Lee Byung Hun đưa dàn sao Hàn đình đám đến Đà Nẵng du lịch

Lee Byung Hun (khoanh đỏ) khoe ảnh chụp cùng dàn sao Hàn đình đám trong chuyến đi Đà Nẵng vừa qua INSTAGRAM LEE BYUNG HUN

Trong bài đăng Instagram mới nhất, Lee Byung Hun bất ngờ khoe ảnh đến Đà Nẵng cùng với công ty của mình BH Entertainment. Theo Edaily, tài tử 53 tuổi đã tổ chức chuyến đi này nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập công ty. Cả đoàn có hơn 60 người cùng “đổ bộ” Đà Nẵng, trong đó gồm các nhân viên và dàn diễn viên trực thuộc đơn vị này. Các ngôi sao nhà BH Entertainment đều là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh: Lee Ji Ah, Go Soo, Han Ji Min, Kim Go Eun, Lee Jin Wook, Jung Woo, Han Hyo Joo, Park Hae Soo… Họ cùng tham gia chương trình workshop kết hợp team building, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng kéo dài 4 ngày 3 đêm, khởi hành từ tuần trước.



JTBC tiết lộ Lee Byung Hun đã đề xuất ý tưởng về chuyến đi đặc biệt này từ cuối năm ngoái và được cả công ty ủng hộ. Tuy nhiên, họ mất nhiều thời gian để chuẩn bị, lên kế hoạch và thống nhất lịch trình bởi có hơn 60 người tham gia, trong đó gồm dàn diễn viên hạng A liên tục bận rộn với công việc dày đặc. Truyền thông tiết lộ tài tử phim Quý ngài ánh dương chịu mọi chi phí cho chuyến đi đến Việt Nam. Trên Instagram, nam diễn viên nói đây là buổi workshop mà mọi người ở BH Entertainment đều mơ ước.

Ảnh chụp dàn diễn viên của công ty tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng khiến người hâm mộ choáng ngợp khi bắt gặp hàng loạt những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh xứ kim chi. Nhiều dân mạng nhận xét dàn sao xuất hiện trong chuyến đi lần này toàn những cái tên đình đám, lực lượng không hề thua kém bất kỳ lễ trao giải nào tại Hàn Quốc.

Lee Byung Hun (giữa) và loạt tên tuổi đình đám vừa "đổ bộ" Đà Nẵng BH ENTERTAINMENT, INSTAGRAM

Lee Byung Hun sinh năm 1970, đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật và hiện là một trong những tài tử quyền lực bậc nhất màn ảnh xứ kim chi. Ngôi sao 7X từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách từ điện ảnh cho đến truyền hình: Ván bài định mệnh, Ác quỷ đội lốt, Mật danh Iris, Hạ cánh khẩn cấp, Quý ngài ánh dương, Trò chơi con mực, Blue: Nơi đảo xanh… Nghệ sĩ kỳ cựu cũng góp mặt trong các dự án sắp ra mắt The Match, Concrete Utopia, I Believe in a Thing Called Love…. Năm 2006, Lee Byung Hun thành lập công ty giải trí BH Entertainment, nơi trở thành mái nhà chung của nhiều ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc. Về đời tư, anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Min Jung vào năm 2013 và có một con trai. Hồi 2017, anh từng đưa gia đình đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng.

Đà Nẵng được xem là điểm đến lý tưởng của nhiều nghệ sĩ Hàn trong những năm gần đây. Không chỉ có Lee Byung Hun, thành phố này từng được nhiều ngôi sao như: vợ chồng Eugene - Ki Tae Young, tài tử Lee Joon Gi, nam thần tượng Lee Seung Hoon (nhóm Winner), ca sĩ Baek Ji Woong, rapper Kang Gary (cựu thành viên show Running Man)… lựa chọn đến du lịch, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, tài tử Lee Je Hoon cùng đội ngũ sản xuất từng bay từ Hàn Quốc sang Đà Nẵng để quay mùa 2 của Taxi Driver vào tháng 7.2022.