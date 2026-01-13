Lệnh cấm học sinh dùng điện thoại ở trường lan rộng khắp nước Mỹ

Ông Phil Murphy, Thống đốc New Jersey, trao đổi với giáo viên và học sinh trong lễ ký thông qua luật cấm điện thoại áp dụng trên toàn bang diễn ra hôm 9.1

ẢNH: GOVERNOR PHIL MURPHY

74% bang hạn chế dùng điện thoại

Truyền thông Mỹ cuối tuần trước thông tin Thống đốc đương nhiệm của New Jersey là ông Phil Murphy vừa ký ban hành đạo luật mới, yêu cầu Sở Giáo dục tiểu bang và các hội đồng trường địa phương xây dựng hướng dẫn về việc sử dụng điện thoại trong các trường từ mẫu giáo đến hết phổ thông. Luật mới quy định rõ cấm học sinh dùng điện thoại và các thiết bị kết nối internet khác khi ở trường, trừ mục đích phục vụ học tập.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ năm học 2026-2027, được ban hành chỉ vài ngày trước khi ông Murphy rời nhiệm sở.

"Chúng tôi sẽ loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng khỏi lớp học để khuyến khích học sinh tập trung và dấn thân hơn xuyên suốt thời gian ở trên trường", ông Murphy nói, nêu rõ một số tác nhân gây xao nhãng là việc trả lời tin nhắn, lướt TikTok, chơi các trò như Candy Crush...

"Tôi muốn nói điều này với tư cách một người cha của 4 đứa con hơn là với tư cách một thống đốc, rằng tôi ước gì lệnh cấm này đã được áp dụng từ lâu", ông chia sẻ trước khi đặt bút ký thông qua luật.

Theo AP, tính cả New Jersey, có tổng cộng 37 bang và thủ đô Washington đã ban hành luật hoặc ra quy định hạn chế học sinh dùng điện thoại và các thiết bị điện tử khác trong trường. Trong đó, 19 bang cùng thủ đô Washington cấm điện thoại suốt cả ngày học. Riêng Georgia và Florida chỉ áp dụng lệnh cấm "từ lúc có chuông vào lớp đến khi có chuông tan học" với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8.

Như vậy, hiện có đến 74% số bang ở Mỹ hạn chế học sinh dùng điện thoại trong trường và 38% số bang cấm tiệt dùng điện thoại. Con số này chưa tính thủ đô Washington, còn có tên gọi khác là Đặc khu Columbia, vì địa phương này trực thuộc chính quyền liên bang.

Ngược lại, có 7 bang mới chỉ đưa khuyến nghị để các địa phương xây dựng chính sách chứ không có luật chính thức ở cấp bang, gồm Connecticut, Idaho, Kansas, Maryland, Montana, South Dakota và Washington. Ngoài ra, 6 bang vẫn chưa có luật hay hướng dẫn ở cấp bang, gồm Hawaii, Illinois, Massachusetts, Michigan, Mississippi và Wyoming.

Trong số những bang chưa luật hóa và chưa có luật, dự kiến nhiều bang sẽ hành động trong năm học này. Đơn cử, tại bang Massachusetts, các nhà lập pháp đã thông qua một phần dự luật cấm điện thoại suốt cả ngày học. Còn ở Kansas, nơi hiện mới chỉ khuyến nghị học khu tự ban hành chính sách riêng, các nghị sĩ đang đề xuất ra lệnh cấm chính thức ở cấp bang.

Còn ở Georgia, Chủ tịch Hạ viện bang đang thúc đẩy việc mở rộng lệnh cấm lên bậc THPT, thay vì chỉ hết lớp 8 như hiện nay.

Ngày càng nhiều bang tại Mỹ ra quy định hạn chế, thậm chí cấm học sinh dùng điện thoại trong trường ẢNH: PEXELS

Nhiều hiệu quả khi cấm học sinh dùng điện thoại

Theo AP, một số nhà nghiên cứu cho rằng hiện vẫn chưa rõ loại hình mạng xã hội nào thực sự gây hại cũng như việc hạn chế học sinh dùng điện thoại mang lại lợi ích cụ thể nào. Tuy nhiên, theo bà Julie Gazmararian, Giáo sư y tế công cộng ở ĐH Emory (Mỹ), các giáo viên "rất thích chính sách này".

"Thầy cô có thể tập trung vào việc dạy nhiều hơn và hầu như không bị gián đoạn", bà nói.

Một lợi ích khác là sự tương tác tích cực giữa học sinh tăng lên. "Các thầy cô nói rằng học sinh trò chuyện với nhau nhiều hơn ở hành lang và căn tin. Trong lớp, số trường hợp bị kỷ luật cũng giảm rõ rệt", bà nhận định.

Không chỉ giới giáo dục đón nhận các biện pháp này. Theo một thống kê dẫn lại bởi tờ The New York Times, có đến 74% người trưởng thành ở Mỹ ủng hộ cấm học sinh THCS, THPT dùng điện thoại trong giờ học. Kết quả rút ra sau khi khảo sát hơn 5.000 người trưởng thành Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái và được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pew - một tổ chức độc lập, phi đảng phái.

Trong khi đó tại Trường trung học Ramsey - một trong những cơ sở giáo dục thí điểm việc cấm điện thoại ở New Jersey trước khi luật chính thức được thông qua - nhiều học sinh đã dần thích nghi và ủng hộ. Không còn tiếng rung trong túi quần và không còn cảnh chỉ ngóng chuông tan học để xem ai nhắn tin cho mình, đó là điểm tích cực được em Massimo Randazzo, học sinh lớp 12 trường này, chỉ ra.

"Em từng nghĩ việc rời xa điện thoại sẽ khiến cả ngày học trên trường căng thẳng hơn, thế nhưng nó đã lại ra một khoảng nghỉ khỏi những thông báo liên tục, các nhóm chat và cả áp lực phải luôn luôn trực tuyến. Ngày học trở nên bình tĩnh và dễ chịu hơn", nam sinh chia sẻ.

Ở bên kia bán cầu, Bộ Giáo dục Singapore cho biết ngoài hạn chế học sinh dùng điện thoại trong lớp, từ tháng 1 năm nay học sinh THCS, THPT còn không được phép dùng điện thoại, đồng hồ thông minh vào giờ ra chơi, hoạt động ngoại khóa và trong các buổi học bồi dưỡng, phụ đạo. Quy định xuất phát từ thực tế các trường thí điểm cho biết sau khi cấm điện thoại, các em học sinh có tinh thần tốt hơn, tập trung hơn và tăng cường hoạt động thể chất.

Trong khi đó ở Việt Nam, ngày càng nhiều địa phương ban hành lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học, kể cả giờ ra chơi. Một trong những địa phương quyết liệt nhất là TP.HCM, nơi vừa yêu cầu tất cả trường THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn hạn chế học sinh dùng điện thoại vào giờ ra chơi, bắt đầu từ đầu năm nay. Quyết định được đưa ra sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM thí điểm hạn chế ở 16 trường hồi tháng 10.2025.