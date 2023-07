Leonardo DiCaprio được phát hiện đi cùng một phụ nữ bí ẩn bằng trực thăng riêng

Leonardo DiCaprio (48 tuổi) ăn mặc giản dị khi đi du lịch, với áo thun trắng, quần short, mang giày thể thao, đội mũ bóng chày và đeo kính râm.

Trong khi đó, người phụ nữ đồng hành không rõ danh tính trông bảnh bao hơn với chiếc quần ống rộng và giày cao gót kết hợp với áo khoác da bên ngoài. Cô cũng đội mũ và mang kính râm.

Khi hạ cánh xuống New York, an ninh sân bay giúp cả hai chất hành lý lên một chiếc SUV màu đe, sau đó họ lái xe về hướng Hamptons.

Cảnh tượng này diễn ra gần một tuần sau khi Leonardo DiCaprio dành thời gian nghỉ ở Paris với người mẫu Neelam Gill và người thân của tài tử Tobey Maguire. Ảnh chụp cả nhóm đang thưởng thức bữa tối tại nhà hàng Loulou trên đường Rue de Rivoli.

Ngoài Gill (28 tuổi), nam diễn viên Titanic và bạn diễn phim Great Gatsby (47 tuổi) còn đi cùng hai con của Tobey Maguire là Ruby (16 tuổi) và Otis (14 tuổi). Nhóm còn có cháu gái của DiCaprio – Normandie (16 tuổi) - và hai người bạn nam trong bữa tối kéo dài đến 0 giờ 30 sáng.

Vào tháng 5.2023, ngôi sao phim The Wolf of Wall Street đã làm dấy lên tin đồn tình cảm với Neeham Gill khi họ dùng bữa tối tại nhà hàng cao cấp Chiltern Firehouse ở London với mẹ anh, bà Irmelin Indenbirken.

Tuy nhiên, một nguồn tin nói với Page Six vào thời điểm đó rằng người mẫu Anh Neeham Gill không hẹn hò với nam diễn viên mà thay vào đó là gặp gỡ một trong những người bạn của anh.

Ngoài chuyến du lịch hè ở Pháp và Anh, ngôi sao Once Upon a Time in Hollywood cũng tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình ở Ý, nơi người ta thấy anh khoe body trên du thuyền.

Leonardo DiCaprio đã đi cùng cháu gái, cha George DiCaprio và mẹ kế Peggy Ann Farrar trong chặng thứ hai của kỳ nghỉ xa hoa ở châu Âu dọc theo bờ biển Amalfi.

Leonardo DiCaprio đi cùng người mẫu Meghan Roche (22 tuổi) ở Ibiza, Tây Ban Nha

Trước đó, ngôi sao hạng A Hollywood bị bắt gặp đang thư giãn trên siêu du thuyền cùng người mẫu 22 tuổi Meghan Roche và nhóm bạn tại Ibiza, Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, một nguồn tin độc quyền nói với Page Six rằng Leonardo DiCaprio và Roche không có quan hệ tình cảm và cô thực sự đang hẹn hò với một trong những người bạn của nam diễn viên cũng có mặt trong chuyến đi chơi ở Tây Ban Nha.