Bữa tiệc diễn ra tại nhà riêng của Leonardo DiCaprio ở Los Angeles (Mỹ) vào tối 14.11. Tobey Maguire, bạn thân của Leonardo DiCaprio, được cho là một trong những khách mời đầu tiên. Jonah Hill, Casey Affleck, Edward Norton, Adrien Brody, Al Pacino, Orlando Bloom, Cara Delevingne và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng có mặt.

Dàn sao đình đám góp mặt tại tiệc sinh nhật Leonardo DiCaprio

Một chiếc xe buýt màu trắng đưa một nhóm phụ nữ trẻ, ăn mặc gợi cảm đến bữa tiệc. Theo Page Six có khoảng 9 cô gái, họ được nhìn thấy đi vào cùng một số khách mời nổi tiếng. Rapper 50 Cent - người xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời đã đăng ảnh ghép những người nổi tiếng tại sự kiện lên Instagram, kèm lời bình: "Các bạn không được mời đến bữa tiệc rồi. Trời ạ, chuyện này là sao? Tiệc của Leo đúng là điên rồ". Khung cảnh những phụ nữ được chở đến bằng xe buýt khiến một số người liên tưởng đến bộ phim The Social Network. Trong phim, nhân vật Mark Zuckerberg do Jesse Eisenberg thủ vai, lấy ảnh sinh viên Harvard để tạo một trang web cho phép người dùng bình chọn và so sánh ngoại hình của họ.

Leonardo DiCaprio đón tuổi 52 bên bạn bè thân thiết và nhiều gương mặt nổi tiếng của Hollywood Ảnh: Reuters

Courtney Boerner, cựu thí sinh show thực tế Love Island USA là người duy nhất được nhận diện, danh tính những người còn lại và lý do họ được mời đến bữa tiệc vẫn chưa được công bố. Hiện chưa có thông tin xác nhận họ là người mẫu được thuê hay có mối quan hệ tình cảm với Leonardo DiCaprio.

Đời tư của Leonardo DiCaprio tiếp tục gây chú ý

Leonardo DiCaprio nhiều lần bị chỉ trích vì thường hẹn hò với phụ nữ trẻ, đặc biệt là sau khi các mối quan hệ của tài tử kết thúc khi bạn gái bước sang tuổi 25. Anh từng hẹn hò siêu mẫu Gisele Bündchen trong 5 năm, bắt đầu khi cô 20 tuổi. Tiếp đó là mối tình kéo dài 5 năm với diễn viên Israel Bar Refaeli cũng kết thúc khi cô 25 tuổi.

Leonardo DiCaprio nổi tiếng là tài tử đào hoa của Hollywood Ảnh: Reuters

Năm 2022, Leonardo DiCaprio chia tay diễn viên Camila Morrone sau 5 năm bên nhau, chỉ vài tháng sau sinh nhật lần thứ 25 của cô. Vài tuần sau đó, anh bị đồn hẹn hò người mẫu Gigi Hadid. Tin đồn nhanh chóng lắng xuống. Đến tháng 2.2023, một nguồn tin nói với Daily Mail rằng Leonardo DiCaprio đang độc thân và không tìm kiếm những phụ nữ quá trẻ. Người này cho biết nam diễn viên muốn có một mối quan hệ trưởng thành hơn, đồng thời cảm thấy khó chịu khi liên tục bị gắn với những phụ nữ trẻ đẹp.

Sau khi chia tay Camila Morrone, Leonardo DiCaprio còn bị bắt gặp bên người mẫu Victoria Lamas (25 tuổi) và Eden Polani (19 tuổi). Một nguồn tin khi đó phủ nhận tin đồn tình cảm giữa anh và Eden Polani, nhấn mạnh cả hai chỉ ngồi cạnh nhau tại một buổi nghe nhạc có nhiều người tham dự. Hiện tại, Leonardo DiCaprio đang hẹn hò người mẫu Ý Victoria Ceretti (28 tuổi) từ năm 2023.

Trong khi đó, về sự nghiệp, dự án mới nhất của Leonardo DiCaprio là What Happens at Night, đóng cặp cùng minh tinh Jennifer Lawrence, phim do Martin Scorsese làm đạo diễn. Tác phẩm kể về một cặp vợ chồng Mỹ đến thị trấn phủ tuyết ở châu Âu để nhận con nuôi. Phim đã hoàn tất ghi hình và đang trong giai đoạn hậu kỳ, nhưng chưa công bố ngày phát hành. Leonardo DiCaprio cũng chuẩn bị tham gia Heat 2, vào vai Chris Shiherlis, quá trình ghi hình dự kiến bắt đầu vào tháng 1.2027.