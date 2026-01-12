Leonardo DiCaprio 'trắng tay' dù 'One Battle After Another' thắng đậm ở Quả cầu vàng 2026

'Hamnet' thắng Phim chính kịch hay nhất

Đoàn phim Hamnet thắng hai giải tại Quả cầu vàng 2026, trong đó có Phim chính kịch hay nhất ẢNH: REUTERS

Lễ trao giải Quả cầu vàng diễn ra tại California (Mỹ) từ sáng 12.1 (theo giờ Việt Nam) với việc vinh danh những tên tuổi, tác phẩm xuất sắc nhất ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình quốc tế trong năm qua. Sự kiện trao giải danh giá này khép lại với việc bộ phim Hamnet của nữ đạo diễn Chloé Zhao thắng giải Phim chính kịch hay nhất. Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg dành sự khen ngợi hậu bối: "Tôi nghĩ chỉ có một nhà làm phim duy nhất trên thế giới có thể kể câu chuyện về Agnes và Will cùng các linh hồn của trái đất và khu rừng, đó là Chloé Zhao xuất chúng".

Phát biểu trên sân khấu, bên cạnh sự hiện diện của các cộng sự, diễn viên, Chloé Zhao chia sẻ quá trình làm phim gian nan, nhất là khi nhiều thành viên trong đoàn phim phải đối diện với nỗi đau mất người thân yêu. Đạo diễn chia sẻ về Paul Mescal: "Anh ấy nói rằng quá trình làm bộ phim này khiến anh nhận ra rằng điều quan trọng nhất khi trở thành một nghệ sĩ là học cách đủ mong manh và cởi mở để cho phép bản thân được nhìn thấy đúng con người thật của mình, không phải con người mà ta nghĩ mình 'nên' trở thành. Đó là dám trao trọn bản thân cho thế giới, kể cả những phần của chính mình mà ta xấu hổ, sợ hãi hay chưa hoàn hảo, để những người lắng nghe ta cũng có thể học cách nhìn lại chính mình và chấp nhận chính mình". Cô kết thúc bài phát biểu: "Hãy giữ trái tim mình luôn rộng mở, hãy tiếp tục nhìn nhận, thấu hiểu nhau và hãy cho phép bản thân được an toàn".

Jessie Buckley với chiếc cúp Quả cầu vàng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại phim chính kịch) ẢNH: REUTERS

Ngoài giải thưởng quan trọng, Hamnet còn giúp Jessie Buckley thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại chính kịch) với vai diễn Agnes Shakespeare - vợ của nhà văn huyền thoại William Shakespeare.

'One Battle After Another' càn quét Quả cầu vàng 2026

Battle After Another là phim điện ảnh giành nhiều giải thưởng nhất tại Quả cầu vàng năm nay ẢNH: REUTERS

Sau hàng loạt phản ứng tích cực từ giới phê bình quốc tế, One Battle After Another trở thành cái tên gây chú ý nhất tại Quả cầu vàng 2026 khi áp đảo ở bảng đề cử với việc ghi tên ở 9 hạng mục tranh giải khác nhau. Tác phẩm do đạo diễn Paul Thomas Anderson là cái tên được xướng lên sân khấu nhiều nhất trong đêm trao giải danh giá với 4 chiến thắng.

One Battle After Another giúp nhà làm phim 55 tuổi này đem về hai chiếc cúp vàng cá nhân ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Tác phẩm cũng được vinh danh là Phim hay nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch). Trên sân khấu nhận giải thưởng này, nhà sản xuất Sara Murphy chia sẻ: "Tôi đồng ý với đạo diễn kiêm biên kịch Paul Thomas Anderson rằng đây thực sự là một trong những trải nghiệm làm phim tuyệt vời nhất". Vị này nói thêm rằng họ thật may mắn khi quy tụ được những ngôi sao tài năng, tâm huyết.

Paul Thomas Anderson thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Teyana Taylor thắng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Ở đường đua diễn xuất, vai diễn Perfidia Beverly Hills của Teyana Taylor trong phim này đã giúp cô nhận giải Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trong khi đó, tài tử Leonardo DiCaprio của One Battle After Another cạnh tranh với loạt tên tuổi "đáng gờm" George Clooney, Ethan Hawke, Lee Byung Hun, Jesse Plemons và Timothée Chalamet cho danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch. Đáng tiếc là dù được đánh giá là ứng viên nổi trội ở cuộc đua này song ngôi sao 7X đã để vuột mất chiếc cúp danh giá vào tay "chàng thơ" Timothée Chalamet với màn trình diễn trong bộ phim Marty Supreme.

Leonardo DiCaprio vuột mất giải diễn xuất quan trọng vào tay "chàng thơ" Timothée Chalamet

ẢNH: REUTERS

Tại mảng truyền hình, The White Lotus là cái tên nhận nhiều sự chú ý trước đêm trao giải khi dẫn đầu với 6 đề cử. Tuy nhiên, loạt phim nổi tiếng này ra về mà không giành được chiến thắng nào. Còn Adolescence thắng lớn khi nhận 4 chiếc cúp vàng dành cho Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, thuộc thể loại phim ngắn tập, tuyển tập hoặc phim điện ảnh được sản xuất cho truyền hình.

Đoàn phim Adolescence ăn mừng chiến thắng ở Quả cầu vàng 2026 ẢNH: REUTERS