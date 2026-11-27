Từng vấp phải nhiều lời bàn tán khi từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để kết hôn với doanh nhân sinh năm 1956 Mã Đình Cường, Lê Tư hiện có cuộc sống viên mãn bên gia đình, sở hữu sự nghiệp kinh doanh thành công và vẫn giữ được vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ.

Cuộc hôn nhân nhiều định kiến

Những hình ảnh đời thường của Lê Tư nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không còn xuất hiện trên thảm đỏ lộng lẫy hay gây chú ý bằng những tác phẩm điện ảnh mới, mỹ nhân đình đám một thời khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống bình dị, ấm áp bên gia đình.

Bất chấp những lời gièm pha về lựa chọn bạn đời, Lê Tư đã xây dựng được tổ ấm hạnh phúc bên Mã Đình Cường và ba con gái sau 17 năm Ảnh: Chụp màn hình phim Lấy chồng giàu sang

Nhắc đến Lê Tư, khán giả khó quên hình ảnh nàng Triệu Mẫn xinh đẹp, thông minh và đầy cuốn hút trong bộ phim Ỷ thiên đồ long ký. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, cô từng là một trong những hoa đán hàng đầu của màn ảnh Hồng Kông.

Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy đến vào năm 2007 khi em trai cô, Lê Anh, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù được cứu sống, anh bị chấn thương nặng ở vùng đầu, để lại di chứng suốt đời và phải sử dụng xe lăn. Năm 2008, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Lê Tư quyết định rời làng giải trí để chăm sóc em trai và tiếp quản công việc kinh doanh của anh. Một năm sau, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân giàu có Mã Đình Cường, người hơn cô 15 tuổi và gặp khó khăn trong việc đi lại do di chứng của bệnh bại liệt. Cuộc hôn nhân này từng gây xôn xao dư luận. Một số người cho rằng Lê Tư lấy chồng vì tiền bạc, trong khi số khác nhận định cô muốn tìm một chỗ dựa sau những biến cố gia đình. Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình nữ diễn viên cũng trở thành đề tài bàn tán. Ngoài chồng và em trai khuyết tật, cha của Lê Tư từng mắc bệnh viêm màng não từ nhỏ, khiến khả năng nghe và nói bị ảnh hưởng.

Truyền thông Trung Quốc khi đó đưa tin, Mã Đình Cường chính là người âm thầm đồng hành, hỗ trợ Lê Tư trong giai đoạn khó khăn nhất. Sau tai nạn của Lê Anh, nam doanh nhân được cho là đã chủ động chi trả toàn bộ chi phí điều trị và phục hồi chức năng cho em trai cô. Sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng mà Mã Đình Cường dành cho Lê Tư được xem là nền tảng quan trọng giúp cả hai xây dựng tổ ấm bền vững.

Cuộc sống viên mãn sau khi rời showbiz

Sau khi kết hôn, Lê Tư không lựa chọn cuộc sống an nhàn của một phu nhân giàu có. Cô tiếp quản cơ sở thẩm mỹ đang gặp khó khăn của em trai, tự học cách kinh doanh và trực tiếp tham gia vào các khâu quản lý, phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng và mở rộng thị trường. Bằng sự nỗ lực, cựu minh tinh đã đưa cơ sở từng đứng trước nguy cơ đóng cửa trở thành thương hiệu thẩm mỹ có tiếng tại Hồng Kông, đưa công ty lên sàn chứng khoán và tạo việc làm cho hơn 100 nhân viên.

Nữ diễn viên cũng duy trì tình bạn lâu năm với Trương Bá Chi. Tháng 10.2025, khi biết đàn em tái hiện tạo hình kinh điển của nhân vật Triệu Mẫn trong một chương trình truyền hình, Lê Tư đã mang hoa và quà đến thăm. Khoảnh khắc hai mỹ nhân vui vẻ trò chuyện, chăm sóc nhau khiến nhiều khán giả xúc động.

Ở tuổi 55, Lê Tư vẫn duy trì vóc dáng cân đối, nhan sắc trẻ trung nhờ thói quen tập luyện đều đặn. Trên trang cá nhân, Lê Tư thường chia sẻ những khoảnh khắc leo núi, chạy bộ, sum họp cùng gia đình và gặp gỡ bạn bè thay vì phô trương cuộc sống giàu sang. Sự nghiệp thành công, tổ ấm viên mãn cùng nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian dường như là câu trả lời thuyết phục nhất cho những hoài nghi về lựa chọn bạn đời của cô năm xưa. Sau gần hai thập kỷ, cuộc sống hiện tại của Lê Tư cho thấy cô có lẽ chưa từng phải nuối tiếc khi từ bỏ ánh hào quang showbiz để xây dựng hạnh phúc bên người đàn ông mình lựa chọn.