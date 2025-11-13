Hai chị em giành nhiều học bổng sau khi được Báo Thanh Niên giúp đỡ

Võ Thị Phi Phụng hiện là sinh viên (SV) năm thứ 3 ngành xã hội học, ĐH Cần Thơ. Còn nhớ, năm 2023, Phụng rất trăn trở khi nghĩ tới việc học vì gia đình khó khăn. Tiền phụ hồ của cha, tiền sửa quần áo của mẹ không đủ lo chuyện học đường dài. Phi Phụng có người chị đang học đại học và người em gái song sinh Võ Thị Tiểu Phụng cũng rất khát khao trở thành SV. Song việc lo cho hai con ăn học cùng lúc là quá sức với gia đình. Càng buồn hơn, khi khó khăn này chưa được tháo gỡ thì lại có thêm nút thắt mới. Trong một ngày đi làm hồ về, nửa đêm cha Phi Phụng lên cơn đột quỵ.

Võ Thị Phi Phụng (phải) và Võ Thị Tiểu Phụng từng nhận học bổng Nghị lực mùa thi của Báo Thanh Niên ẢNH: THANH DUY

Trụ cột gia đình gặp biến, khả năng đứt gánh giữa đường của hai chị em song sinh trở nên rõ ràng. Cả hai chẳng còn biết nương tựa vào ai vì người thân cũng đang rất cần tiền. Trong lúc ấy, học bổng Nghị lực mùa thi đã giúp hai chị em xốc lại tinh thần, an tâm thi đại học. "Khi đó đang rất bế tắc, Báo Thanh Niên đã gieo cho chúng em niềm tin, hy vọng. Không ngờ chúng em nhận tới 132 triệu đồng, số tiền này quá lớn", Phi Phụng nhớ lại.

Theo Phi Phụng, ý nghĩa lớn nhất của học bổng Nghị lực mùa thi là trở thành cầu nối giúp học sinh nghèo bước tiếp con đường học vấn. Chiếc cầu này làm bằng tình thương của lòng tử tế nên có giá trị tinh thần lớn lao. Học bổng đã đưa hai chị em đến miền mơ ước, mở ra những cơ hội mới để thay đổi tương lai. Những tấm lòng thơm thảo cũng là động lực cho bản thân nhìn lại để không ngừng phấn đấu vươn lên.

Sau khi nhận học bổng, Phi Phụng quyết tâm học tập để không phụ lòng những nhà hảo tâm. Bằng sự nỗ lực, đến nay, Phi Phụng đã nhận thêm 6 học bổng từ các trung tâm ngoại ngữ, trường, khoa và các tổ chức quốc tế như Women's Empowerment and Voice (WEAV), Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), Sunflower Mission (Mỹ). Các học bổng có giá trị từ 1 đến 10 triệu đồng, dành cho SV nghèo có thành tích học giỏi. Còn Tiểu Phụng cũng xuất sắc nhận học bổng toàn phần, được hỗ trợ 100% học phí và 2 triệu đồng mỗi học kỳ.

Vừa tập trung học tập, Phi Phụng vừa bán quần áo online để có thêm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt. Quần áo được tập kết tại nhà trọ, Phi Phụng đăng bán và đi giao hàng. Chịu khó bán hàng ban đêm, nhưng nữ sinh không sao nhãng việc học. Hai năm qua, Phi Phụng luôn là SV nổi bật trong lớp với 3 học kỳ đạt loại xuất sắc, 1 học kỳ đạt loại giỏi.

Từ học bổng Nghị lực mùa thi, Phi Phụng và Tiểu Phụng luôn nhắc nhở mình phải trân trọng từng cơ hội, sẵn sàng mở lòng giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Vì vậy, Phi Phụng đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. "Gần đây, Đoàn khoa đăng tin kêu gọi, em đã hiến máu tình nguyện được 2 lần và sẽ tiếp tục nữa. Từ lúc nhận học bổng của Báo Thanh Niên, em đã muốn góp sức giúp đỡ cộng đồng trên tinh thần vô tư, như cách mà mọi người đã từng rộng lòng nâng đỡ em vượt qua khó khăn, chẳng mong nhận lại điều gì", Phi Phụng chia sẻ.



