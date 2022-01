Lên nắm quyền, Taliban đã giết hàng loạt cựu quan chức Afghanistan

Báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mô tả điều kiện sống ngày càng tồi tệ đối với 39 triệu người Afghanistan mặc dù cuộc chiến đã kết thúc sau khi Taliban tiếp quản chính quyền vào tháng 8.2021.

Đây là báo cáo mới nhất trong một loạt các cảnh báo mà người đứng đầu LHQ đã đưa ra trong những tháng gần đây về các cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế gia tăng sau khi Taliban chiếm Kabul.





Ông Guterres khuyến nghị hội đồng phê duyệt cơ cấu lại nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc để đối phó với tình hình, bao gồm cả việc thành lập một đơn vị giám sát nhân quyền mới.

Bất chấp lệnh ân xá chung của Taliban, phái bộ LHQ đã xác định rằng, kể từ ngày 15.8, hơn 100 cựu quan chức, thành viên lực lượng an ninh và những người làm việc cho lực lượng quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã thiệt mạng - hơn 2/3 trong số đó được cho là do Taliban hoặc các nhóm liên minh giết hại.