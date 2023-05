Lee Da Hae và Se7en khoe ảnh cưới đẹp lung linh

Se7en (tên thật: Choi Dong Wook) bằng tuổi vợ sắp cưới, từng là ngôi sao Kpop hàng đầu cùng loạt hit Crazy, Passion, Come back to me, I know, La la la, I'm Going Crazy, Better Together… Ngoài ra, anh còn đóng phim Goong S