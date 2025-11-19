Tại chương trình trao tặng sân chơi thiếu nhi và dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời, Amway Việt Nam còn dành tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đây là món quà động viên tinh thần, giúp các em thêm nghị lực và niềm tin trên con đường học tập.

Trong khuôn khổ hợp tác, phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội năm 2025, Công ty TNHH Amway Việt Nam đã đồng hành cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai một số hoạt động cộng đồng, cụ thể: Triển khai trao tặng 2 điểm sân chơi thiếu nhi, 1 điểm các dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời và 10 suất học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trên địa bàn phường Bình Dương, TP.HCM.

T.Ư Đoàn và Công ty TNHH Amway Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng sân chơi thiếu nhi và dụng cụ tập thể dục, thể thao ngoài trời

Tại tỉnh Đồng Nai đã triển khai hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội: Tổ chức chương trình "Lũy tre biên giới": tặng và tổ chức trồng 10.000 – 15.000 cây tre giống dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai (địa phận Bình Phước cũ). Hoạt động nhằm tăng độ che phủ, chống xói mòn, cải thiện môi trường, tạo nguồn thu nhập từ măng tre cho người dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Trao tặng 01 công trình "Thắp sáng đường quê" nhằm chung tay đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại và an toàn hơn.

Đại diện Công ty TNHH Amway Việt Nam tặng học bổng cho học sinh

Đại diện T.Ư Đoàn và Công ty TNHH Amway Việt Nam tặng học bổng cho học sinh

Sân chơi với nhiều hạng mục giúp các em thiếu nhi có chỗ vui chơi ngoài trời

Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam chia sẻ: "Amway Việt Nam luôn gắn liền các hoạt động trách nhiệm xã hội song hành với sự phát triển kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Những hoạt động của Amway chỉ là một phần nhỏ trong sự tổng hòa của cộng đồng doanh nghiệp nhưng hi vọng sẽ đem lại những thay đổi tích cực, hòa chung vào sự phát triển chung của đất nước".

Trong năm 2024, Công ty TNHH Amway Việt Nam cũng đã đồng hành cùng Trung ương Đoàn tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa trong những năm vừa qua như trao tặng như: trao tặng 60 bồn chứa nước sinh hoạt 2.000 lít (Mỗi tỉnh, thành 20 bồn nước) tại Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh; trao tặng 01 hệ thống máy lọc nước phèn và 10 máy lọc nước uống trường học cho tỉnh Tây Ninh; trao tặng 400 bản đồ Việt Nam có khung cho các tỉnh đoàn trong cụm Trung du Bắc bộ và một số tỉnh, thành phía bắc hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do Trung ương Đoàn phát động. Các hoạt động an sinh xã hội trong chương trình lần này tiếp tục thể hiện sự gắn kết giữa Trung ương Đoàn và Amway Việt Nam trong việc phối hợp cùng nhau trong các hoạt động hướng đến hỗ trợ đoàn viên thanh niên, nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.