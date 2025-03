Lễ vinh danh sao 'Wonder Woman' Gal Gadot bị gián đoạn do biểu tình

Mọi người nghe thấy họ hô vang: "Không thêm năm xu, không thêm mười xu, không thêm tiền cho tội ác của Israel" khi Gal Gadot được bạn diễn phim Fast X Vin Diesel và những người khác vinh danh.

Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã đến Đại lộ Danh vọng Hollywood với những tấm biển có dòng chữ "Những người hùng chiến đấu như người Palestine" và "Không có vùng đất nào khác giành được giải Oscar", tờ Variety đưa tin.

Gal Gadot được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng ẢNH: AP

Một người biểu tình ủng hộ Palestine nói với Variety rằng họ "thực sự rất buồn về những gì đang xảy ra ở Gaza hiện nay" khi xung đột Israel - Hamas vẫn tiếp diễn ở Trung Đông.

Người biểu tình nói: "Không có lý do gì chúng ta phải ăn mừng một người Israel", ám chỉ đến Gal Gadot (39 tuổi). Ông cáo buộc ngôi sao phim Wonder Woman im lặng thay vì sử dụng phát ngôn của mình để lên tiếng về chiến tranh. "Cô ấy có khả năng học và đọc những cuốn sách mà chúng ta đọc. Không có lý do gì để bào chữa cả", ông nói.

Trong khi đó, một người biểu tình ủng hộ Israel cho biết bạn bè của cô đã bị "sát hại" tại Lễ hội âm nhạc Nova vào ngày 7.10.2023, khi những kẻ khủng bố Hamas tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào thường dân Israel khiến hàng trăm người thiệt mạng.

"Họ đến nhà chúng tôi và bắt chúng tôi ra khỏi đó, đưa cho chúng tôi những đứa trẻ đã chết. Chúng tôi không bắt đầu chiến tranh, chúng tôi không muốn chiến tranh chút nào", người biểu tình nói với báo giới.

Cảnh sát đã đến hiện trường sau khi một người biểu tình ủng hộ Palestine bị cáo buộc đánh cắp một lá cờ Israel.

Bất chấp sự đối đầu giữa hai bên, Gadot vẫn vui vẻ nhận vinh dự này.

Người biểu tình ủng hộ Palestine và cả Israel ẢNH: REUTERS

"Tôi chỉ là một cô gái đến từ một thị trấn ở Israel. Ngôi sao này sẽ nhắc nhở tôi rằng với sự chăm chỉ, đam mê và một chút đức tin, mọi thứ đều có thể", cô nói trên bục phát biểu.

Ngôi sao phim Bạch Tuyết từng lên tiếng ủng hộ đất nước mình kể từ vụ tấn công khủng bố của Hamas vào tháng 10.2023. "Tôi ủng hộ Israel, bạn cũng nên như vậy", cô viết trên Instagram vào thời điểm đó.

Quan điểm chính trị của Gadot được cho là đã gây ra "căng thẳng" với bạn diễn Rachel Zegler trong phim Bạch Tuyết. Zegler công khai ủng hộ Tổ chức Giải phóng Palestine.

Tuần trước, một nguồn tin chia sẻ với tờ People rằng Gal Gadot và Rachel Zegler "không là bạn bè" và "không có điểm chung nào" khi họ quảng bá cho bộ phim bom tấn Bạch Tuyết của Disney.