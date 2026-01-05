Leonardo DiCaprio bị chế giễu vì 'học đòi' tỉ phú Jeff Bezos sống xa hoa

Trang Daily Mail ngày 5.1, Leonardo DiCaprio là nhân vật bị "cà khịa" nhiều nhất tại lễ trao giải Critics Choice Awards lần thứ 31 diễn ra vào tối 4.1, khi người dẫn chương trình Chelsea Handler không ngần ngại phơi bày lối sống xa hoa của tài tử Titanic trên sân khấu.

Đời sống hào nhoáng của Leonardo DiCaprio

Trong phần mở màn, Chelsea Handler hài hước cho biết Leonardo DiCaprio suýt nữa đã không thể tham dự buổi lễ trao giải này. Nguyên nhân là các hạn chế đi lại phát sinh sau các cuộc không kích của Mỹ tại Venezuela, khiến anh buộc phải hủy tham dự Liên hoan phim Quốc tế Palm Springs vào tối 3.1.

MC Chelsea Handler công khai trêu chọc về phong cách sống thượng lưu của Leonardo DiCaprio ngay trên sân khấu Critics Choice Awards Ảnh: E! Entertainment

Chelsea Handler nhanh chóng khiến khán phòng bật cười khi nhắc lại việc Leonardo DiCaprio chỉ vài ngày trước đó còn bị bắt gặp đang thư giãn trên siêu du thuyền của tỉ phú Jeff Bezos tại vùng biển Caribbean, gần St. Barts (Pháp). Đồng hành cùng anh trong chuyến đi là bạn gái người mẫu Vittoria Ceretti. Nam diễn viên cũng đi chung với huyền thoại NFL Tom Brady.

Sự mỉa mai càng trở nên rõ ràng khi MC Chelsea Handler khai thác hình ảnh "chiến binh môi trường" mà Leonardo DiCaprio xây dựng suốt nhiều năm. Cô nói đùa: "Leo suýt không đến được đây tối nay vì bị mắc kẹt trên một con thuyền ở St. Barts. Nó giống Titanic, nhưng còn tệ hơn, vì Jeff Bezos cũng ở đó".

Khoảnh khắc Leonardo DiCaprio nở nụ cười gượng gạo khi trở thành tâm điểm châm biếm tại Critics Choice Awards Ảnh: E! Entertainment

Khoảnh khắc này khiến Leonardo DiCaprio lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Nam diễn viên chỉ biết nở nụ cười gượng gạo về phía ống kính trong khi cả khán phòng bật cười.

Tuy Leonardo DiCaprio thường được ca ngợi như một trong những ngôi sao Hollywood tích cực nhất trong công cuộc bảo vệ môi trường, nhưng hình ảnh của anh cũng không tránh khỏi nhiều tranh cãi. Nam diễn viên là người sáng lập Leonardo DiCaprio Foundation - tổ chức tài trợ cho nhiều dự án bảo tồn thiên nhiên, đại dương và chống biến đổi khí hậu, đồng thời anh đã tham gia sản xuất và xuất hiện trong các tài liệu về biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Lối sống của ngôi sao phim Vầng trăng máu ngoài đời thực đôi khi mâu thuẫn rõ rệt với lời nói về vấn đề môi trường. Leonardo DiCaprio nhiều lần bị chỉ trích vì sử dụng máy bay riêng và siêu du thuyền - những phương tiện vốn mang lượng khí thải carbon rất lớn, trong các chuyến đi cá nhân và tham gia sự kiện. Điều này khiến công chúng đặt câu hỏi về tính nhất quán giữa quan điểm bảo vệ hành tinh và hành vi của chính anh.

Việc thường xuyên xuất hiện bên giới siêu giàu và lối sống tiêu tốn nhiều năng lượng khiến các cam kết môi trường của Leonardo DiCaprio bị đặt dấu hỏi Ảnh: Grosby Group

Sự đối lập này càng được nhấn mạnh khi Leonardo DiCaprio tham dự những buổi tiệc xa xỉ hoặc sự kiện bên cạnh các tỉ phú sở hữu du thuyền và máy bay riêng, khiến anh bị một bộ phận dư luận gọi là "phản khoa học" hoặc giả tạo vì tuyên bố đấu tranh cho môi trường nhưng lại sống bằng lối sống tiêu tốn nhiều năng lượng.