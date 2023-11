Lenovo thu hồi một số sạc dự phòng USB-C vì nguy cơ cháy nổ

Theo TechSpot, Lenovo mới đây ban hành lệnh thu hồi sản phẩm sạc dự phòng Go USB-C Power Banks do lo ngại thiết bị này có nguy cơ gây cháy nổ. Trước đó, đã có một báo cáo về vụ hỏa hoạn gây thiệt hại tài sản do mẫu sạc dự phòng này gây ra, may mắn là không có người bị thương.

Thông báo thu hồi từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiê u dùng Mỹ cho biết những chủ sở hữu dòng sạc dự phòng Go USB-C Power Banks nên kiểm tra thiết bị của mình có nằm trong số những sản phẩm bị ảnh hưởng hay không, lô hàng đang có nguy cơ cao gây cháy nổ có số Part là 40ALLG2WWW và số sê-ri là PBLG2W. Nếu những thông tin trên thiết bị trùng khớp với hai dãy số nhận dạng ở trên, hãy tiếp tục kiểm tra ngày sản xuất trên tem nhãn, những bộ sạc dự phòng đang nhận được lệnh thu hồi có ngày sản xuất là 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 hoặc 22.6.

Cách nhận biết thông số sản phẩm của bộ sạc dự phòng Lenovo Go USB-C Power Bank CHỤP MÀN HÌNH

Về nguyên nhân thu hồi, rủi ro bắt nguồn từ việc những ốc vít bên trong bộ sạc có thể bị lỏng và nhiều khả năng sẽ rơi ra giữa khung che và bảng mạch in, khi đó sẽ gây ra tình trạng đoản mạch và vượt mức nhiệt độ cho phép của pin sạc lithium-ion 20.000 mAh, dẫn đến nguy cơ cháy nổ rất cao.

Lenovo khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ với công ty để được thay thế miễn phí cũng như hướng dẫn cách thải bỏ pin lithium-ion đúng cách theo quy định của địa phương và tiểu bang (tại Mỹ). Hiện có khoảng 2.850 bộ sạc dự phòng Go USB-C Power Banks dành cho máy tính xách tay đã được bán ở Mỹ với giá 100 USD. Trang web của chính phủ Canada cũng đưa ra danh sách thu hồi tương tự đối với 507 sản phẩm được bán ở quốc gia này.

Đây không phải là lần đầu tiên Lenovo ban hành lệnh thu hồi sản phẩm do nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn. Trước đây vào năm 2018, từng có đợt thu hồi lô máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon. Được sản xuất từ tháng 12.2016 - 11.2017, một số thiết bị trong lô laptop này có ốc vít không được gia cố đủ chặt, gây lo ngại về khả năng làm hư hỏng pin và gây nóng máy đến mức có nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, công ty còn có một đợt thu hồi hơn nửa triệu dây cáp nguồn AC bị lỗi vào năm 2014, động thái đó cũng do vấn đề về nhiệt độ.