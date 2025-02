Lee Ji Ah tuyên bố cắt đứt với cha mẹ giữa ồn ào thừa kế

Lee Ji Ah vừa lên tiếng làm rõ ồn ào của gia đình ẢNH: NEWS1

Vụ tranh chấp của gia đình Lee Ji Ah (Kim Ji Ah) thu hút sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc trong những ngày qua. Truyền thông xứ kim chi đưa tin cha của mỹ nhân 7X này đang vướng vào tranh chấp pháp lý với hai anh chị em khác về mảnh đất do người cha quá cố - ông Kim Soon Heung để lại, trị giá khoảng 35 tỉ won (hơn 622 tỉ đồng). Đáng chú ý, ông Kim Soon Heung là một cộng tác thân Nhật trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên.

Giữa lúc thông tin gây bàn tán xôn xao, ngày 21.2, Lee Ji Ah thông qua công ty quản lý đưa ra tuyên bố chính thức tỏ rõ lập trường của bản thân trong vấn đề này. Nữ chính loạt phim Penthouse cho biết sau khi suy nghĩ kỹ và thận trọng, cô tin rằng việc chịu trách nhiệm và chia sẻ thông tin chính xác là điều đúng đắn mình cần làm nên đã lấy hết can đảm để lên tiếng.

Về tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình, Lee Ji Ah nêu rõ: "Kể từ khi sống độc lập ở tuổi 18, tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ cha mẹ. Mặc dù rất đau lòng khi phải thừa nhận rằng do hoàn cảnh gia đình phức tạp, tôi đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ mình trong hơn 10 năm qua. Vì vậy, tôi không biết hay không liên quan đến tài sản gia đình đang tranh chấp, các vụ kiện tụng hoặc xung đột về đất đai đang được đề cập".

Minh tinh 7X khẳng định không liên quan đến vụ tranh chấp tài sản của gia đình ẢNH: BH ENTERTAINMENT

Liên quan đến thông tin ông nội là cộng tác thân Nhật Bản trong giai đoạn lịch sử nhạy cảm của Hàn Quốc, minh tinh 47 tuổi cũng tỏ rõ lập trường của bản thân. Sao phim Âm mưu Athena bày tỏ: "Ông nội đã qua đời khi tôi mới 2 tuổi vì vậy tôi không có ký ức nào về ông, tôi cũng không có những hiểu biết về các hoạt động thân Nhật của ông trong quá trình trưởng thành".

Cô tiếp tục giải thích thêm: "Lần đầu tiên tôi biết về vấn đề này thông qua một bài báo vào năm 2011. Sau đó, tôi đã đến Viện nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc nhiều lần để xác minh sự thật và nghiên cứu các tài liệu có liên quan. Trong quá trình này, tôi đã xác nhận hồ sơ về những hoạt động của ông. Bất kể bối cảnh lịch sử nào, tôi tin rằng những hành động như vậy không thể được biện minh vì bất kỳ lý do gì. Hơn nữa, nếu đất ở Anyang - nơi đang là tâm điểm của cuộc tranh cãi hiện tại, được mua lại trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, tôi tin rằng nó nên được trả lại cho nhà nước".

Lee Ji Ah nhấn mạnh rằng trong quá khứ, cô chưa bao giờ đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về ông và cũng không lợi dụng gia đình để quảng bá hình ảnh bản thân. Nữ diễn viên cũng bác bỏ những tin đồn không hay đang lan truyền trên mạng xã hội. Minh tinh phim Nữ hoàng ly hôn khép lại tuyên bố: "Cuối cùng, tôi nhận thức sâu sắc những sai lầm lịch sử của ông tôi và chân thành xin lỗi với tư cách là hậu duệ của ông. Tôi sẽ tiếp tục tiếp cận sự thật của lịch sử với thái độ khiêm tốn và sống với tinh thần trách nhiệm".

Lee Ji Ah trong loạt phim ăn khách Penthouse ẢNH: SBS

Lee Ji Ah sinh năm 1978 tại Hàn Quốc sau đó chuyển đến Mỹ. Giữa thập niên 2000, Lee Ji Ah trở lại quê hương, ra mắt với vai trò diễn viên. Cô gái trẻ nhanh chóng nổi tiếng với Thái vương tứ thần ký (đóng cùng "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon) rồi ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Bản giao hưởng định mệnh, Tạp chí thời trang, Âm mưu Athena, Ông chú của tôi, Thám tử ma… Giai đoạn 2020 - 2021, Lee Ji Ah gây tiếng vang khi đóng vai chính trong loạt phim ăn khách The Penthouse: War in Life (Cuộc chiến thượng lưu).

Lee Ji Ah từng bị khui chuyện bí mật kết hôn với huyền thoại Kpop Seo Taiji. Cuộc chiến hậu ly hôn cùng những bí mật đằng sau mối quan hệ của cặp đôi từng gây xôn xao dư luận hồi 2011, khiến danh tiếng của cô tuột dốc không phanh. Ồn ào này cũng đặt dấu chấm hết cho mối tình đẹp mới chớm nở giữa cô và tài tử Jung Woo Sung. Hiện nữ diễn viên vẫn độc thân.