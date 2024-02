Leonardo DiCaprio khuyên Timothée Chalamet đừng đóng phim siêu anh hùng

Leonardo DiCaprio chưa bao giờ đóng phim từ truyện tranh và đó cũng là con đường mà Timothée Chalamet tránh cho đến nay mặc dù phần lớn những người cùng thời với anh đều đăng ký đóng phim Marvel và DC trong những năm gần đây.

Ngôi sao Timothée Chalamet mới 28 tuổi

Tuy nhiên, đến nay Timothée Chalamet có còn cam kết giữ lời khuyên của DiCaprio không? Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The New York Times nhân chuyến quảng bá cho bom tấn Dune: Part Two (ra rạp ở Mỹ ngày 1.3), Chalamet cho biết cánh cửa tham gia đóng phim truyện tranh không hoàn toàn khép lại như DiCaprio từng khuyên.

"Ồ, Leonardo DiCaprio đã nói với tôi, 'Không đóng phim siêu anh hùng, không dùng ma túy', điều mà tôi nghĩ là rất tốt. Tôi cách xa cả hai! Nhưng bộ phim khiến tôi muốn diễn xuất là phim siêu anh hùng The Dark Knight. Nếu kịch bản hay, đạo diễn hay thì tôi sẽ phải cân nhắc", Chalamet cho biết.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh bom tấn The Dark Knight của Christopher Nolan. Chalamet từ lâu đã thẳng thắn bày tỏ tình yêu của mình với bộ phim đình đám xuất phát từ truyện tranh, ra rạp năm 2008. Nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất qua phim Call Me by Your Name của Hội phê bình phim New York năm 2018, Timothée Chalamet nói The Dark Knight đã thay đổi cuộc đời anh.

Chalamet kể: "Năm 12 tuổi, sau khi tham dự một trong những buổi biểu diễn ballet của chị gái Pauline, tôi đã thỉnh cầu mẹ và bà cho xem The Dark Knight của Christopher Nolan. Chúng tôi đến rạp AMC Empire 25 ở Quảng trường Thời đại, New York để xem suất chiếu buổi tối. Diễn xuất của Heath Ledger trong bộ phim đó rất sâu sắc và truyền cảm hứng đối với tôi. Và giờ, tôi đã theo nghiệp diễn xuất".

Timothée Chalamet (28 tuổi) có cơ hội làm việc với Christopher Nolan trong phim Interstellar, đóng một vai phụ nhỏ là con trai của Matthew McConaughey. Phải đến khi Dune ra rạp năm 2021, Chalamet mới có cơ hội nổi tiếng, và giờ tiếp tục đóng Dune: Part Two. Năm ngoái, bộ phim Wonka (đã vượt qua doanh thu 600 triệu USD phòng vé toàn cầu) cũng giúp Chalamet nổi lên như một ngôi sao thực sự mà không cần bất kỳ bộ phim từ truyện tranh nào mang đến.

Thật hiếm khi diễn viên trẻ ở độ tuổi Timothée Chalamet không tham gia vào thế giới phim truyện tranh mà nổi tiếng, trong khi các bạn diễn của anh trong Dune như Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgard đều là thành viên của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), thêm Jason Momoa đóng series Aquaman của DC, ngay cả Josh Brolin cũng thử sức với phim truyện tranh trong Jonah Hex năm 2010.