi Leray, FLO, Ice Spice, Peso Pluma, PinkPantheress, Reneé Rapp.

Cộng đồng người hâm mộ lớn nhất: Anitta, Billie Eilish, BLACKPINK, Jung Kook, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Taylor Swift.