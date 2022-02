Leonardo DiCaprio: Ông hoàng đa sắc trên màn ảnh, tay ‘sát gái’ khét tiếng ngoài đời

‘Quái kiệt’ ở Hollywood

Chào đời năm 1974 ở Los Angeles (Mỹ), đứa trẻ nhà DiCaprio được gọi là Leonardo - theo tên của Leonardo da Vinci, vì người mẹ nhận ra con trai lần đầu đạp trong bụng mình là lúc bà đang xem bức tranh của danh họa kiệt xuất này ở bảo tàng Ý. Sinh ra tại "miền đất hứa" của điện ảnh thế giới cùng với một cái tên đặc biệt, niềm đam mê nghệ thuật đã chảy âm ỉ trong Leonardo DiCaprio, cùng anh trưởng thành và chạm đến những thành tựu vượt bậc trong tương lai.

Sao nam bắt đầu tham gia các quảng cáo truyền hình và có cơ hội trong sêri Romper Room (1980). Dù hoạt động từ sớm nhưng phải đến cuối thập niên 1980, mỹ nam 7X mới chính thức bước chân vào thế giới phim ảnh. Leonardo DiCaprio có vai diễn truyền hình lớn đầu tiên vào năm 1990, đó là cậu bé vô gia cư được nhận nuôi trong sitcom Growing Pains của ABC.

Nhận ra tiềm năng diễn xuất của nghệ sĩ tân binh này, Robert De Niro đã chọn cậu đóng chung trong phim điện ảnh This Boy's Life và được đón nhận tích cực. Không lâu sau, mỹ nam gốc Los Angeles tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành chàng thanh niên bị khuyết tật tâm thần trong What's eat Gilbert Grape? đóng cùng Johnny Depp rồi nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Tên tuổi của Leonardo DiCaprio bắt đầu đi lên đỉnh cao khi anh đóng nam chính bộ phim Romeo + Juliet (1996). Gương mặt không góc chết với đôi mắt biết nói, khuôn cằm nhỏ nhắn, góc cạnh cùng hình tượng chàng Romeo si tình, lãng mạn và ngọt ngào khiến anh trở thành “hoàng tử” trong mơ của bao thiếu nữ.

Chỉ một năm sau đó, sao nam 7X đã có màn "lột xác" ngoạn mục với hình tượng phong trần, lãng tử trong siêu phẩm Titanic do James Cameron đạo diễn. Câu chuyện tình buồn của Jack và Rose đã lay động hàng triệu khán giả toàn cầu và đưa cặp sao chính vụt sáng thành sao hạng A.

Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của Titanic, Leonardo DiCaprio đã đưa ra một lựa chọn giúp anh định hình sự nghiệp điện ảnh của mình trong suốt 2 thập niên sau đó. Thay vì theo những bộ phim phỏng theo công thức của các “bom tấn” chiếm lĩnh phòng vé hay những tác phẩm giật gân hút khách, nam diễn viên chọn các dự án mới lạ, độc đáo, đề cao tính nghệ thuật để có cơ hội làm việc với những đạo diễn hàng đầu Hollywood.

Anh nhiều lần bắt tay với đạo diễn lừng danh Martin Scorsese, kết hợp cùng Baz Luhrmann và lao vào các dự án của những tên tuổi xuất chúng: Alejandro G. Iñárritu, Clint Eastwood, Christopher Nolan, Sam Mendes, Ridley Scott, Steven Spielberg, Danny Boyle, Quentin Tarantino…

Nhờ định hướng rõ ràng, nên gần 25 năm kể từ Titanic, Leonardo DiCaprio vẫn là ngôi sao điện ảnh toàn cầu. Anh liên tục hái ra tiền và nhận những lời tán dương mệt nghỉ từ giới chuyên môn qua những tác phẩm chất lượng trên màn ảnh.

Tờ The Hollywood Reporter nói về tài tử 7X: “Không giống những diễn viên thiếu phong độ ổn định như Will Smith, Jennifer Lawrence hay Robert Downey Jr., Leonardo DiCaprio ngồi trên đỉnh của Hollywood mà không cần xuất hiện trong một bộ phim siêu anh hùng hay các thương hiệu điện ảnh gây tiếng vang từ trước. Bản thân Leo chính là một thương hiệu”.

Đạo diễn Quentin Tarantino nói về tài tử phim Once upon a time in Hollywood: “Một trong những điều tôi thích ở Leo là cậu ấy không tham gia hai bộ phim mỗi năm”. Nhà làm phim quyền lực ví nam diễn viên như Al Pacino hay Robert De Niro ở những năm 1970, thời mà họ không cố gắng xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như những ngôi sao khác mà dành trọn tâm sức vào một tác phẩm.

Còn đạo diễn tài danh Martin Scorsese gọi Leonardo DiCaprio là “chàng thơ” hoàn hảo của mình. Nhà làm phim huyền thoại khen ngợi: “Có một điều quan trọng về cậu ấy mà tôi vẫn luôn muốn nói đó chính là Leo sinh ra để làm một diễn viên điện ảnh. Cậu ấy có thể đóng tốt cả những bộ phim không lời bởi nét mặt, ánh mắt đều có hồn mà không cần phải cất tiếng”.

Tượng vàng Oscar khiến cả thế giới vỡ òa

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, Leonardo DiCaprio chiêu đãi khán giả hàng loạt tác phẩm chất lượng: Catch Me If You Can, Gangs of New York (Băng đảng New York), The Aviator (Phi công tỉ phú), The Departed (Điệp vụ Boston), Blood Diamond (Kim cương máu), Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ), The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xửa ngày xưa ở Hollywood)… và mới đây nhất là Don’t Look Up.





