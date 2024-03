Lên đời ô tô tầm giá 800 triệu đến 1 tỉ đồng: Chọn sedan hay SUV?

Ô tô đang trở thành phương tiện di chuyển phổ biến tại Việt Nam khi đời sống kinh tế ngày càng được cải thiện. Đã qua rồi thời ô tô là tài sản lớn, thay vào đó, nhiều người dùng hiện nay coi chiếc xe là một phương tiện di chuyển cần thiết cho đời sống hàng ngày. Việc sở hữu xe ô tô hiện nay cũng đã dễ dàng hơn nhờ kinh tế đi lên, các ngân hàng hỗ trợ cho vay giúp người dùng có cơ hội sở hữu xe tốt hơn. Trong tầm giá 800 triệu đến 1 tỉ đồng, rất nhiều người phân vân giữa xe sedan và SUV, đâu sẽ là lựa chọn tốt nhất?

SUV là lựa chọn tối ưu nhưng lái không "sướng"

Nhiều người quan niệm xe gầm cao SUV hay bán tải sẽ là những chiếc xe êm ái hơn so với xe sedan, nhưng đây là một sai lầm. Xe càng cao thì cảm giác khi chạy nhanh sẽ càng kém ổn định, thân xe sẽ chao đảo, lắc lư hơn nhiều so với xe sedan. Nếu bạn là người thích cảm giác lái, mong muốn một chiếc xe có độ ổn định ở tốc độ cao, SUV không phải là một lựa chọn tốt.

Xe SUV gầm cao phù hợp cho nhiều loại đường xá

Mặc dù vậy, xu hướng người dùng ngày nay phần lớn đều chọn xe SUV gầm cao, nhất là ở thị trường Việt Nam vốn có điều kiện đường xá không tốt và đẹp như các quốc gia đã phát triển. Việc lái một chiếc xe gầm cao sẽ giúp người dùng tự tin hơn mọi loại địa hình, kể cả việc leo lề hay lên xuống dốc cao vốn là những thử thách với các mẫu sedan.

Một chiếc SUV cũng có không gian bên trong thoáng đãng và rộng rãi hơn so với xe sedan, phù hợp cho việc di chuyển của cả gia đình. Ngoài ra, chỗ để hành lý cũng vượt trội hơn so với xe sedan đồng hạng nhờ ưu thế thùng xe lớn ở phía sau.

Tại Việt Nam, tốc độ di chuyển không cao nên điểm yếu về mặt cảm giác lái trên xe SUV thường không thể hiện rõ, rất ít người cảm nhận được việc này hoặc do họ chưa có nhiều kinh nghiệm lái các dòng xe gầm thấp đến cao, chỉ đơn giản muốn đổi từ một chiếc xe nhỏ sang xe lớn để có được sự sang trọng, cao cấp và rộng rãi hơn.

Nhìn chung, nếu bạn mua xe để phục vụ gia đình, không quá quan trọng đến cảm giác lái, SUV là một lựa chọn tối ưu nhất tại Việt Nam.

Một số mẫu SUV tối ưu trong tầm giá 800 triệu đến 1 tỉ đồng: Hyundai Tucson, Kia Sportage, Toyota Corolla Cross, Isuzu mu-X.

Khoang hành lý rộng cũng là một ưu điểm của xe gầm cao

Sedan dành cho người thích lái và phong cách sang trọng

So với xe SUV, dòng Sedan hiện nay đang ít được lựa chọn hơn. Tuy nhiên, đối với những người yêu thích cảm giác lái, việc lựa chọn xe sedan vẫn là "chân ái". Dòng xe này vốn có gầm thấp nên việc lái xe sẽ đầm chắc, ổn định và phấn khích hơn. Không tự nhiên mà các dòng xe thể thao hiện nay đa phần đều là xe sedan.

Đặc điểm xe sedan là kiểu thiết kế thân vỏ liền khung gầm mang đến một chiếc ô tô thống nhất, linh hoạt và ổn định. Ngoại thất thường được thiết kế sang trọng, lịch lãm với cấu tạo các khoang riêng biệt. Mẫu xe này phù hợp với khách hàng độc thân, gia đình nhỏ.

Ưu điểm của xe sedan nằm ở thiết kế. Sang trọng, lịch lãm là những từ dùng để miêu tả thiết kế bên ngoài của dòng xe này. Chính vì điều này xe Sedan luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những doanh nhân thành đạt. Trên thị trường xe hơi hiện nay, khó có dòng xe nào sánh kịp được độ thanh lịch, đẳng cấp của xe Sedan.

Xe sedan lái hay, kiểu dáng sang trọng hơn SUV

Không chỉ được yêu thích vì thiết kế mà xe Sedan còn được lòng khách hàng bởi dòng xe này có độ vận hành tương đối tốt. Nếu so sánh với các dòng xe khác trên thị trường, xe Sedan có mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm hơn. Điều này là do trọng lượng xe Sedan nhẹ hơn. Hơn thế nữa, khả năng tăng tốc và cảm giác lái, an toàn khi ôm cua đều vượt trội so với xe SUV.

Gầm xe Sedan khá thấp là nhược điểm lớn nhất khiến người dùng bỏ qua, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của xe. Xe Sedan chỉ thích hợp để di chuyển trên đường nhựa, không phù hợp để chở quá nhiều đồ hay đi trên những con đường gồ ghề, sỏi đá. Dù vậy, hạ tầng giao thông tại Việt Nam ngày càng được cải thiện nên việc lái xe Sedan cũng không phải là một vấn đề lớn, trừ khi chủ xe thích khám phá các vùng đất mới hay có đam mê với bộ môn off-road.

Lựa chọn sedan hay SUV còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng

Để có được sự rộng rãi trên một chiếc sedan, nên lựa chọn các dòng xe cỡ D trở lên như Kia K5, hoặc ít nhất là những dòng xe cỡ C để giảm bớt sự tù túng của trần xe thấp. Một số mẫu sedan lái hay trong tầm giá 800 triệu đến 1 tỉ đồng có thể kể đến như Kia K5, Honda Civic, Toyota Corolla Altis, Mazda6, VinFast Lux A2.0.

Đặc điểm Sedan SUV Cảm giác lái - Đầm chắc, an toàn ở tốc độ cao - Kém ổn định, lắc lư khi đi đường xấu Kiểu dáng - Sang và lịch lãm - Nam tính, mạnh mẽ Không gian - Hạn chế vì trần xe thấp - Rộng rãi và thoáng Nhiên liệu - Tiết kiệm hơn nhờ trọng lượng nhẹ - Xe nặng và cản gió nhiều hơn, hao nhiên liệu hơn Đối tượng khách hàng - Trẻ trung và gia đình nhỏ - Người dùng thích đi xa nhiều hơn đi phố Loại đường phù hợp - Đường nhựa - Đường gồ ghề, sỏi đá