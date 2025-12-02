Leo vào chuồng sư tử, thanh niên bị vồ chết tại vườn thú ở Brazil

Con sư tử nhanh chóng lao đến khi Machado leo vào ẢNH CHỤP TỪ CLIP NEWS.COM.AU

Hãng AFP ngày 2.12 đưa tin một thanh niên Brazil bị sư tử vồ chết trước sự chứng kiến của nhiều khách tham quan, sau khi leo qua bức tường cao 6 m và hàng rào an toàn rồi trượt xuống một cây để vào trong chuồng.

Truyền thông địa phương xác định nạn nhân là là Gerson de Melo Machado (19 tuổi). Những người quen biết cho hay thanh niên này mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng và từng mơ ước trở thành người huấn luyện sư tử.

Chính quyền thành phố Joao Pessoa cho biết Machado đã "cố ý xâm nhập vào khu chuồng của sư tử cái" tại Thảo cầm viên sinh học Arruda Camara (bang Paraiba, Brazil) vào sáng 30.11.

Những đoạn video lan truyền về vụ tấn công cho thấy con sư tử cái Leona nằm cạnh tấm kính ngăn cách với khách tham quan, và rất nhiều người thảng thốt chứng kiến thiếu niên này leo xuống từ một cái cây.

Con sư tử cái lao thẳng đến gốc cây, kéo Machado ngã xuống đất. Các bụi cây rung lên, và thiếu niên đứng dậy thêm một lần nữa trước khi khuất khỏi tầm nhìn.

"Nó tóm được cậu ta rồi, tóm được rồi", khách tham quan hốt hoảng kêu lên. Thông cáo của chính quyền cho biết Machado "tử vong vì các thương tích do con vật gây ra".

Các cơ quan môi trường của bang Paraiba hôm 1.12 đã tiến hành kiểm tra hiện trường tại sở thú, nơi vẫn đang đóng cửa. Bác sĩ thú y của công viên Thiago Nery bảo vệ các tiêu chuẩn an toàn của khu chuồng và nói vụ việc là "hoàn toàn không thể lường trước".

Công viên cho biết "không bao giờ xem xét việc an tử" Leona, con vật "không thể hiện hành vi hung hăng ngoài bối cảnh của sự cố".

Thông cáo của chính quyền cho biết hành động của Machado có thể là "một nỗ lực tự sát".

Cố vấn bảo vệ trẻ em Veronica Oliveira nói trong một video trên Instagram rằng bà đã đồng hành với Machado suốt 8 năm khi cậu "trải qua toàn bộ hệ thống chăm sóc tại các cơ sở trong thành phố này".

Bà cho biết mẹ và ông bà của Machado mắc tâm thần phân liệt, nhưng bản thân Machado chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc cần thiết từ phía nhà nước.

Trong các cuộc phỏng vấn khác với truyền thông, bà Oliveira cho biết Machado từng mơ trở thành người thuần hóa sư tử và đã có lần cắt hàng rào sân bay, chui vào khoang càng đáp của một chiếc máy bay mà cậu tưởng là bay sang châu Phi.