Nghệ sĩ tài năng không bó buộc bản thân trong bất cứ hình tượng nào mà khiến công chúng điện ảnh đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác với những màn biến đổi ngoạn mục. Anh không ngại đóng những nhân vật có đầu óc phức tạp, những thể loại phim thử thách khả năng diễn xuất lẫn sức chịu đựng của bản thân thậm chí tự làm xấu, tra tấn mình để thổi hồn vào nhân vật tốt nhất.

Ngôi sao sinh năm 1974 biến hóa đa dạng trên màn ảnh và không ngừng làm mới hình tượng cũng như chạm đến những cảnh giới diễn xuất cao hơn nhưng nỗ lực của anh vẫn chưa đủ để Viện Hàn lâm trao một tượng vàng Oscar sau nhiều lần đề cử. Điều này khiến công chúng không khỏi tiếc nuối và cảm thấy thật bất công cho sao nam lừng danh. Suốt nhiều năm, người hâm mộ điện ảnh “gào thét” vì Leonardo DiCaprio không được xướng tên.

Mãi đến năm 2016, Leonardo DiCaprio mới nhận được tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vai diễn Hugh Glass - người thợ săn bị đồng đội bỏ rơi trong bộ phim The Revenant (2015) đầy đen tối và bạo lực, đã khiến giới mộ điệu nghiêng mình thán phục trước khả năng diễn xuất vượt bậc của tài tử. Đây chưa phải màn thể hiện xuất sắc nhất của Leo nhưng lại là vai diễn khiến anh thay đổi hình tượng nhiều nhất và hành xác nhất khi quay phim trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đạo diễn Alejandro González Iñárritu chia sẻ Leonardo DiCaprio là người cầu toàn và đòi hỏi rất cao ở bản thân đồng thời sẵn sàng thực hiện những cảnh quay khó nhất, cực nhọc nhất cho đến khi thật hoàn hảo dù đạo diễn thấy rằng mọi thứ đã ổn. "Cậu ấy không hề nao núng trước những thứ không cần thiết", nhà làm phim U60 nói thêm.

Chính những cống hiến to lớn của Leonardo DiCaprio trên màn ảnh đã khiến công chúng yêu điện ảnh khắp thế giới và cả làng giải trí vỡ òa khi anh giành giải Oscar sau bao năm chờ đợi mòn mỏi. Cũng tại Oscar lần thứ 88, chiến thắng của sao nam đắt giá nhất Hollywood gây “bão” trên Twitter khi có hơn 440.000 tweet được đăng mỗi phút.

Cao thủ ‘sát gái’ khét tiếng làng giải trí

Mặc dù luôn giữ đời tư tránh xa sự chú ý của truyền thông và công chúng nhưng cuộc sống cá nhân của Leonardo DiCaprio vẫn luôn là đề tài được dư luận tích cực “mổ xẻ”. Anh được biết đến là một trong những tài tử đào hoa bậc nhất Hollywood khi hẹn hò với toàn sao nữ xinh đẹp, bốc lửa và chưa yêu ai quá 25 tuổi.

Đời sống tình cảm của nam diễn viên phim Đại gia Gatsby bắt đầu được chú ý vào năm 1994 khi anh có mối quan hệ lãng mạn với người mẫu Bridget Hall. Những năm sau đó, chuyện hẹn hò của ngôi sao lừng danh này liên tục trở thành tâm điểm trên mặt báo, anh hết được nhìn thấy tình tứ bên Kristen Zang, trải qua mối tình sâu đậm với siêu mẫu Gisele Bündchen, gắn bó nhiều năm cạnh chân dài Bar Refaeli lại cặp kè “mỹ nhân gợi tình” Blake Lively, Toni Garrn, Nina Agdal…

Sau hơn chục mối tình tiêu tốn giấy mực của báo giới, Leonardo DiCaprio đang sống êm đềm bên nữ người mẫu Camila Morrone kém anh 23 tuổi. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2017, họ liên tục bị bắt gặp những khoảnh khắc thân mật tình tứ trong những lần dạo phố hay những chuyến nghỉ dưỡng khắp thế giới.

“Leo chưa bao giờ yêu một cô gái nào như thế”, nguồn tin độc quyền của Us Weekly hé lộ hồi 2018. Bất chấp những lời bàn tán không hay, cặp đôi vẫn lặng lẽ bên nhau. Họ dành nhiều thời gian cho đối phương khi cùng ở nhà tránh dịch và thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt báo với những khoảnh khắc giản dị đời thường.

Leonardo DiCaprio là một trong những ngôi sao bị chụp ảnh đời tư nhiều nhất thế giới nhưng lại là nghệ sĩ rất kín tiếng trong chuyện cá nhân. Nam diễn viên muốn sự chú ý của dư luận hướng vào những tác phẩm điện ảnh thay vì cuộc sống riêng của mình.

Jim Gianopulos - người từng đứng đầu 20th Century Fox, từng khen ngợi cách Leonardo DiCaprio cân bằng giữa sự nghiệp và đời tư: “Tôi rất ngưỡng mộ việc Leonardo DiCaprio đạt được tất cả danh vọng, thành công như hiện nay nhưng vẫn duy trì được những tình bạn lâu bền và các mối quan hệ xung quanh cũng như gần gũi với cha mẹ. Cậu ấy là một người đáng yêu. Hollywood có thể thay đổi nhiều người, nhưng nó chưa thực sự thay đổi được Leo”.